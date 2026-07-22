Sous l’impulsion de De Zerbi, arrivé en mars après le départ d’Igor Tudor, Tottenham vit une véritable métamorphose. Pour soutenir son nouvel entraîneur, le club a consenti un investissement estival colossal de 237 millions de livres sterling, après une saison 2022-2023 chaotique conclue à la 17e place et sauvée in extremis lors de la dernière journée.

S’adressant à SpursPlay, l’Italien s’est dit très satisfait des progrès accomplis tout en rappelant que le mercato n’était pas encore terminé : « Je me sens très bien car nous travaillons bien. Je pense que nous sommes en train de construire une très bonne équipe, avec de nouveaux joueurs très importants, et que nous entamons une nouvelle étape dans l’histoire du club. »

« J’ai pris le temps de bien connaître le club avant de le rejoindre en avril et je partageais déjà la vision du propriétaire ; le plan était clair avant la rencontre face à Everton. Maintenant que nous avons lancé ce projet, nous sommes déterminés à bâtir une équipe très solide. Le mercato n’est pas terminé, tant en termes d’arrivées que de départs, mais pour l’instant je suis très heureux, très fier et très optimiste. »







