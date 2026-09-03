AFP
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Roberto De Zerbi écarte Richarlison du groupe de Tottenham alors que Trabzonspor prépare un transfert de dernière minute
Richarlison écarté par Tottenham
Selon le Daily Mail, Roberto De Zerbi a complètement écarté Richarlison du groupe de Tottenham Hotspur pour la campagne actuelle de Premier League. Cette décision intervient après que Richarlison a demandé à plusieurs reprises à quitter le nord de Londres pendant le mercato estival. De Zerbi a confirmé samedi que Richarlison avait demandé « trop de fois » à partir. Tottenham a fixé le prix de Richarlison à 35 millions de livres sterling, mais le club n’a pas encore reçu d’offre acceptable. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, avec une option pour 12 mois supplémentaires, Richarlison se retrouve complètement isolé du groupe professionnel, maintenant que la date limite du mercato en Angleterre est passée.
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Trabzonspor vise un transfert de dernière minute
Malgré la fermeture du marché anglais, le marché des transferts turc reste ouvert jusqu’à vendredi, offrant à Richarlison une potentielle porte de sortie. Trabzonspor a déjà vu une première offre rejetée par Tottenham, mais le club de Süper Lig reste déterminé à s’attacher ses services. Richarlison serait extrêmement intéressé à l’idée de rejoindre Trabzonspor, où il pourrait retrouver Mohamed Salah et Fabinho. Un retour à Everton avait déjà capoté après que Richarlison a rejeté les conditions personnelles proposées par son ancien club. Désormais, avec l’arrivée en prêt d’Omar Marmoush en provenance de Manchester City, Tottenham est clairement passé à autre chose, laissant Trabzonspor comme l’option principale pour mettre fin à ce feuilleton difficile.
Message provocateur sur les réseaux sociaux
À la suite de l’échec de son transfert envisagé à Everton, Richarlison s’est exprimé sur les réseaux sociaux en publiant un communiqué virulent au sujet de sa situation actuelle. Sur Instagram, Richarlison a écrit : « Après tout ce que j’ai traversé ces dernières années, j’ai décidé que plus jamais personne ne déciderait de mon avenir à ma place. J’ai vécu beaucoup de mauvaises choses, et presque toutes sont arrivées parce que des décisions ont été prises par d’autres personnes. La pression, les menaces, les représailles, rien de tout cela ne me fait peur. J’ai traversé bien pire, croyez-moi. » Ce message a mis en avant sa frustration face aux négociations en cours et sa volonté absolue de contrôler la prochaine étape de sa carrière loin de Tottenham.
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Que va-t-il se passer ensuite pour Richarlison ?
Trabzonspor est engagé dans une course contre la montre pour soumettre une offre améliorée avant la fermeture officielle du mercato turc vendredi. Si un accord à 35 M£ ne peut pas être trouvé, Richarlison sera contraint de rester mis à l’écart à Tottenham jusqu’à l’ouverture du mercato de janvier. De Zerbi et Tottenham vont désormais se concentrer sur l’intégration de leurs nouvelles options offensives.
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