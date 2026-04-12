Roberto De Zerbi, bienvenue dans ta « Mission : Impossible » ! Comment Tottenham peut-il éviter la relégation malgré une saison cauchemardesque ?

Parmi les milieux défensifs de Tottenham, trois joueurs se détachent actuellement, tant pour le présent que pour l’avenir.
Polyvalent, Archie Gray figure parmi les rares candidats au titre de joueur de l’année du club – à moins que ce dernier ne soit attribué aux supporters, comme ce fut le cas pour Queens Park Rangers en 2012-2013. Alors que l’équipe a perdu de son charisme, le jeune Britannique a gagné en assurance dans les moments critiques, élevant son niveau de jeu lorsque la situation se complique.
Tudor a constaté que Gray formait un duo efficace avec Pape Matar Sarr, qui, malgré ses 137 matchs pour les Spurs, n’aura que 24 ans la saison prochaine mais compte déjà parmi les cadres du vestiaire. Au cours de ses trois saisons complètes avec l’équipe première, Tottenham a affiché un bien meilleur niveau d’efficacité avec Sarr dans le onze de départ qu’en son absence, grâce à son agressivité dans les deux sens du ballon et à sa capacité à le porter vers l’avant jusqu’au dernier tiers.
Le retour de Lucas Bergvall, fraîchement remis de blessure, tombe à pic. Comme Sarr, le jeune Suédois peut éliminer plusieurs adversaires grâce à son dribble, même si, sous l’ère Frank, ce talent était injustement catalogué comme une qualité d’attaquant. De Zerbi devrait logiquement l’utiliser dans un rôle plus reculé.
Lors de sa première conférence de presse, vendredi, De Zerbi a d’ailleurs exprimé son admiration pour Conor Gallagher, arrivé en janvier et encore en quête d’une première victoire en Premier League sous le maillot des Spurs : « Je veux revoir le même Gallagher que j’appréciais à Chelsea. »
De Zerbi n’envisagera Yves Bissouma, dont le contrat expire, et Joao Palhinha, prêté, qu’en cas d’urgence absolue : ils ne surpassent pas les autres options évoquées et ne s’inscrivent pas dans le projet à long terme du club.