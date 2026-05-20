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Roberto De Zerbi affirme que le match décisif pour le maintien de Tottenham est « plus important » que la finale de la Ligue Europa, car c’est « la dignité » qui est en jeu
La lutte pour la survie l’emporte sur la quête de gloire européenne.
À la veille de la dernière journée de Premier League, De Zerbi a fixé l’objectif : assurer le maintien serait, selon lui, un exploit plus grand que de remporter un titre européen. Un an après avoir brillé sur la scène continentale, Tottenham se retrouve pourtant dans l’obligation de lutter pour sa survie dans l’élite.
« Dimanche, c’est la finale pour Tottenham, pas celle de Bilbao contre Man United [la saison dernière], mais c’est le match le plus important », a déclaré l’Italien. « Nous jouons pour quelque chose de plus important qu’un trophée : la fierté, l’histoire du club, la dignité. On peut gagner un trophée, mais le plus important, c’est de garder sa dignité, de garder sa fierté. »
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La défaite à Stamford Bridge promet une fin de saison haletante
Alors que leur rival Arsenal célèbre la fin d’une disette de 22 ans sans titre, la tension monte chez les « Blancs » du nord de Londres après une défaite cuisante 2-1 chez Chelsea à Stamford Bridge mardi soir. Une frappe lointaine d’Enzo Fernández et un but d’Andrey Santos en seconde période ont mis les Spurs à genoux, et malgré une réduction du score tardive de Richarlison, ils n’ont pas réussi à égaliser pour quasiment assurer leur maintien.
Ce revers les laisse avec deux points d’avance sur West Ham, 18^e, à la veille de la dernière journée. Si l’équipe de De Zerbi bénéficie d’une différence de buts nettement plus favorable, la pression psychologique monte alors qu’elle s’apprête à recevoir Everton, tandis que les Hammers se rendront à Leeds. « Je vis ces 45 derniers jours avec un seul objectif, a souligné De Zerbi. Tous les joueurs sont concentrés sur cet objectif [du maintien] : ils travaillent plus dur à l’entraînement et chacun d’entre nous veut l’atteindre. »
Maddison : problèmes de condition physique et polémique sur l’arbitrage
James Maddison a brillé en entrant en jeu pour les Spurs, mais De Zerbi a rappelé qu’il ne pouvait toujours jouer que vingt minutes, alors qu’il se remet d’une rupture des ligaments croisés. Malgré ce temps de jeu limité, sa créativité a failli offrir un point à son équipe en fin de match, lorsque Micky van de Ven a semblé être victime d’une faute dans la surface de réparation par Marc Cucurella.
Malgré les vives protestations des Spurs, l’arbitre Stuart Attwell a estimé que le ballon n’était pas en jeu au moment du contact. De Zerbi a toutefois refusé d’invoquer cet incident pour expliquer la défaite : « Si on parle du penalty, on perd notre concentration et notre énergie. Je me concentre sur le meilleur onze que je peux aligner et sur la meilleure façon de le préparer. C’est un grand jour pour nous », a-t-il souligné, saluant au passage le soutien « fantastique » des supporters qui avaient fait le déplacement.
- AFP
Chelsea se remet de sa déception à Wembley
Alors que les Spurs font la une des journaux en pleine crise, l'entraîneur par intérim de Chelsea, Calum McFarlane, s'est dit satisfait de la réaction de son équipe après sa récente défaite en finale de la FA Cup. Malgré le repos accordé à des joueurs clés comme Reece James et Levi Colwill pour des raisons physiques, les Blues ont fait le nécessaire pour s'adjuger le derby londonien et pousser un peu plus leurs rivaux vers la relégation.
« C’était important de décrocher cette victoire », a souligné McFarlane. « Dès la première minute, on a senti que l’énergie manquait un peu après l’effort physique et mental de la finale de la FA Cup. Je pense que nous méritions notre avantage 2-0, et les Spurs ont montré plus de vivacité en fin de match. Ils ont eu plus de temps pour se préparer. Nous avons juste dû nous accrocher pour garder ce résultat. »