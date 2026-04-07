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Roberto De Zerbi n'est peut-être pas « l'homme de la situation » pour les Spurs, Teddy Sheringham craignant que son « tempérament latin » ne cause sa perte dans la lutte contre la relégation
Le tempérament pourrait être un facteur décisif
L'entraîneur italien a récemment été nommé pour succéder à Igor Tudor, avec pour mission de sortir le club du nord de Londres de la zone de relégation de la Premier League au cours des dernières semaines de la saison.
La décision de Tottenham de faire appel à De Zerbi a divisé l'opinion, la légende du club Sheringham se demandant si le caractère abrasif de l'Italien est ce dont le club a besoin en ce moment.
S'adressant à BestBettingSites, l'ancien international anglais a souligné que la personnalité explosive de l'entraîneur pourrait constituer un obstacle dans le vestiaire.
« Je l'apprécie, avant tout. Je l'apprécie en tant qu'entraîneur, pour être tout à fait honnête », a déclaré Sheringham. « Je ne sais pas s'il est la bonne personne pour Tottenham. Il est très franc, a un tempérament très latin, et peut se montrer assez irritable parfois. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il attend des gens. Je ne sais pas si c’est le bon type de personne pour diriger à long terme, mais je suis enthousiasmé par ce qu’il apporte. »
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Génie tactique ou pari risqué ?
Malgré ses réserves quant à la personnalité de De Zerbi, Sheringham reste admiratif de l’innovation tactique qui a valu à l’entraîneur d’être salué lors de son passage à Brighton. Il se souvient notamment de la manière dont l’Italien a démantelé des adversaires de haut niveau grâce à une approche intrépide, capable de redonner vie à une équipe des Spurs en difficulté si les joueurs adhèrent assez rapidement à sa philosophie.
« Pep Guardiola a dit beaucoup de bien de lui il y a quelques années », a ajouté Sheringham. « Je me souviens qu’il était allé à Arsenal avec Brighton et qu’il les avait affrontés – en jouant en un contre un partout sur le terrain et en pressant tout le monde au milieu de terrain. Je me suis dit : “Waouh, j’adore ça.” Et ça a marché ce jour-là. C’est donc clairement un entraîneur qui sait ce qu’il veut et qui sait comment l’obtenir. Je suis prêt à me lancer dans l’aventure avec lui. »
On a encore du mal à se remettre du départ de Postecoglou
Les remous au Tottenham Hotspur Stadium font suite à une période de relative stabilité sous la houlette d’Ange Postecoglou, dont le limogeage, survenu juste après leur succès en Ligue Europa l’été dernier, continue de déconcerter Sheringham. L’ancien attaquant estime que l’Australien a été traité injustement après avoir remporté un titre, suggérant que les nominations successives de Frank et Tudor n’ont pas su apporter le leadership clair dont l’équipe avait besoin pour être performante.
« Sous Ange, c'était le cas – et je me sens toujours lésé pour lui. Il est arrivé au club, a dit qu'il allait gagner un titre, et il en a gagné un. Puis, à la fin de la saison, il s’est retrouvé sans emploi », a expliqué Sheringham. « Il a dû se demander : "Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Je leur avais dit que je remporterais un titre en deux ans, j’ai remporté un titre pour la première fois depuis Dieu sait combien de temps, et je me suis fait virer. Je me fichais de savoir s’il terminait 9e ou 17e. Quand on remporte un titre, c’est ça qui compte. »
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Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
Dimanche prochain, Tottenham se rendra à Sunderland pour un match difficile au Stadium of Light, avec pour objectif de remporter une victoire qui lui permettrait d'améliorer son classement en Premier League et d'échapper au cauchemar de la relégation. Le club occupe actuellement la 17e place avec 30 points, avec seulement un point d'avance sur West Ham, qui risque de descendre en Championship.