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Roberto De Zerbi présente ses excuses pour ses propos sur Mason Greenwood après la levée de boucliers des supporters de Tottenham
De Zerbi revient sur la polémique récente
De Zerbi a cherché à apaiser les tensions avec les supporters de Tottenham en présentant ses excuses pour les propos tenus à l'égard de Greenwood. La polémique remonte à l'époque où De Zerbi évoluait en Ligue 1, où il avait travaillé en étroite collaboration avec l'ancien attaquant de Manchester United. Lors de sa nomination en tant que successeur d'Igor Tudor dans le nord de Londres, divers groupes de supporters ont exprimé leurs inquiétudes, le Tottenham Hotspur Supporters' Trust suggérant que les propos passés de De Zerbi risquaient de « créer une fracture parmi les supporters » à un moment où l'unité est essentielle pour soutenir l'équipe. Lors de sa première interview officielle en tant qu'entraîneur des Spurs, De Zerbi a cherché à clarifier sa position et à exprimer ses regrets pour toute détresse causée aux supporters.
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« Je n'ai jamais voulu minimiser le problème de la violence à l'égard des femmes »
De Zerbi a tenu à souligner que ses propos précédents n’avaient pas pour but de minimiser la gravité de certains problèmes sociaux. « Je n’ai jamais voulu minimiser la question de la violence envers les femmes, ni celle de la violence envers quiconque de manière plus générale », a expliqué l’ancien entraîneur de Brighton. « Tout au long de ma vie, j’ai toujours pris la défense des plus vulnérables, des plus fragiles. Je me suis toujours battu et j’ai toujours pris position pour me ranger du côté de ceux qui sont les plus exposés.
Ceux d’entre vous qui me connaissent bien savent que je ne suis pas du genre à faire des compromis pour gagner plus de matchs ou décrocher un titre supplémentaire. Je suis désolé si j’ai heurté la sensibilité de qui que ce soit avec ce sujet. J’ai une fille et je suis très sensible à ces questions, et je l’ai toujours été. J’espère qu’avec le temps, les gens apprendront à mieux me connaître et comprendront qu’à ce moment-là, je n’avais pas l’intention de prendre position. »
Les démêlés judiciaires de Greenwood
De Zerbi avait auparavant décrit Greenwood comme un « type bien » lorsqu'il travaillait avec lui à Marseille, prenant sa défense après les démêlés judiciaires de l'attaquant alors qu'il était sous contrat avec Manchester United. Greenwood a été arrêté le 31 janvier 2022, soupçonné de viol et d'agression. En octobre de la même année, il a été inculpé d'une tentative de viol, d'un comportement contrôlant et coercitif et d'une agression ayant entraîné des lésions corporelles. Les charges retenues contre Greenwood, qu'il a toujours niées, ont été abandonnées en février 2023 car « le retrait de témoins clés et la découverte de nouveaux éléments ont fait qu'il n'y avait plus de perspective réaliste de condamnation ».
Greenwood a disputé 68 matchs pour Marseille sous les ordres de De Zerbi après avoir rejoint le club en provenance de Manchester United à l’été 2024. Interrogé sur le passé judiciaire de Greenwood lors de son passage à l’Orange Vélodrome, De Zerbi a déclaré : « C’est un bon garçon, il a payé le prix fort pour ce qui s’est passé, un prix très fort. Il a trouvé l’environnement qui lui convient. Nous lui avons tendu la main et lui avons témoigné de l’affection. Il est un peu introverti, mais je le connais, lui et sa famille. »
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De Zerbi se prépare pour le match contre Sunderland
Avant que le transfert de Greenwood à Marseille ne soit finalisé, De Zerbi avait également déclaré : « Mason est un joueur de classe mondiale, mais nous ne l’avons pas encore recruté. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je n’ai pas pour habitude de m’immiscer dans la vie privée de mes joueurs. S’il vient ici, sachez que je traite tous mes joueurs comme mes propres fils. »
De Zerbi va désormais se concentrer sur la préparation de son premier match sur le banc de Tottenham, alors que le club cherche à éviter la relégation de la Premier League, avec un déplacement à Sunderland prévu le 12 avril.