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Roberto De Zerbi offre un somptueux repas aux joueurs de Tottenham, en difficulté, à l’aube de la phase finale cruciale de la Premier League pour le maintien
Une évasion à Mayfair
Selon The Telegraph, De Zerbi a personnellement organisé un dîner d’équipe de haut niveau au célèbre restaurant Bacchanalia, à Mayfair, dans le cadre d’une initiative audacieuse destinée à enrayer la chute alarmante de Tottenham au classement. Cette initiative intervenait après une défaite 1-0 contre Sunderland lors du premier match de l’entraîneur italien, un résultat qui avait précipité les Spurs dans la zone de relégation pour la première fois depuis 17 ans. Le restaurant, qui se décrit comme un lieu « conçu pour ceux qui aspirent à l’évasion », semblait donc offrir un cadre adapté à un groupe resté sans victoire en championnat depuis le début de l’année.
- AFP
Sur un terrain de football, la force mentale l’emporte souvent sur la simple tactique.
Après la défaite face à Sunderland, De Zerbi a souligné que sa priorité immédiate n’était pas le travail technique, mais la remise en état mentale d’un groupe éprouvé par les récents résultats. L’ancien coach de Brighton aborde les six dernières rencontres de la saison comme un combat autant psychologique que sportif. « Mon rôle aujourd’hui n’est pas d’enseigner un style de jeu, avec ou sans le ballon, mais d’apporter aux joueurs ce dont ils ont besoin sur le plan mental », a expliqué l’Italien aux journalistes.
Si ce somptueux dîner visait à renforcer la cohésion de l’équipe, certains supporters pourraient se montrer méfiants face à cette tactique. L’ancien entraîneur par intérim Igor Tudor avait organisé un exercice de cohésion similaire à l’Ousia de Muswell Hill peu avant la défaite 4-1 contre Arsenal, avant d’être limogé après seulement 44 jours à la tête de l’équipe. Toutefois, les premiers échos indiquent que De Zerbi a déjà créé une impression plus positive dans le vestiaire que son prédécesseur, dont le style abrasif peinait à convaincre les joueurs.
Coup dur : une blessure ; bonne nouvelle : un retour en forme.
La lutte pour le maintien s’est considérablement compliquée avec la perte du capitaine Cristian Romero. Le défenseur argentin est forfait pour le reste de la saison en raison d’une blessure au genou, laissant un vide énorme dans une arrière-garde qui peine à garder ses cages inviolées. Malgré cette mauvaise nouvelle concernant leur capitaine, une lueur d’espoir brille à l’entraînement : Rodrigo Bentancur a repris l’entraînement à plein temps après avoir été écarté des terrains depuis janvier en raison d’un grave problème aux ischio-jambiers.
Le retour du milieu uruguayen pourrait s’avérer crucial, car les Spurs abordent un calendrier redoutable pour conclure la saison. Après la réception de Brighton, l’ancien club de De Zerbi, ce week-end, ils se rendront successivement à Aston Villa et à Chelsea pour deux déplacements piégeux. La pression s’intensifie sur un groupe dont la confiance s’est érodée au fil des mois, entre résultats décevants et changements à répétition dans le staff technique.
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Aucune clause de sortie n’est prévue pour le sélectionneur italien.
Il est notable que les conséquences financières d’une éventuelle relégation ne semblent pas, à court terme, menacer la position de De Zerbi. Contrairement à beaucoup d’autres entraîneurs arrivant dans des clubs en difficulté, son contrat ne comporterait pas de clause de résiliation en cas de descente en Championship. Ce détail suggère que la direction est prête à s’engager dans un projet à long terme sous la houlette de l’Italien, quel que soit l’échelon où le club se trouvera la saison prochaine. Reste que les dîners actuels dans le quartier huppé de Mayfair pourraient bientôt céder la place à un cadre plus modeste si le club ne parvient pas à assurer son maintien.