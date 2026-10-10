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Roberto De Zerbi ordonne un stage d’entraînement improvisé à Marbella pour sauver la saison catastrophique de Tottenham
Des mesures drastiques pour un début de saison sans victoire
Tottenham s’apprête à partir pour un stage d’entraînement au soleil à Marbella immédiatement après son match de Premier League à fort enjeu contre Manchester United à Old Trafford ce samedi, comme l’a rapporté BBC Sport. Cette décision intervient alors que De Zerbi cherche à enrayer une chute choquante qui a laissé le club du nord de Londres à la dernière place du classement de l’élite. Avec seulement deux points pris sur quinze possibles, la pression monte sur le technicien italien, sommé de redresser rapidement la situation.
Le timing de cette escapade est particulièrement inhabituel, puisqu’elle arrive si tôt à l’automne et peu après une première trêve internationale. Cependant, avec un intervalle de neuf jours entre le match contre United et la réception suivante du promu Coventry, De Zerbi a identifié une fenêtre d’opportunité.
- AFP
Intégrer la refonte à plusieurs millions de livres sterling
Cette retraite tactique est présentée comme une intervention nécessaire pour sauver une saison qui tourne rapidement au cauchemar pour les supporters de Tottenham. L’équipe a eu du mal à trouver le moindre rythme sur le terrain, et De Zerbi espère que ce changement de décor rallumera la flamme compétitive nécessaire pour sortir de la zone de relégation.
L’un des objectifs principaux du voyage à Marbella est de favoriser l’alchimie au sein d’un effectif qui a connu une transformation massive durant le mercato estival. Tottenham a validé une dépense vertigineuse de plus de 250 millions de livres sterling pour faire venir dix nouveaux visages, mais cet investissement n’a pas produit de résultats immédiats. Cet afflux de talent a créé une dynamique décousue que De Zerbi cherche désespérément à corriger grâce à une interaction sociale et tactique accrue, loin des distractions de Londres.
L’arrivée tardive de plusieurs recrues de premier plan durant la dernière semaine du mercato a encore compliqué le processus d’intégration. Des joueurs comme Savio, Tosin Adarabioyo, Mykhailo Mudryk et Omar Marmoush ont eu peu de temps pour s’adapter aux exigences spécifiques de De Zerbi et aux styles de jeu de leurs nouveaux coéquipiers. Le calendrier national chargé, ajouté à l’interruption liée aux engagements internationaux, a limité le temps de qualité que l’effectif au complet a pu passer ensemble à l’entraînement.
À la recherche de l’unité sous le soleil espagnol
La direction du club soutient le plan de De Zerbi, reconnaissant que l’effectif remanié a besoin d’une période dédiée pour créer des liens et devenir un ensemble cohérent. Ce voyage est perçu comme un moment de « réinitialisation » pour que les joueurs s’alignent sur la philosophie du manager. Selon des informations de BBC Sport, le manque d’occasions de créer une véritable cohésion a été identifié comme un facteur clé de l’incapacité de l’équipe à convertir ses temps forts en trois points.
Les attentes en interne restent élevées malgré ce début de saison calamiteux, et l’on estime que la qualité de l’effectif finira par ressortir une fois les automatismes en place. Marbella offre la confidentialité et le climat nécessaires pour que le groupe puisse avoir des discussions franches et bâtir la confiance indispensable dans la lutte pour le maintien en Premier League et pour remonter vers les places européennes.
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Un tournant décisif à venir
Le prochain match contre Coventry après le stage en Espagne est désormais considéré comme un rendez-vous à ne pas manquer pour De Zerbi. Un échec à s’imposer face au promu alimenterait encore davantage les spéculations concernant l’adéquation à long terme de l’entraîneur avec le projet. Le soutien financier important du conseil d’administration durant l’été signifie que la patience aura ses limites si les résultats ne s’améliorent pas drastiquement après cette intervention improvisée sur le plan de l’entraînement.
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