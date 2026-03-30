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Roberto De Zerbi plutôt que Harry Redknapp ! Le Tottenham en difficulté va-t-il payer le prix fort pour avoir ignoré des visages familiers dans la lutte pour le maintien en Premier League ?
Prochain entraîneur des Spurs : le mandat de Tudor a duré 44 jours
Certains laissaient entendre que les Spurs pourraient s'engager dans cette voie lorsqu'ils ont démis de ses fonctions le tacticien danois Frank le 11 février. C'est finalement l'entraîneur croate Tudor qui a pris les rênes, mais son mandat n'a duré que sept matchs en 44 jours avant qu'il ne soit lui-même remercié.
Si cette nomination à titre intérimaire n'a pas donné les résultats escomptés, la direction de Tottenham a toujours la possibilité d'en nommer une autre. D'anciens favoris tels que Redknapp et Hoddle ont vu leurs noms faire partie de la liste des candidats, aux côtés d'anciens entraîneurs de l'équipe première comme Ryan Mason et Tim Sherwood.
Plutôt que de se tourner vers quelqu'un qui connaît le club, alors qu'il faut raviver la passion et l'esprit combatif, Tottenham semble prêt à faire confiance à l'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille, De Zerbi.
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De Zerbi est-il le bon choix pour Tottenham ?
Il s'est déjà heurté à l'opposition de certains groupes de supporters, alors que la division au sein du club est bien la dernière chose dont les Spurs ont besoin en ce moment. Interrogé sur la question de savoir si l'on prenait là un nouveau pari, bien qu'un peu plus calculé, l'ancien gardien de Tottenham Friedel – s'exprimant via Gambling.com, le meilleur site pour trouver des casinos en ligne au Royaume-Uni – a déclaré à GOAL : « Je pense que les supporters de Tottenham devraient l'accueillir à bras ouverts s'ils parviennent à le recruter. J'ai des réserves quant à savoir s'il accepterait le poste sans clause de résiliation en été s'ils sont relégués, ce qui serait dommage car cela reviendrait à engager un autre entraîneur pour le remplacer à nouveau l'été suivant.
« Mais s’ils parvenaient à convaincre quelqu’un comme De Zerbi, je pense que ce serait une recrue incroyable à ce stade de la saison, car ce n’est pas facile. Je pense que si vous pouviez le recruter avec un contrat à long terme et sans clause de résiliation, ce serait excellent.
« Si ce n’est pas possible, je pense qu’ils devraient se tourner vers quelqu’un comme Harry Redknapp ou peut-être Ryan Mason, quelqu’un qui connaît les supporters, un Tim Sherwood, un Glenn Hoddle, quelqu’un capable de rassembler tout le monde pour ces sept derniers matchs. »
Les Spurs auraient-ils dû se tourner vers quelqu'un qui connaît bien le club ?
Interrogé sur la question de savoir si son expérience passée chez les Spurs serait plus utile au club en période de crise, Friedel a ajouté : « Je l’avais dit avant qu’ils n’engagent Tudor. Je pensais que c’était le moment idéal pour qu’un Harry Redknapp prenne les rênes. Vraiment. Et je n’ai rien contre Igor Tudor, je suis simplement pour quelqu’un qui connaît le club, qui connaît la Premier League.
« De plus, quand on regarde les joueurs, ils manquent tellement de confiance en eux. J’ai mentionné le nom d’Harry parce que je le connais personnellement, j’ai joué sous ses ordres et je sais donc comment il réagirait face aux supporters et aux médias, et comment il se comporterait avec les joueurs.
« Mais De Zerbi est un excellent entraîneur et il connaît la Premier League sur le bout des doigts, ce qui est extrêmement important en ce moment. Et j’aime à penser que, fort de toute son expérience d’entraîneur, il sait que ce n’est pas le moment de se concentrer sur le tableau tactique, mais plutôt de redonner confiance aux joueurs.
« Espérons qu’ils récupèrent également quelques joueurs de blessure, ce qui reviendrait à de nouvelles recrues à ce stade de la saison – ils ont été décimés par les blessures ces deux dernières saisons. Ce sont de très bons joueurs qui occupent des postes clés au sein de l’équipe. Donc, si l’on engageait De Zerbi et que l’on récupérait au moins deux joueurs de blessure, je serais très confiant quant à leur maintien en Premier League. »
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Calendrier de Tottenham pour la saison 2025-2026 : plus aucune distraction dans la lutte contre la relégation
C'est une déclaration audacieuse alors qu'il ne reste plus que sept matchs à disputer. Les Spurs parviennent toutefois tout juste à garder la tête hors de l'eau pour l'instant. Ils ont chuté à la 17e place de la Premier League – la même position qu'à l'issue de la saison dernière – et ne devancent la zone de relégation que d'un seul point.
Tudor n'a récolté qu'un seul point lors de ses cinq matchs de championnat à la tête de l'équipe – un match nul 1-1 à Liverpool – et a vu son équipe se faire éliminer de la Ligue des champions en huitièmes de finale. Les Spurs n'ont plus de distractions à gérer et ils reprendront du service dimanche lors de leur déplacement à Sunderland.