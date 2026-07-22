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Roberto De Zerbi assure que Tottenham n'a « pas fini » ses emplettes sur le marché des transferts, malgré un chèque déjà de 237 millions de livres sterling
Un ambitieux plan de restructuration est engagé dans le nord de Londres.
Sous l’impulsion de De Zerbi, arrivé en mars après le départ d’Igor Tudor, Tottenham vit une véritable métamorphose. Pour soutenir son nouvel entraîneur, le club a consenti un investissement estival colossal de 237 millions de livres sterling, après une saison 2022-2023 chaotique conclue à la 17e place et sauvée in extremis lors de la dernière journée.
S’adressant à SpursPlay, l’Italien s’est dit très satisfait des progrès accomplis tout en rappelant que le mercato n’était pas encore terminé : « Je me sens très bien car nous travaillons bien. Je pense que nous sommes en train de construire une très bonne équipe, avec de nouveaux joueurs très importants, et que nous entamons une nouvelle étape dans l’histoire du club. »
« J’ai pris le temps de bien connaître le club avant de le rejoindre en avril et je partageais déjà la vision du propriétaire ; le plan était clair avant la rencontre face à Everton. Maintenant que nous avons lancé ce projet, nous sommes déterminés à bâtir une équipe très solide. Le mercato n’est pas terminé, tant en termes d’arrivées que de départs, mais pour l’instant je suis très heureux, très fier et très optimiste. »
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Tonali en tête de la liste des nouvelles recrues de renom
Le point d’orgue du mercato estival est sans conteste l’arrivée de Sandro Tonali, en provenance de Newcastle United. Le milieu de terrain a signé pour un montant pouvant atteindre 100 millions de livres sterling, un transfert record qui témoigne des ambitions du club. Il est rejoint par Mateus Fernandes, recruté 85 millions de livres auprès de West Ham, ainsi que par le défenseur néerlandais Jan Paul van Hecke, qui a suivi son ancien mentor de Brighton, De Zerbi, à Londres pour 52 millions de livres. Ces arrivées retentissantes sont complétées par des recrutements malins de joueurs libres : le gardien Martin Dubravka, le latéral expérimenté Andy Robertson et le défenseur central Marcos Senesi.
Si les arrivées ont focalisé l’attention, De Zerbi pilote aussi une phase de transition marquée par des départs. Les jeunes talents Will Lankshear et Luka Vuskovic ont quitté le club pour un montant total de 70 millions de livres sterling, respectivement en direction de Middlesbrough et de Brighton.
Forger une identité et une âme nouvelles
Pour De Zerbi, l’investissement massif ne se résume pas à recruter des talents : il vise avant tout à forger une culture et un état d’esprit distinctifs au sein de l’effectif. Il veut redéfinir l’ADN du groupe afin d’éviter à tout prix une nouvelle lutte pour le maintien. L’Italien exige un engagement total de la part de ses joueurs, rappelant qu’être un joueur de Tottenham est un état d’esprit à plein temps qui dépasse le simple cadre de l’entraînement.
« Il s’agit de forger une âme, de construire une nouvelle équipe dotée bien sûr de qualités, mais aussi d’une âme, de passion et de toutes les valeurs qui nous animent », a souligné De Zerbi. « Aujourd’hui, le football ne se limite pas au terrain, ni au ballon : cela commence avant, dans la vie privée. C’est le nombre d’heures par jour pendant lesquelles on a le sentiment de faire son travail, et les joueurs doivent être heureux et fiers de faire partie de Tottenham. »
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Objectifs pour la saison à venir
Alors que Tottenham s’apprête à affronter les MK Dons lors de son premier match amical de pré-saison au centre d’entraînement d’Enfield, les attentes sont élevées envers De Zerbi, bénéficiaire d’un solide soutien financier. Conscient des écueils de la Premier League, l’entraîneur italien demeure convaincu que sa méthode portera ses fruits.
« Je pense que Tottenham mérite de se battre pour les premières places de la Premier League. Je sais très bien que cette compétition est très difficile, mais si les joueurs sont bien motivés et que l'organisation est bonne, tant sur le terrain qu'en dehors, je pense qu'on travaille bien et qu'au final, on atteint son objectif », a conclu De Zerbi.
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