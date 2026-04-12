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Roberto De Zerbi, bienvenue dans ta « Mission : Impossible » ! Comment Tottenham peut-il éviter la relégation malgré une saison cauchemardesque ?

Analysis
Tottenham
R. De Zerbi
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Premier League

Nommer trois entraîneurs permanents au cours d’une même saison est généralement le signe d’un exercice loin des objectifs initiaux. Pour Tottenham Hotspur, vainqueur de la Ligue Europa en 2025, la présente campagne est un véritable fiasco. La volonté du club de se transformer en une équipe plus maline sous la houlette de Thomas Frank a accouché d’un effectif mal équilibré, systématiquement déjoué et ridiculisé à chaque sortie.

Limogé en février, quelques mois après que son manque de expérience eut été évident, Frank a cédé sa place à Igor Tudor, un « pompier » habitué à sauver des saisons mais novice en Premier League. En cinq rencontres, le technicien croate n’a pas obtenu la moindre victoire et a quitté ses fonctions d’un commun accord.

Roberto De Zerbi hérite donc de la mission de maintenir les Spurs, tombés dans la zone de relégation après la victoire de West Ham sur les Wolves vendredi soir.

La nomination de l’Italien a provoqué des remous au sein d’un groupe de supporters déjà divisé, et d’autres frictions sont probables. En acceptant ce poste, De Zerbi s’est retrouvé dans l’une des situations les plus singulières du football, mais il pourrait réussir à maintenir Tottenham dans l’élite.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    Sur un terrain de football, la mentalité l’emporte sur la philosophie.

    Invité à présenter sa « philosophie » lors de sa première interview accordée aux chaînes du club, De Zerbi a esquivé la question. Ses équipes passées ont toujours proposé un football offensif et les Spurs sont réputés pour un style divertissant mais parfois naïf ; le sujet semblait donc évident.

    « Je ne crois pas que ce soit le moment opportun d’évoquer ma philosophie du football. Je suis là en fin de saison pour gagner des matchs. Le style de jeu et la disposition tactique comptent, mais la mentalité prime. Je veux aider les joueurs à atteindre la meilleure mentalité possible », a-t-il expliqué.

    Il sait que les performances des Spurs ne seront pas irréprochables lors des sept dernières rencontres, mais il veut avant tout rétablir leur niveau mental, comme il l’a expliqué à NBC Sports.

    « Je considère les joueurs de Tottenham comme de très bons joueurs, en temps normal. La période est très difficile pour nous », a-t-il déclaré. « En ce moment, l’aspect mental est crucial. Il ne reste que sept matchs et nous n’avons pas assez de temps. Je ne veux pas donner trop d’instructions. Cette équipe a changé trois entraîneurs cette saison, je pense qu’ils doivent se forger une nouvelle mentalité.

    Nous possédons les qualités requises pour nous sortir de cette situation, mais il est clair que l’aspect mental est primordial. »

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  • Tottenham Hotspur v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Point sur la crise des blessures

    Lorsque Tudor a pris les rênes de Tottenham en février, il a déclaré n’avoir jamais été confronté à une situation semblable. De Zerbi a probablement ressenti la même chose dès son premier jour, sentiment qui s’est accentué lorsque l’annonce est tombée cette semaine : Mohammed Kudus, qu’il avait tenté de recruter à Brighton, risque de manquer le reste de la saison après une rechute.

    « Je n’ai pas eu beaucoup de chance au départ ! », a-t-il lancé. « Je considérais Kudus comme un joueur crucial, surtout à ce poste. Mais nous devons aller de l’avant. Je pense que nous avons beaucoup de très bons attaquants. »

    Rodrigo Bentancur a bien repris l’entraînement collectif mais n’est pas encore prêt à retrouver la Premier League, tandis que James Maddison poursuit sa convalescence après sa rupture des ligaments croisés ; Tudor espère tout de même le voir revenir avant la fin de la saison.

    Le capitaine suédois Dejan Kulusevski reste à l’infirmerie en raison d’un problème au genou toujours pas élucidé, Wilson Odobert a peu de chances de rejouer en 2026 en raison de sa propre blessure au ligament croisé antérieur et le vétéran Ben Davies pourrait même avoir disputé son dernier match pour le club.

    Malgré ces contretemps, De Zerbi a lancé un appel à la mobilisation vendredi : « Nous avons les moyens de nous battre, de jouer et de marquer des points. »

  • Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Remonter le moral

    Le centre d’entraînement « Hotspur Way », situé au nord de Londres, n’a pas été un lieu particulièrement joyeux ces deux dernières années. Même lors de la campagne victorieuse des Spurs en Ligue Europa sous la houlette d’Ange Postecoglou la saison dernière, l’ambiance était assombrie par leur campagne désastreuse en Premier League, qui les a vus chuter à la 17e place.

    Dans ce contexte, il est significatif que l’Independent révèle déjà que plusieurs joueurs de Tottenham « adorent » les séances d’entraînement concoctées par De Zerbi. On comprend mieux pourquoi des techniciens tels que Pep Guardiola se sont dit impressionnés par son travail.

    C’est précisément l’effet que les Spurs espéraient en coulisses. Reste désormais à transformer cet engouement en résultats sur le terrain. Mais puisque les performances suivent généralement l’état d’esprit du groupe, voilà sans doute un signe prometteur.

  • Burnley v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Renforcez votre tronc

    Certains estimaient qu’il suffisait que les défenseurs centraux titulaires de Tottenham, Cristian Romero et Micky van de Ven, restent en forme pour que le club affiche enfin une défense solide. Pourtant, les deux joueurs ont disputé la plupart des matchs des Spurs cette saison, et les failles défensives n’ont fait que s’aggraver.

    Sous l’ère Frank, ce duo était constamment poussé dans ses retranchements. Romero et Van de Ven sont des joueurs taillés pour jouer haut et conserver le ballon, plutôt que pour former un bloc défensif et protéger leur surface.

    Cette culture de la peur du ballon se traduit sans équivoque dans les statistiques : selon The Athletic, les Spurs ont concédé 39 tirs suite à des erreurs, soit le pire total de Premier League, sans que Romero ni Van de Ven ne figurent parmi les principaux coupables.

    Le style de De Zerbi, à l’opposé de celui de Frank, entraînera lui aussi des erreurs, mais si les Spurs ont une idée claire de la manière dont ils veulent jouer, ils devraient former une équipe plus cohérente aux deux extrémités du terrain.

    Guglielmo Vicario, indisponible quelques semaines après une opération d’une hernie, cédera sa place à Antonin Kinsky, appelé à retrouver le onze de départ pour ses premières minutes depuis sa brève et laborieuse sortie de 17 minutes contre l’Atlético Madrid.

    Théoriquement plus à l’aise balle au pied que Vicario, il (Kinsky) pourrait mieux répondre aux exigences de De Zerbi, à condition que le terrain soit correctement arrosé ; reste que l’entraîneur devra d’abord lui redonner confiance.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Concurrence au milieu de terrain

    Parmi les milieux défensifs de Tottenham, trois joueurs se détachent actuellement, tant pour le présent que pour l’avenir.

    Polyvalent, Archie Gray figure parmi les rares candidats au titre de joueur de l’année du club – à moins que ce dernier ne soit attribué aux supporters, comme ce fut le cas pour Queens Park Rangers en 2012-2013. Alors que l’équipe a perdu de son charisme, le jeune Britannique a gagné en assurance dans les moments critiques, élevant son niveau de jeu lorsque la situation se complique.

    Tudor a constaté que Gray formait un duo efficace avec Pape Matar Sarr, qui, malgré ses 137 matchs pour les Spurs, n’aura que 24 ans la saison prochaine mais compte déjà parmi les cadres du vestiaire. Au cours de ses trois saisons complètes avec l’équipe première, Tottenham a affiché un bien meilleur niveau d’efficacité avec Sarr dans le onze de départ qu’en son absence, grâce à son agressivité dans les deux sens du ballon et à sa capacité à le porter vers l’avant jusqu’au dernier tiers.

    Le retour de Lucas Bergvall, fraîchement remis de blessure, tombe à pic. Comme Sarr, le jeune Suédois peut éliminer plusieurs adversaires grâce à son dribble, même si, sous l’ère Frank, ce talent était injustement catalogué comme une qualité d’attaquant. De Zerbi devrait logiquement l’utiliser dans un rôle plus reculé.

    Lors de sa première conférence de presse, vendredi, De Zerbi a d’ailleurs exprimé son admiration pour Conor Gallagher, arrivé en janvier et encore en quête d’une première victoire en Premier League sous le maillot des Spurs : « Je veux revoir le même Gallagher que j’appréciais à Chelsea. »

    De Zerbi n’envisagera Yves Bissouma, dont le contrat expire, et Joao Palhinha, prêté, qu’en cas d’urgence absolue : ils ne surpassent pas les autres options évoquées et ne s’inscrivent pas dans le projet à long terme du club.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    En football, attaquer, c’est aussi défendre.

    Le choix de De Zerbi plutôt qu’un simple intérimaire laisse penser que le club a enfin pris conscience que les maux de l’équipe ne se limitent pas à la défense. Sous Frank, les Spurs se sont rarement montrés menaçants ; sous Tudor, ils n’ont affiché un vrai signe de vie que lors de la victoire 3-2 contre l’Atlético et du match nul 1-1 à Liverpool.

    Pourtant, se libérer du carcan du « défense d’abord » sera essentiel pour libérer le véritable potentiel de l’équipe. Xavi Simons, écarté de manière incompréhensible par Tudor alors qu’il commençait à montrer des signes prometteurs, et Mathys Tel, enfin installé titulaire, ont été cités par De Zerbi comme les joueurs avec lesquels il avait hâte de travailler étroitement ; le technicien italien avait d’ailleurs déjà ciblé l’attaquant français lorsqu’il entraînait Marseille.

    Derrière eux, Dominic Solanke et Richarlison, buteurs confirmés en Premier League, peuvent à tout moment enclencher une série de réalisations. L’absence de Kudus devrait profiter à Randal Kolo Muani, aligné sur l’aile droite, même si Tudor appréciait d’utiliser le latéral droit Pedro Porro pour ses centres et ses passes décisives dans ce rôle.

    Tottenham a enfin compris qu’il devait se battre pour devenir acteur de son propre scénario plutôt que de subir les rencontres en simple spectateur. De Zerbi devra canaliser ses émotions et éviter ses célèbres crises de colère durant les sept matchs restants avant un reset estival. Avec un effectif de ce calibre, les Spurs ne devraient pas pointer parmi les trois pires équipes de Premier League ; à condition, bien sûr, de jouer à leur vrai niveau.

    Sept matchs sans se tirer une balle dans le pied, à commencer par le déplacement à Sunderland dimanche. Est-ce si difficile ? À vous de jouer, Tottenham.

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