Kulusevski est absent des terrains depuis mai 2025 en raison d’une blessure persistante à la rotule, ce qui le place dans une course contre la montre pour rejoindre la sélection suédoise de Graham Potter cet été. L’ailier a dû faire face à une période de rééducation éprouvante et a récemment subi une petite intervention de suivi.

Interrogé sur les chances du joueur, De Zerbi a reconnu : « Je ne connais pas bien la situation. « Je ne connais pas bien la situation. Pour moi, il est difficile de comprendre comment il pourrait jouer à la Coupe du monde s’il n’a disputé aucun match cette saison. Mais je lui ai envoyé un SMS après [le match contre Villa]. Il m’a dit que, je crois, il reviendrait la semaine prochaine [pour poursuivre sa rééducation à Hotspur Way]. J’espère qu’il pourra être disponible pour nous rejoindre lors du dernier match, car c’est un joueur extraordinaire. »