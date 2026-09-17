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Roberto De Zerbi Tottenham crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton
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« Roberto De Zerbi est vraiment clivant » : quand l’entraîneur de Tottenham sera-t-il sous pression ? Un ancien attaquant des Spurs explique pourquoi l’énigmatique Italien peut éviter la menace d’un licenciement dans le nord de Londres

R. De Zerbi
Tottenham
Premier League
Tottenham vs Aston Villa

Roberto De Zerbi est « très clivant », a déclaré Bobby Zamora à GOAL, mais l’énigmatique Italien est soutenu pour éviter toute menace de licenciement à Tottenham. Le club du nord de Londres a encore connu un début de saison poussif en 2026-2027, mais il est considéré comme ayant l’homme de la situation à sa tête, même si l’ancien entraîneur de Brighton peut parfois en agacer certains.

  • Tottenham a dépensé beaucoup lors du mercato estival

    Un appel au secours a été lancé à De Zerbi à la fin du mois de mars, alors que Tottenham faisait face à la perspective très réelle d’une relégation hors de la Premier League. Ses prédécesseurs, Thomas Frank et Igor Tudor, étaient incapables d’obtenir des résultats et des performances constants.

    Le maintien a finalement été assuré avec succès, avant que d’importants moyens financiers ne soient investis pendant le mercato estival. L’homme à la barre s’est apparemment vu donner carte blanche pour dicter le recrutement, ce qui a conduit à l’arrivée de joueurs comme Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Marcos Senesi, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Savio, Omar Marmoush et Mykhailo Mudryk.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    Tottenham sans but en Premier League en 2026-2027

    Alors que Tottenham était considéré comme s’étant bien renforcé, le club a raté son départ en ne prenant que deux points lors de ses quatre premières rencontres dans l’élite. Il n’a pas encore inscrit le moindre but en Premier League et se retrouve englué à une bien trop familière 17e place.

    Quelques questions commencent à se poser au sujet de De Zerbi, le technicien de 47 ans n’étant pas encore parvenu à tirer le meilleur d’un effectif constitué à prix d’or. Le temps n’est pas un luxe que Spurs peut se permettre de gaspiller, alors qu’il est impératif de trouver les bonnes pièces pour compléter un puzzle sportif complexe.

  • De Zerbi sera-t-il soumis à la pression à un moment donné ?

    Le sort de De Zerbi serait-il menacé si les choses ne s’améliorent pas rapidement d’ici à la prochaine trêve internationale, à la mi-novembre ? Lorsque cette question a été posée à Zamora, l’ancien attaquant de Tottenham, s’exprimant en association avec les paris sur la Premier League de BetWright, a déclaré à GOAL : « Il a pris les rênes l’an dernier, ce qui est un succès. C’est un succès. Moi, je vois ça comme cette étape-là : validée, c’est fait.

    « L’été arrive, beaucoup de monde, beaucoup de changements qu’il voulait faire, et on lui a donné l’opportunité de faire ça aussi, ce qui est appréciable. Je pense que ça aurait été une situation très, très différente si Daniel Levy avait été là, pour être honnête. Mais on lui a presque donné une certaine liberté pour recruter les joueurs qu’il voulait, et faire partir ceux qu’il ne veut pas.

    « Je me souviens de l’arrivée de Roberto à Brighton au début, et il lui a fallu cinq, six matches. Je mets l’an dernier de côté, je ne compte pas l’an dernier. C’était un type de problème différent auquel il a dû faire face.

    « Je crois que Tottenham s’en sortira bien avec lui, et qu’il commencera à s’épanouir. Mais à l’heure actuelle, c’est inquiétant pour les supporters. Je crois sincèrement qu’ils vont bientôt franchir un cap. Et c’était exactement comme ça à Brighton quand il est arrivé : tout le monde était un peu inquiet, il ne faisait pas du bon travail. Puis toutes les pièces se sont mises en place.

    « Je les ai trouvés corrects l’autre jour [contre Liverpool en Carabao Cup]. Pas incroyables, mais je pense voir ce qu’il essaie de faire. Je pense toujours qu’il leur manque un avant-centre de référence, malgré tout. C’est l’un des points essentiels qui leur manque, selon moi. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe avec toute l’histoire Richarlison et compagnie.

    « Roberto, c’est très clivant, je pense. Je pense qu’en tant que joueur, soit vous l’adorez absolument, soit vous détestez totalement sa manière de communiquer, sa passion. Je pense que cela peut être perçu différemment selon les caractères.

    « Sa passion, c’est de vouloir gagner et réussir, mais l’énergie et la manière dont vous l’avez vu sur la ligne de touche, à quel point il est expressif, cela peut être mal interprété, alors qu’au fond, tout ce qu’il veut vraiment, c’est réussir, et que ses joueurs réussissent. Et si les gens le prennent mal, alors cela peut évidemment mal tourner aussi, et ils peuvent réagir à cela. Et lui n’aime pas la réaction qu’on voit parfois. »

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2026-27 Mathys TelGetty

    Calendrier de Tottenham : réception de Villa au prochain match

    De Zerbi veut que tout le monde tire dans le même sens, et cela inclut une base de supporters de plus en plus frustrée et désillusionnée par la vie au Tottenham Hotspur Stadium. Elle réclame quelque chose qui puisse de nouveau l’enthousiasmer.

    Cela n’est peut-être plus très loin, mais une voie vers un trophée majeur s’est déjà refermée en Carabao Cup, et il reste clairement du travail en Premier League. La réception d’Aston Villa samedi mènera Tottenham jusqu’à la première trêve internationale de la saison 2026-2027.

Premier League
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