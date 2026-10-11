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Roberto De Zerbi révèle avoir « embrassé » Rodrigo Bentancur après son carton rouge lors du match nul de Tottenham contre Manchester United
Égalisation tardive au scénario dramatique
Tottenham a arraché un spectaculaire match nul 1-1 contre United après une fin de match chaotique. Bryan Mbeumo a donné l’avantage aux visiteurs, plaçant les Spurs au bord d’une quatrième défaite en six matches.
Le match s’est enflammé à la 78e minute lorsque Bentancur a été expulsé pour avoir donné un coup de tête à Luke Shaw. L’Uruguayen a réagi agressivement après que le latéral gauche l’a poussé au sol à la suite d’un tacle dangereux.
Malgré leur infériorité numérique, Tottenham a brillamment réagi. Dominic Solanke a dévié de la tête un ballon au fond du but dans les derniers instants du temps additionnel pour offrir un point crucial à son équipe.
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L’étrange réaction de De Zerbi
De Zerbi a réagi de manière surprenante à l’expulsion, admettant qu’il était ravi de l’agressivité montrée par son joueur. Il a révélé avoir personnellement remercié le milieu de terrain après le coup de sifflet final.
« J’ai embrassé Bentancur dans le vestiaire parce que nous avons besoin de ce type de réaction, de ce caractère », a déclaré De Zerbi à Sky Sports. « Le football, c’est du caractère. J’ai aimé la situation avec le carton rouge. »
L’entraîneur a précisé qu’il ne voulait pas que les joueurs soient expulsés, mais qu’il avait apprécié ce refus soudain de perdre. Il a ajouté : « À ce moment-là, peut-être qu’à 10 joueurs nous avons joué avec plus de courage, plus d’énergie. »
Trouver le bon état d’esprit
Tottenham s’est créé plusieurs grosses occasions en première période, mais a été trahi par son manque d’efficacité. De Zerbi s’est montré de plus en plus frustré sur le bord du terrain alors que son équipe continuait de gâcher des opportunités. Cependant, l’entraîneur estime que cette performance a marqué un tournant.
« Aujourd’hui, c’est le match où, pour la première fois cette saison, nous avons montré que nous sommes une équipe, a-t-il expliqué. Nous avons joué pour nos coéquipiers, nous avons joué ensemble, nous sommes restés dans le match dans chaque situation. Je suis très heureux parce que j’ai vu le bon état d’esprit, le bon caractère. »
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En quête d’une première victoire
Ce match nul laisse Tottenham à la 18e place du classement avec seulement trois points après ses six premières journées. Ce n'est que la quatrième fois dans l'histoire du club qu'il ne parvient pas à remporter le moindre de ses six premiers matches de championnat.
Tottenham cherchera enfin à décrocher sa première victoire et à sortir de la zone de relégation très bientôt. Le club retrouvera la compétition face à Coventry City le 19 octobre.
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