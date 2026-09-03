Roberto De Zerbi écarte Richarlison du groupe de Tottenham alors que Trabzonspor prépare un transfert de dernière minute

À la suite de l’échec de son transfert envisagé à Everton, Richarlison s’est exprimé sur les réseaux sociaux en publiant un communiqué virulent au sujet de sa situation actuelle. Sur Instagram, Richarlison a écrit : « Après tout ce que j’ai traversé ces dernières années, j’ai décidé que plus jamais personne ne déciderait de mon avenir à ma place. J’ai vécu beaucoup de mauvaises choses, et presque toutes sont arrivées parce que des décisions ont été prises par d’autres personnes. La pression, les menaces, les représailles, rien de tout cela ne me fait peur. J’ai traversé bien pire, croyez-moi. » Ce message a mis en avant sa frustration face aux négociations en cours et sa volonté absolue de contrôler la prochaine étape de sa carrière loin de Tottenham.