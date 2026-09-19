Face aux médias peu après le coup de sifflet final, De Zerbi n’a pas pu cacher sa colère face à l’effondrement défensif qui a provoqué une réaction aussi hostile du public à domicile. L’entraîneur a notamment souligné le caractère chaotique de la défense, qui a permis à l’équipe d’Unai Emery de prendre le contrôle total du match. De Zerbi a déclaré : « Aujourd’hui, je suis très déçu, très triste et très frustré par la performance. Nous ne pouvons absolument pas perdre ce match de cette manière. Nous ne pouvons pas encaisser ce deuxième but. Nous ne pouvons pas perdre l’équilibre. La manière dont nous avons encaissé le deuxième but était incroyable. »