Roberto De Zerbi promet aux supporters de Tottenham de ne pas descendre après avoir relevé ce « grand défi »

Malgré la situation précaire du club au classement, De Zerbi est convaincu que l'effectif actuel regorge de talents de classe mondiale. L'entraîneur de 46 ans a indiqué que sa mission principale était autant d'ordre psychologique que tactique.

« Je crois en mes joueurs. Je pense que nous devons nous rappeler qui nous sommes et qui sont nos joueurs, car nous avons des joueurs de très haut niveau. Et nous devons travailler en ayant confiance en eux et en leurs qualités. Ils doivent montrer ce dont ils sont capables et jouer comme ils en ont l’habitude », a expliqué De Zerbi. « J’ai regardé beaucoup de matchs, surtout ces derniers temps. Je connais très bien les joueurs. J’adore le football, donc je regarde de nombreux matchs chaque semaine. Je sais tout, je sais que c’est un moment difficile pour Tottenham. Mais je sais très bien que c’est un moment difficile. C’est un moment difficile pour tout le monde à Tottenham. Je pense que nous avons les qualités nécessaires pour sortir de cette situation. »