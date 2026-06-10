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Roberto De Zerbi apprécie « de nombreux joueurs » de Tottenham, mais un proche de l’entraîneur explique pourquoi le recrutement de l’ancien attaquant d’Everton reste peu probable
Viviano s’interroge sur les rumeurs d’un transfert de Kean à Londres
Bien que certaines rumeurs laissent entendre que De Zerbi aurait inscrit l'attaquant de la Fiorentina Kean sur sa liste de cibles pour le mercato estival, l'ancien gardien de but italien Emiliano Viviano n'est pas convaincu qu'un transfert à Tottenham soit à l'ordre du jour. Viviano, un ami proche de l'entraîneur des Spurs, a indiqué que, même si le coach a de nombreuses cibles en tête, Kean n'a pas été au centre des discussions.
Interrogé sur les ondes de Radio Firenze Viola, l’ancien gardien a exprimé ses réserves : « Je ne sais pas où Kean pourrait atterrir, ni quelles équipes s’intéressent à lui. Pour ce qui est de Tottenham, je n’y crois guère. Je connais bien De Zerbi et il m’a parlé de nombreux joueurs qu’il apprécie, mais jamais de lui. »
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La concurrence est vive dans le secteur offensif des Spurs.
Même si De Zerbi venait à s’intéresser à l’international italien, le club londonien dispose déjà d’un secteur offensif bien fourni. La présence de plusieurs attaquants de renom implique donc des départs probables avant l’arrivée d’un nouveau avant-centre à Tottenham cet été.
Selon Viviano, le club londonien doit d’abord céder l’un des trois : Randal Kolo Muani, Richarlison ou Dominic Solanke.
Dans ces conditions, difficile pour Kean d’espérer décrocher une place de titulaire à Londres. Kolo Muani, dont le prêt en provenance du Paris Saint-Germain prend fin, devrait d’ailleurs quitter les Spurs.
L'admiration de De Zerbi pour l'international italien
Déjà évoqué par plusieurs sources, l’intérêt de De Zerbi pour l’attaquant est réel. L’entraîneur des Spurs, connu pour son penchant pour les avant-postes polyvalents, voit en Kean un profil idéal : capable d’alterner entre la pointe et les ailes. Si sa saison actuelle affiche des statistiques mitigées (huit buts en 26 matchs de Serie A), son palmarès demeure solide grâce à un exercice précédent plus prolifique, marqué par 25 réalisations en 44 rencontres.
Tottenham, qui a évité de justesse la relégation en Championship lors de la dernière journée et inscrit seulement 48 buts sur l’ensemble de la saison, a désespérément besoin de renforts offensifs cet été. Avec 13 buts en 26 sélections avec l’Italie, Kean a prouvé qu’il pouvait briller au plus haut niveau lorsqu’il est bien servi, ce qui en fait un atout potentiellement décisif pour une attaque des Spurs en manque de réalisme.
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Les autres options et la variable Ramos
Si Kean reste dans le viseur, Tottenham garde néanmoins toutes ses options ouvertes en prévision d’un mercato estival qui s’annonce intense. D’après plusieurs sources, l’attaquant du Paris Saint-Germain Goncalo Ramos aurait également été proposé au club, offrant un profil complémentaire au département recrutement au cas où la piste menant au joueur de la Fiorentina se révélerait complexe à concrétiser. L’international portugais, récemment sacré en Ligue des champions avec le PSG, serait motivé à l’idée de partir pour obtenir un temps de jeu plus régulier.