Roberto De Zerbi révèle avoir « embrassé » Rodrigo Bentancur après son carton rouge lors du match nul de Tottenham contre Manchester United

Tottenham a arraché un spectaculaire match nul 1-1 contre United après une fin de match chaotique. Bryan Mbeumo a donné l’avantage aux visiteurs, plaçant les Spurs au bord d’une quatrième défaite en six matches.

Le match s’est enflammé à la 78e minute lorsque Bentancur a été expulsé pour avoir donné un coup de tête à Luke Shaw. L’Uruguayen a réagi agressivement après que le latéral gauche l’a poussé au sol à la suite d’un tacle dangereux.

Malgré leur infériorité numérique, Tottenham a brillamment réagi. Dominic Solanke a dévié de la tête un ballon au fond du but dans les derniers instants du temps additionnel pour offrir un point crucial à son équipe.