Roberto De Zerbi fait le point sur les blessures de Xavi Simons et Dominic Solanke, sortis sur blessure lors de la victoire face à Wolverhampton

Le moment le plus inquiétant à Molineux s’est produit lorsque Simons a dû être évacué sur civière à la 63^e minute. Le milieu de terrain s’est blessé au genou et, après avoir tenté de reprendre sa place, s’est à nouveau effondré sur la pelouse. Il a finalement été remplacé par Lucas Bergvall. Interrogé sur l’état du joueur, De Zerbi a déclaré : « C’est un problème au genou. Nous en saurons plus dans les prochains jours. J’aimerais en savoir plus sur Xavi, car vous savez ce que c’est, un genou. Il ressentait de la douleur, mais je viens de lui parler et il se sent mieux qu’au moment où il s’est blessé. »