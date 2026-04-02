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Roberto De Zerbi promet aux supporters de Tottenham de ne pas descendre après avoir relevé ce « grand défi »
Un engagement à long terme malgré une éventuelle baisse
De Zerbi a confirmé qu'il resterait à Tottenham même si le club était relégué en Championship, après avoir signé un contrat de cinq ans qu'il qualifie de « défi le plus important » de sa carrière. L'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille a été appelé à la rescousse pour sauver une saison qui a dérapé, les Spurs ne devançant la zone de relégation que d'un seul point à sept journées de la fin.
L'Italien s'est montré catégorique quant à son engagement lors de son premier discours important devant les supporters. De Zerbi a déclaré aux médias du club : « J'ai signé un contrat de cinq ans car, pour moi, c'est un grand défi et je serai l'entraîneur de Tottenham la saison prochaine, quoi qu'il arrive. »
- AFP
Confiance dans l'effectif actuel
Malgré la situation précaire du club au classement, De Zerbi est convaincu que l'effectif actuel regorge de talents de classe mondiale. L'entraîneur de 46 ans a indiqué que sa mission principale était autant d'ordre psychologique que tactique.
« Je crois en mes joueurs. Je pense que nous devons nous rappeler qui nous sommes et qui sont nos joueurs, car nous avons des joueurs de très haut niveau. Et nous devons travailler en ayant confiance en eux et en leurs qualités. Ils doivent montrer ce dont ils sont capables et jouer comme ils en ont l’habitude », a expliqué De Zerbi. « J’ai regardé beaucoup de matchs, surtout ces derniers temps. Je connais très bien les joueurs. J’adore le football, donc je regarde de nombreux matchs chaque semaine. Je sais tout, je sais que c’est un moment difficile pour Tottenham. Mais je sais très bien que c’est un moment difficile. C’est un moment difficile pour tout le monde à Tottenham. Je pense que nous avons les qualités nécessaires pour sortir de cette situation. »
Aborder la philosophie tactique
Connu pour son style de jeu axé sur la possession, à la fois risqué et potentiellement très gratifiant, on a demandé à De Zerbi s'il comptait imposer son identité dès maintenant, compte tenu de la menace de relégation.
Il a répondu : « Je pense que ce n’est pas le bon moment pour parler de ma philosophie du football. Je suis ici maintenant, en fin de saison, parce que nous devons gagner des matchs. Et dans le football, le style de jeu et la disposition tactique sont importants… Mais c’est une question de mentalité, et j’aimerais aider les joueurs à atteindre la meilleure mentalité possible. »
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Un cri de ralliement pour les sept derniers matchs
À l'approche d'un déplacement crucial à Sunderland, De Zerbi a appelé à l'unité entre le terrain et les tribunes. Il est bien conscient de la pression qui pèse sur le club, mais insiste sur le fait qu'un effort collectif est la seule façon de traverser le dernier mois de la saison.
« Les supporters, lors des sept derniers matchs, et particulièrement en ce moment, sont essentiels », a-t-il déclaré. « Nous devons être unis, ils doivent rester proches des joueurs et les joueurs doivent adopter la bonne mentalité et la bonne attitude pour offrir aux supporters la satisfaction et ce qu’ils veulent voir sur le terrain. Car après cette partie de la saison, je pense que nous pouvons devenir grands à l’avenir. »