Roberto De Zerbi n'est peut-être pas « l'homme de la situation » pour les Spurs, Teddy Sheringham craignant que son « tempérament latin » ne cause sa perte dans la lutte contre la relégation

L'entraîneur italien a récemment été nommé pour succéder à Igor Tudor, avec pour mission de sortir le club du nord de Londres de la zone de relégation de la Premier League au cours des dernières semaines de la saison.

La décision de Tottenham de faire appel à De Zerbi a divisé l'opinion, la légende du club Sheringham se demandant si le caractère abrasif de l'Italien est ce dont le club a besoin en ce moment.

S'adressant à BestBettingSites, l'ancien international anglais a souligné que la personnalité explosive de l'entraîneur pourrait constituer un obstacle dans le vestiaire.

« Je l'apprécie, avant tout. Je l'apprécie en tant qu'entraîneur, pour être tout à fait honnête », a déclaré Sheringham. « Je ne sais pas s'il est la bonne personne pour Tottenham. Il est très franc, a un tempérament très latin, et peut se montrer assez irritable parfois. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il attend des gens. Je ne sais pas si c’est le bon type de personne pour diriger à long terme, mais je suis enthousiasmé par ce qu’il apporte. »