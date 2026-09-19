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Roberto De Zerbi partage son immense frustration après que Tottenham Hotspur a été hué à sa sortie du terrain à la suite d’une défaite calamiteuse contre Aston Villa
Une atmosphère toxique dans le nord de Londres
Une atmosphère toxique a enveloppé le stade lorsque les supporters de Tottenham Hotspur ont copieusement hué leur équipe à sa sortie du terrain après une défaite 3-2 contre Aston Villa. La réaction de colère venue des tribunes a marqué un sombre cap, le club ayant désormais perdu 50 de ses 141 matches de Premier League dans son enceinte moderne. Les fragilités défensives affichées ont poussé la patience des supporters à bout. Tottenham reste sans victoire en championnat après cinq matches, n’ayant inscrit ses deux premiers buts de la saison que dans les derniers instants de cette rencontre chaotique.
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De Zerbi réagit à la défaite
Face aux médias peu après le coup de sifflet final, De Zerbi n’a pas pu cacher sa colère face à l’effondrement défensif qui a provoqué une réaction aussi hostile du public à domicile. L’entraîneur a notamment souligné le caractère chaotique de la défense, qui a permis à l’équipe d’Unai Emery de prendre le contrôle total du match. De Zerbi a déclaré : « Aujourd’hui, je suis très déçu, très triste et très frustré par la performance. Nous ne pouvons absolument pas perdre ce match de cette manière. Nous ne pouvons pas encaisser ce deuxième but. Nous ne pouvons pas perdre l’équilibre. La manière dont nous avons encaissé le deuxième but était incroyable. »
Des erreurs défensives provoquent la colère des supporters
La colère dans les tribunes est montée progressivement tout au long de l'après-midi de samedi, tandis qu'Aston Villa exploitait sans pitié de choquantes erreurs défensives. Johan Manzambi a ouvert le score dans le temps additionnel de la première période alors que Micky van de Ven était hors du terrain pour recevoir des soins. La frustration a atteint son paroxysme lorsque Nicolas Jackson a facilement pris le dessus sur Van de Ven pour porter le score à 2-0, avant qu'Emiliano Buendia n'ajoute un spectaculaire troisième but de loin. Même si les buts tardifs du remplaçant Conor Gallagher et de Jan Paul van Hecke ont réduit l'écart, ils n'ont offert qu'une brève consolation et n'ont pas empêché les retentissants sifflets qui ont accompagné le coup de sifflet final.
- Getty Images Sport
Que va-t-il se passer ensuite pour De Zerbi ?
De Zerbi profitera de la prochaine trêve internationale pour évaluer la situation et s’attaquer de toute urgence à ces graves vulnérabilités défensives. L’entraîneur subit une pression croissante pour regagner le soutien des supporters frustrés de Tottenham Hotspur et sortir son équipe de la 18e place. Tottenham se déplacera ensuite à Old Trafford pour affronter Manchester United le 10 octobre, tandis qu’Aston Villa cherchera à capitaliser sur cet élan crucial.
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