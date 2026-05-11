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Roberto De Zerbi analyse les chances de Dejan Kulusevski de disputer la Coupe du monde, tandis que l’entraîneur de Tottenham admet avoir commis une « erreur » ayant conduit à la blessure de Richarlison
Le rêve de Coupe du monde de Kulusevski est en péril.
Kulusevski est absent des terrains depuis mai 2025 en raison d’une blessure persistante à la rotule, ce qui le place dans une course contre la montre pour rejoindre la sélection suédoise de Graham Potter cet été. L’ailier a dû faire face à une période de rééducation éprouvante et a récemment subi une petite intervention de suivi.
Interrogé sur les chances du joueur, De Zerbi a reconnu : « Je ne connais pas bien la situation. « Je ne connais pas bien la situation. Pour moi, il est difficile de comprendre comment il pourrait jouer à la Coupe du monde s’il n’a disputé aucun match cette saison. Mais je lui ai envoyé un SMS après [le match contre Villa]. Il m’a dit que, je crois, il reviendrait la semaine prochaine [pour poursuivre sa rééducation à Hotspur Way]. J’espère qu’il pourra être disponible pour nous rejoindre lors du dernier match, car c’est un joueur extraordinaire. »
L'ailier suédois livre un message de défiance
Malgré les prévisions prudentes de son entraîneur, Kulusevski ne cache pas son envie de prendre l’avion pour l’Amérique du Nord. La Suède n’ayant pas réussi à se qualifier pour l’édition 2022, l’ancienne star de la Juventus a plus que jamais envie de mener son équipe nationale sur la scène internationale.
« Je n'ai pas joué depuis un an. Je sais quelles sont mes chances », a déclaré Kulusevski à Viaplay. « Mais s'il y a une personne sur cette planète capable d'y arriver, je parierais sur moi-même. Et nous n'y allons pas simplement pour participer. La Suède vise le haut du tableau. Tant que je vivrai, je ferai tout pour que, lorsque nous entrons sur le terrain, la Suède n’ait peur de personne : le Brésil, la France, peu importe l’adversaire. C’est ma raison d’être : donner foi et amour à mon peuple. »
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Les inquiétudes concernant la blessure de Richarlison ont été dissipées
Déjà privé de Kulusevski pour une longue période, Tottenham a connu un nouveau souci avec Richarlison, absent de la séance d’entraînement de mercredi. L’ancien attaquant d’Everton, auteur du but décisif lors de la victoire 2-1 contre Aston Villa, a été remplacé en fin de match, suscitant des craintes quant à sa condition physique.
De Zerbi a toutefois rapidement minimisé l’incident, évoquant une simple gestion de la charge de travail. « Il a manqué l’entraînement parce qu’il a beaucoup donné contre Villa », a expliqué le technicien italien. « Je pense avoir commis une erreur en ne le faisant pas sortir avant la fin du match. Mais Richarlison était très bon, il a été décisif sur coups de pied arrêtés et a réalisé une excellente performance. C’est juste de la fatigue. »
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Les Spurs veulent terminer en beauté
En s’imposant contre Aston Villa, Tottenham a quitté la zone de relégation de la Premier League et a gagné un répit précieux dans une saison jusqu’ici laborieuse. Le staff médical, sous la houlette de De Zerbi, se consacre désormais à optimiser la condition physique du groupe afin d’aborder les dernières semaines du championnat avec un effectif au complet.
Prochain rendez-vous : Leeds lundi soir, puis des confrontations face à Chelsea et Everton pour clore l’exercice en cours.