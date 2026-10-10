Roberto De Zerbi ordonne un stage d’entraînement improvisé à Marbella pour sauver la saison catastrophique de Tottenham

Cette retraite tactique est présentée comme une intervention nécessaire pour sauver une saison qui tourne rapidement au cauchemar pour les supporters de Tottenham. L’équipe a eu du mal à trouver le moindre rythme sur le terrain, et De Zerbi espère que ce changement de décor rallumera la flamme compétitive nécessaire pour sortir de la zone de relégation.

L’un des objectifs principaux du voyage à Marbella est de favoriser l’alchimie au sein d’un effectif qui a connu une transformation massive durant le mercato estival. Tottenham a validé une dépense vertigineuse de plus de 250 millions de livres sterling pour faire venir dix nouveaux visages, mais cet investissement n’a pas produit de résultats immédiats. Cet afflux de talent a créé une dynamique décousue que De Zerbi cherche désespérément à corriger grâce à une interaction sociale et tactique accrue, loin des distractions de Londres.

L’arrivée tardive de plusieurs recrues de premier plan durant la dernière semaine du mercato a encore compliqué le processus d’intégration. Des joueurs comme Savio, Tosin Adarabioyo, Mykhailo Mudryk et Omar Marmoush ont eu peu de temps pour s’adapter aux exigences spécifiques de De Zerbi et aux styles de jeu de leurs nouveaux coéquipiers. Le calendrier national chargé, ajouté à l’interruption liée aux engagements internationaux, a limité le temps de qualité que l’effectif au complet a pu passer ensemble à l’entraînement.