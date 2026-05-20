À la veille de la dernière journée de Premier League, De Zerbi a fixé l’objectif : assurer le maintien serait, selon lui, un exploit plus grand que de remporter un titre européen. Un an après avoir brillé sur la scène continentale, Tottenham se retrouve pourtant dans l’obligation de lutter pour sa survie dans l’élite.

« Dimanche, c’est la finale pour Tottenham, pas celle de Bilbao contre Man United [la saison dernière], mais c’est le match le plus important », a déclaré l’Italien. « Nous jouons pour quelque chose de plus important qu’un trophée : la fierté, l’histoire du club, la dignité. On peut gagner un trophée, mais le plus important, c’est de garder sa dignité, de garder sa fierté. »



