Roberto De Zerbi présente ses excuses pour ses propos sur Mason Greenwood après la levée de boucliers des supporters de Tottenham

De Zerbi a tenu à souligner que ses propos précédents n’avaient pas pour but de minimiser la gravité de certains problèmes sociaux. « Je n’ai jamais voulu minimiser la question de la violence envers les femmes, ni celle de la violence envers quiconque de manière plus générale », a expliqué l’ancien entraîneur de Brighton. « Tout au long de ma vie, j’ai toujours pris la défense des plus vulnérables, des plus fragiles. Je me suis toujours battu et j’ai toujours pris position pour me ranger du côté de ceux qui sont les plus exposés.

Ceux d’entre vous qui me connaissent bien savent que je ne suis pas du genre à faire des compromis pour gagner plus de matchs ou décrocher un titre supplémentaire. Je suis désolé si j’ai heurté la sensibilité de qui que ce soit avec ce sujet. J’ai une fille et je suis très sensible à ces questions, et je l’ai toujours été. J’espère qu’avec le temps, les gens apprendront à mieux me connaître et comprendront qu’à ce moment-là, je n’avais pas l’intention de prendre position. »