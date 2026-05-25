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Roberto De Zerbi indique sans détour combien de joueurs de Tottenham sont « suffisamment bons pour rester » après une saison où ils ont « trop souffert »
Une victoire de justesse au Tottenham Hotspur Stadium
Tottenham s'est maintenu de justesse en Premier League en battant Everton 1-0 lors de la 38e journée. Ce succès, acquis grâce à une réalisation de Joao Palhinha juste avant la mi-temps, lui a permis de terminer avec deux points d'avance sur West Ham, 18e.
De Zerbi, pourtant, refuse de s’attarder sur ce soulagement. L’ex-technicien de Brighton a déjà lancé un projet de reconstruction implacable, laissant entendre que la majeure partie de l’effectif actuel n’est pas à la hauteur des exigences pour éviter une nouvelle saison catastrophique.
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Le bilan sans concession de De Zerbi sur son effectif
Au lendemain de la victoire contre Everton, Roberto De Zerbi a livré un constat sans concession sur la qualité de son effectif. Selon l’entraîneur, l’équipe actuelle est loin du niveau attendu pour un club comme Tottenham, et plus de la moitié des joueurs pourraient quitter le club à l’issue de la saison.
« Dès ce soir, nous devons commencer à nous organiser et à bâtir une nouvelle équipe », a-t-il déclaré à la presse. « Je pense que nous devons désormais changer trop de joueurs. Nous avons 10, 11, 12 joueurs suffisamment bons pour rester. Suffisamment bons. En tant que joueurs. Et surtout en tant que personnes. Puis nous devons compléter l’effectif avec des joueurs de premier plan. »
« On ne peut pas continuer à souffrir comme ça » Telle est la réaction immédiate des joueurs après une série de performances décevantes. Le message, bref et autoritaire, traduit une réalité : l’équipe ne peut pas maintenir un tel niveau de souffrance physique et mentale. Il souligne la nécessité d’un changement rapide pour retrouver un jeu plus fluide et des résultats à la hauteur des attentes.
L’Italien est déterminé à éviter que le club ne se retrouve jamais plus dans une situation aussi délicate. Après avoir lutté pour son maintien lors de la seconde partie de saison, De Zerbi exige de la direction et du service des transferts des recrues « de premier plan » capables de rendre à l’équipe toute sa compétitivité.
« Des joueurs de premier plan, car nous avons trop souffert », a-t-il insisté. « J’ai beaucoup souffert, mais je pense que les supporters, le club, la direction et les joueurs ont eux aussi trop souffert. Nous sommes Tottenham et nous ne pouvons pas lutter jusqu’à la dernière seconde du dernier match pour assurer notre maintien. Je serai plus fort. »
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Une approche collaborative de la refonte
Si De Zerbi porte le projet de transformation du club, il sait qu’il ne peut pas y parvenir seul. Il insiste donc sur la nécessité d’une étroite coordination avec la direction des Spurs pour réussir le prochain mercato et assembler l’équipe « de rêve » avant le début de la préparation estivale.
« Je ne veux pas décider seul, car le football est une affaire de groupe – directeur sportif, recruteurs, PDG –, mais mon objectif actuel est désormais d'assurer le maintien », a expliqué De Zerbi. « Mon objectif est de commencer la pré-saison avec l'équipe de mes rêves. »