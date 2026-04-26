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Roberto De Zerbi fait le point sur les blessures de Xavi Simons et Dominic Solanke, sortis sur blessure lors de la victoire face à Wolverhampton
Les craintes de relégation persistent malgré la victoire cruciale
De Zerbi reconnaît que la menace de la relégation plane toujours sur son équipe, malgré la précieuse victoire 1-0 décrochée à l’extérieur sur la pelouse des Wolves. Ce succès précieux, qui place le club à la 18e place avec 34 points, à deux unités de West Ham United 17e, n’empêche pas l’inquiétude de persister dans la course au maintien en Premier League. La joie a toutefois été ternie par les blessures de deux joueurs clés, d’autant que quatre matches décisifs contre Aston Villa, Leeds United, Chelsea et Everton attendent encore les Spurs, et que toute perte d’éléments titulaires complique davantage la quête du maintien.
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Simons a été évacué sur une civière en raison d'un problème au genou.
Le moment le plus inquiétant à Molineux s’est produit lorsque Simons a dû être évacué sur civière à la 63^e minute. Le milieu de terrain s’est blessé au genou et, après avoir tenté de reprendre sa place, s’est à nouveau effondré sur la pelouse. Il a finalement été remplacé par Lucas Bergvall. Interrogé sur l’état du joueur, De Zerbi a déclaré : « C’est un problème au genou. Nous en saurons plus dans les prochains jours. J’aimerais en savoir plus sur Xavi, car vous savez ce que c’est, un genou. Il ressentait de la douleur, mais je viens de lui parler et il se sent mieux qu’au moment où il s’est blessé. »
Solanke accentue les difficultés offensives des Spurs
Avant ce contretemps au milieu de terrain, les Spurs avaient déjà perdu Solanke juste avant la mi-temps. L’attaquant de 28 ans, déjà handicapé par des problèmes récurrents à la cheville cette saison, s’est blessé sans être en possession du ballon. Si l’entraîneur principal ne peut pas encore fixer de date précise pour son retour, il a toutefois estimé que ce n’était « pas un gros problème » comparé aux pépins précédents. « Solanke souffre d’une blessure musculaire », a confirmé De Zerbi. « Je ne sais pas combien de matchs il va manquer. »
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Le club est dans l’attente des résultats d’examens médicaux décisifs.
Tottenham traverse des heures d'incertitude tandis que le staff médical examine les deux joueurs. En vue d'un périlleux déplacement sur la pelouse d'Aston Villa, cinquième du classement, prévu dimanche prochain, le groupe espère des nouvelles encourageantes des examens afin d'optimiser ses chances de se maintenir en Premier League.