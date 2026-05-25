Tottenham s'est maintenu de justesse en Premier League en battant Everton 1-0 lors de la 38e journée. Ce succès, acquis grâce à une réalisation de Joao Palhinha juste avant la mi-temps, lui a permis de terminer avec deux points d'avance sur West Ham, 18e.

De Zerbi, pourtant, refuse de s’attarder sur ce soulagement. L’ex-technicien de Brighton a déjà lancé un projet de reconstruction implacable, laissant entendre que la majeure partie de l’effectif actuel n’est pas à la hauteur des exigences pour éviter une nouvelle saison catastrophique.