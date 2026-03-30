Roberto De Zerbi plutôt que Harry Redknapp ! Le Tottenham en difficulté va-t-il payer le prix fort pour avoir ignoré des visages familiers dans la lutte pour le maintien en Premier League ?

Interrogé sur la question de savoir si son expérience passée chez les Spurs serait plus utile au club en période de crise, Friedel a ajouté : « Je l’avais dit avant qu’ils n’engagent Tudor. Je pensais que c’était le moment idéal pour qu’un Harry Redknapp prenne les rênes. Vraiment. Et je n’ai rien contre Igor Tudor, je suis simplement pour quelqu’un qui connaît le club, qui connaît la Premier League.

« De plus, quand on regarde les joueurs, ils manquent tellement de confiance en eux. J’ai mentionné le nom d’Harry parce que je le connais personnellement, j’ai joué sous ses ordres et je sais donc comment il réagirait face aux supporters et aux médias, et comment il se comporterait avec les joueurs.

« Mais De Zerbi est un excellent entraîneur et il connaît la Premier League sur le bout des doigts, ce qui est extrêmement important en ce moment. Et j’aime à penser que, fort de toute son expérience d’entraîneur, il sait que ce n’est pas le moment de se concentrer sur le tableau tactique, mais plutôt de redonner confiance aux joueurs.

« Espérons qu’ils récupèrent également quelques joueurs de blessure, ce qui reviendrait à de nouvelles recrues à ce stade de la saison – ils ont été décimés par les blessures ces deux dernières saisons. Ce sont de très bons joueurs qui occupent des postes clés au sein de l’équipe. Donc, si l’on engageait De Zerbi et que l’on récupérait au moins deux joueurs de blessure, je serais très confiant quant à leur maintien en Premier League. »