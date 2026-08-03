L’international argentin, devenu un pilier de la défense de Tottenham depuis son arrivée, ferait l’objet d’un intérêt marqué de la part de l’Inter. Des informations en provenance d’Argentine ont même avancé qu’une offre aux alentours de 34 millions de livres sterling avait été acceptée par le club de Premier League, alors même que Romero ne s’est engagé que récemment avec un nouveau contrat de quatre ans et a hérité du brassard de capitaine.

De Zerbi a clarifié ses récents échanges avec Romero, en soulignant que leurs discussions ont porté exclusivement sur son retour à l’entraînement plutôt que sur un transfert imminent. « J’ai échangé par message avec Cuti hier pour établir un plan en vue de son retour à Londres », a expliqué De Zerbi. Interrogé sur le fait de savoir si la conversation avait dérivé vers les spéculations intenses venues d’Italie et d’Argentine, le technicien italien s’est montré ferme dans sa position. « [Je ne lui ai pas parlé du] marché des transferts. Ce n’est pas mon travail. Je sais qu’il y a beaucoup de solutions sur le marché des transferts. »







