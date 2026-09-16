Roberto De Zerbi fustige un résultat « injuste » alors que Tottenham est éliminé de la Carabao Cup par Liverpool

Le début de saison compliqué de Tottenham en 2026-2027 a atteint un nouveau point bas mercredi soir lorsque le club a été éliminé de la Carabao Cup par Liverpool. De Zerbi affichait visiblement sa frustration sur le bord du terrain alors que des buts d’Alexis Mac Allister, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai ont assuré une qualification tranquille au Liverpool d’Andoni Iraola, laissant les Spurs se concentrer uniquement sur leur forme vacillante en Premier League.

S’exprimant au lendemain de la rencontre, De Zerbi s’est montré direct dans son analyse du résultat, estimant que son équipe méritait davantage au vu de la pression qu’elle a exercée. « Nous devons tirer plus souvent et nous devons mieux tirer, a admis l’ancien entraîneur de Brighton aux journalistes. Nous devons mieux conclure nos situations franches. Mais nous sommes désolés du résultat, déçus, frustrés par le résultat. Je pense que c’est injuste, mais nous devons l’accepter et être plus forts que ce moment de malchance parce que je suis honnête. Honnête avec moi-même et avec vous. »