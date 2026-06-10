Bien que certaines rumeurs laissent entendre que De Zerbi aurait inscrit l'attaquant de la Fiorentina Kean sur sa liste de cibles pour le mercato estival, l'ancien gardien de but italien Emiliano Viviano n'est pas convaincu qu'un transfert à Tottenham soit à l'ordre du jour. Viviano, un ami proche de l'entraîneur des Spurs, a indiqué que, même si le coach a de nombreuses cibles en tête, Kean n'a pas été au centre des discussions.

Interrogé sur les ondes de Radio Firenze Viola, l’ancien gardien a exprimé ses réserves : « Je ne sais pas où Kean pourrait atterrir, ni quelles équipes s’intéressent à lui. Pour ce qui est de Tottenham, je n’y crois guère. Je connais bien De Zerbi et il m’a parlé de nombreux joueurs qu’il apprécie, mais jamais de lui. »