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Roberto De Zerbi clarifie l’avenir de Cristian Romero alors que l’entraîneur de Tottenham répond aux rumeurs de transfert à l’Inter Milan
De Zerbi répond à l’intérêt de l’Inter Milan
L’international argentin, devenu un pilier de la défense de Tottenham depuis son arrivée, ferait l’objet d’un intérêt marqué de la part de l’Inter. Des informations en provenance d’Argentine ont même avancé qu’une offre aux alentours de 34 millions de livres sterling avait été acceptée par le club de Premier League, alors même que Romero ne s’est engagé que récemment avec un nouveau contrat de quatre ans et a hérité du brassard de capitaine.
De Zerbi a clarifié ses récents échanges avec Romero, en soulignant que leurs discussions ont porté exclusivement sur son retour à l’entraînement plutôt que sur un transfert imminent. « J’ai échangé par message avec Cuti hier pour établir un plan en vue de son retour à Londres », a expliqué De Zerbi. Interrogé sur le fait de savoir si la conversation avait dérivé vers les spéculations intenses venues d’Italie et d’Argentine, le technicien italien s’est montré ferme dans sa position. « [Je ne lui ai pas parlé du] marché des transferts. Ce n’est pas mon travail. Je sais qu’il y a beaucoup de solutions sur le marché des transferts. »
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L’absence de Romero et la logistique de la pré-saison
L’absence de Romero lors du récent match amical de Tottenham contre Chelsea à Sydney n’a fait qu’alimenter les spéculations autour d’un possible départ. Cependant, le club a assuré que son arrivée tardive au camp de pré-saison s’explique par une prolongation de vacances accordée après sa participation à la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine.
La situation se complique avec les précédents indices laissés par De Zerbi lui-même concernant l’état d’esprit de Romero. L’entraîneur avait déjà évoqué le possible désir du joueur de relever un nouveau défi, ce qui correspond à la soudaine multiplication des informations en provenance de son pays natal. Alors que l’Inter cherche à renforcer ses options défensives pour jouer le titre, le montant de 34 millions de livres sterling évoqué représenterait une opération importante, même si de nombreux supporters de Tottenham estimeraient qu’il sous-évalue un joueur du calibre de Romero.
Ausilio confirme l’intérêt de l’Inter pour Romero
Auparavant, le directeur sportif de l’Inter, Piero Ausilio, a rompu le silence concernant la poursuite de Romero par le club. Le géant italien a identifié Romero comme sa cible prioritaire pour diriger l’arrière-garde la saison prochaine, et les négociations ont avancé rapidement. Ausilio n’a pas caché les intentions du club de recruter le défenseur de 28 ans lors de l’actuel mercato.
La poursuite a déjà connu d’importants progrès logistiques, les représentants de Romero ayant été aperçus à Milan ce week-end pour des réunions en face à face avec la direction de l’Inter. Cette étape importante souligne à quel point les négociations sont avancées, au-delà de simples prises de renseignements, jusqu’aux dernières étapes de la conclusion de l’accord. L’Inter chercherait, selon certaines informations, à structurer le transfert sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat.
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Reconstruire la défense de Tottenham
Le départ potentiel de Romero marque un tournant important dans le projet de De Zerbi à Tottenham. L’Argentin était un élément essentiel de l’effectif, mais son bilan disciplinaire, qui comprenait quatre suspensions distinctes durant la saison 2025-2026, avait commencé à susciter des inquiétudes. Le club semble avoir déjà préparé son départ en se montrant proactif sur le marché des transferts, afin que l’effectif ne se retrouve pas à court d’options si son transfert à l’Inter est finalisé dans les prochains jours, comme beaucoup s’y attendent.
Tottenham s’est déjà activé cet été pour remodeler ses options défensives afin d’atténuer la perte d’un joueur aussi expérimenté. L’arrivée de Jan Paul van Hecke en provenance de Brighton pour 52 M£, ajoutée au recrutement de Marcos Senesi en transfert libre, laisse penser que la direction du club était au courant depuis un certain temps des intentions de Romero.
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