Le sort de De Zerbi serait-il menacé si les choses ne s’améliorent pas rapidement d’ici à la prochaine trêve internationale, à la mi-novembre ? Lorsque cette question a été posée à Zamora, l’ancien attaquant de Tottenham, s’exprimant en association avec les paris sur la Premier League de BetWright, a déclaré à GOAL : « Il a pris les rênes l’an dernier, ce qui est un succès. C’est un succès. Moi, je vois ça comme cette étape-là : validée, c’est fait.

« L’été arrive, beaucoup de monde, beaucoup de changements qu’il voulait faire, et on lui a donné l’opportunité de faire ça aussi, ce qui est appréciable. Je pense que ça aurait été une situation très, très différente si Daniel Levy avait été là, pour être honnête. Mais on lui a presque donné une certaine liberté pour recruter les joueurs qu’il voulait, et faire partir ceux qu’il ne veut pas.

« Je me souviens de l’arrivée de Roberto à Brighton au début, et il lui a fallu cinq, six matches. Je mets l’an dernier de côté, je ne compte pas l’an dernier. C’était un type de problème différent auquel il a dû faire face.

« Je crois que Tottenham s’en sortira bien avec lui, et qu’il commencera à s’épanouir. Mais à l’heure actuelle, c’est inquiétant pour les supporters. Je crois sincèrement qu’ils vont bientôt franchir un cap. Et c’était exactement comme ça à Brighton quand il est arrivé : tout le monde était un peu inquiet, il ne faisait pas du bon travail. Puis toutes les pièces se sont mises en place.

« Je les ai trouvés corrects l’autre jour [contre Liverpool en Carabao Cup]. Pas incroyables, mais je pense voir ce qu’il essaie de faire. Je pense toujours qu’il leur manque un avant-centre de référence, malgré tout. C’est l’un des points essentiels qui leur manque, selon moi. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe avec toute l’histoire Richarlison et compagnie.

« Roberto, c’est très clivant, je pense. Je pense qu’en tant que joueur, soit vous l’adorez absolument, soit vous détestez totalement sa manière de communiquer, sa passion. Je pense que cela peut être perçu différemment selon les caractères.

« Sa passion, c’est de vouloir gagner et réussir, mais l’énergie et la manière dont vous l’avez vu sur la ligne de touche, à quel point il est expressif, cela peut être mal interprété, alors qu’au fond, tout ce qu’il veut vraiment, c’est réussir, et que ses joueurs réussissent. Et si les gens le prennent mal, alors cela peut évidemment mal tourner aussi, et ils peuvent réagir à cela. Et lui n’aime pas la réaction qu’on voit parfois. »