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Roberto De Zerbi promet de nouveaux transferts à Tottenham après une vague de dépenses de 200 millions de livres sterling
Les Spurs prévoient d'autres recrues estivales
Tottenham a déjà investi plus de 200 millions de livres sterling cet été pour recruter des joueurs tels que Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes et Sandro Tonali, afin d'éviter de revivre la lutte contre la relégation de la saison dernière.
Cependant, De Zerbi a révélé, à l’issue d’une victoire 2-0 en match amical de pré-saison contre l’Auckland FC, que Tottenham était loin d’en avoir fini sur le marché des transferts.
L’entraîneur a insisté sur la nécessité de nouveaux renforts offensifs et a expliqué son ambition de continuer à renforcer l’effectif au cours des prochaines semaines. De Zerbi a déclaré : « Nous devons aller jusqu’au bout de ce mercato, car il n’est pas encore terminé, notre mercato. »
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Poser des bases solides
De Zerbi anticipe que Tottenham sera dans une position encore plus favorable une fois le mercato estival clôturé. Il a souligné les discussions en cours avec la direction du club au sujet de la vision globale du club.
« Je pense que nous pourrons être plus satisfaits à l’issue de ce mercato, car j’ai longuement discuté avec le propriétaire et le conseil d’administration, et ils souhaitent non seulement constituer une équipe très solide pour cette saison, mais aussi poser les bases qui permettront au club de retrouver sa grandeur à l’avenir », a expliqué De Zerbi.
L’entraîneur a également souligné que Tottenham devait améliorer sa condition physique et veiller à ce que les nouvelles recrues s’adaptent rapidement à son style de jeu spécifique avant le début de la saison 2026-2027.
Évaluation des talents du centre de formation
Au-delà des nouvelles recrues, Tottenham évalue attentivement les jeunes talents issus de son centre de formation. Mikey Moore a passé la saison dernière en prêt chez les Rangers et a fait forte impression pendant la pré-saison, mais De Zerbi n’a pas encore décidé si ce joueur de 18 ans partirait à nouveau en prêt. « Nous verrons bien », a-t-il déclaré.
« Nous devons analyser la fin du mercato, car nous essayons de recruter des ailiers, puis nous discuterons avec lui, son agent et son club pour trouver la meilleure solution pour tout le monde. »
Par ailleurs, Luca Williams-Barnett et Malachi Hardy ont également brillé. De Zerbi a ajouté : « Luca est un grand talent, très jeune, un grand talent. Malachi est un autre bon joueur pour l’avenir du club. »
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Quelle sera la suite pour les Spurs ?
Tottenham poursuit sa préparation estivale sous la houlette de De Zerbi, qui peaufine l’intégration des nouvelles recrues et finalise son effectif. Le club londonien devrait encore renforcer son attaque avant la clôture du mercato, tout en gérant avec soin l’avenir à court terme de jeunes talents comme Moore et Williams-Barnett.
À l’approche de la nouvelle saison, le club doit donc trouver le bon équilibre entre renforts pour l’équipe première et développement des talents issus du centre de formation, tout en respectant les réglementations financières nationales.
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