Roberto De Zerbi promet de nouveaux transferts à Tottenham après une vague de dépenses de 200 millions de livres sterling

Tottenham a déjà investi plus de 200 millions de livres sterling cet été pour recruter des joueurs tels que Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes et Sandro Tonali, afin d'éviter de revivre la lutte contre la relégation de la saison dernière.

Cependant, De Zerbi a révélé, à l’issue d’une victoire 2-0 en match amical de pré-saison contre l’Auckland FC, que Tottenham était loin d’en avoir fini sur le marché des transferts.

L’entraîneur a insisté sur la nécessité de nouveaux renforts offensifs et a expliqué son ambition de continuer à renforcer l’effectif au cours des prochaines semaines. De Zerbi a déclaré : « Nous devons aller jusqu’au bout de ce mercato, car il n’est pas encore terminé, notre mercato. »