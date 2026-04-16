Roberto De Zerbi offre un somptueux repas aux joueurs de Tottenham, en difficulté, à l’aube de la phase finale cruciale de la Premier League pour le maintien

Après la défaite face à Sunderland, De Zerbi a souligné que sa priorité immédiate n’était pas le travail technique, mais la remise en état mentale d’un groupe éprouvé par les récents résultats. L’ancien coach de Brighton aborde les six dernières rencontres de la saison comme un combat autant psychologique que sportif. « Mon rôle aujourd’hui n’est pas d’enseigner un style de jeu, avec ou sans le ballon, mais d’apporter aux joueurs ce dont ils ont besoin sur le plan mental », a expliqué l’Italien aux journalistes.

Si ce somptueux dîner visait à renforcer la cohésion de l’équipe, certains supporters pourraient se montrer méfiants face à cette tactique. L’ancien entraîneur par intérim Igor Tudor avait organisé un exercice de cohésion similaire à l’Ousia de Muswell Hill peu avant la défaite 4-1 contre Arsenal, avant d’être limogé après seulement 44 jours à la tête de l’équipe. Toutefois, les premiers échos indiquent que De Zerbi a déjà créé une impression plus positive dans le vestiaire que son prédécesseur, dont le style abrasif peinait à convaincre les joueurs.