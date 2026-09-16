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Roberto De Zerbi fustige un résultat « injuste » alors que Tottenham est éliminé de la Carabao Cup par Liverpool
De Zerbi qualifie la défaite à Anfield d’« injuste »
Le début de saison compliqué de Tottenham en 2026-2027 a atteint un nouveau point bas mercredi soir lorsque le club a été éliminé de la Carabao Cup par Liverpool. De Zerbi affichait visiblement sa frustration sur le bord du terrain alors que des buts d’Alexis Mac Allister, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai ont assuré une qualification tranquille au Liverpool d’Andoni Iraola, laissant les Spurs se concentrer uniquement sur leur forme vacillante en Premier League.
S’exprimant au lendemain de la rencontre, De Zerbi s’est montré direct dans son analyse du résultat, estimant que son équipe méritait davantage au vu de la pression qu’elle a exercée. « Nous devons tirer plus souvent et nous devons mieux tirer, a admis l’ancien entraîneur de Brighton aux journalistes. Nous devons mieux conclure nos situations franches. Mais nous sommes désolés du résultat, déçus, frustrés par le résultat. Je pense que c’est injuste, mais nous devons l’accepter et être plus forts que ce moment de malchance parce que je suis honnête. Honnête avec moi-même et avec vous. »
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Les difficultés devant le but se poursuivent
Les statistiques du match racontent l’histoire d’une domination dépourvue de l’efficacité clinique requise au plus haut niveau. Tottenham est parvenu à totaliser 17 tirs vers le but de Liverpool, mais n’a eu qu’une seule tête de Connor Gallagher à montrer pour ses efforts. Ce manque de sang-froid dans le dernier tiers est devenu un thème récurrent pour les hommes de De Zerbi, qui n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets en Premier League depuis le début de la saison.
De Zerbi a évoqué une série constante de malchance qui, selon lui, a pénalisé son équipe au cours des premières semaines de la saison. Revenant sur leur récente série de résultats, l’entraîneur de Tottenham a mis en avant plusieurs matches où il estimait que le score avait été sévère pour ses joueurs. « Je pense que sur ces cinq ou six matches, nous n’avons, c’est sûr, pas eu de chance, Newcastle, avec Everton, même avec Nottingham et ce soir aussi », a expliqué De Zerbi.
Des erreurs défensives coûtent cher
Si l’attention se porte souvent sur le manque de buts à un bout du terrain, De Zerbi s’est montré tout aussi critique sur la manière dont son équipe a encaissé des buts face à l’attaque clinique de Liverpool. Liverpool a fait preuve d’un réalisme impitoyable lorsque les occasions se sont présentées, en exploitant les espaces dans l’arrière-garde de Tottenham, ce qui a rendu furieux l’entraîneur visiteur. De Zerbi a souligné que la structure défensive qu’il attendait avait fait défaut à des moments clés, en particulier lors des phases de transition, où la qualité de Liverpool au milieu et en attaque a fini par submerger ses joueurs.
L’entraîneur s’est montré précis dans sa critique des buts encaissés, en pointant des erreurs individuelles et collectives qui ont permis à Liverpool de prendre le contrôle de la confrontation. « Nous devons améliorer beaucoup de choses parce que sur le premier but que nous avons encaissé, nous n’avons pas défendu de la bonne manière et sur le deuxième but nous aurions pu être plus proches de Gakpo », a noté De Zerbi.
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Cap sur un rétablissement crucial
La Coupe de la Ligue désormais hors de portée, la pression s’accentue sur De Zerbi, qui doit corriger les problèmes criants de son effectif avant leur prochaine sortie dans l’élite. Le manque de réalisme devant le but, combiné à des pertes de concentration défensives, a créé une tempête parfaite pour le club du nord de Londres, qui se retrouve sous le feu des critiques, aussi bien de la part des supporters que des consultants. L’Italien reste catégorique sur le fait que la qualité est bien présente, mais il a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de développer un mental plus solide afin de surmonter cette période jugée « malchanceuse » et relancer leur saison. « C’est un moment difficile, mais nous devons être plus forts pour nous préparer au mieux pour le prochain match », a-t-il déclaré.
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