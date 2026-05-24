Malgré la menace imminente d’une relégation catastrophique en deuxième division, De Zerbi a tenu à mettre fin aux rumeurs concernant son départ immédiat du Tottenham Hotspur Stadium. L’ancien entraîneur de Brighton a signé un contrat de cinq ans très avantageux lorsqu’il a remplacé l’entraîneur par intérim Igor Tudor, et il est déterminé à aller jusqu’au bout de son engagement, quel que soit le classement.

Interrogé lors de sa conférence de presse d’avant-match sur une éventuelle relégation, l’Italien a affirmé : « Oui, je confirme tout. Pour moi, c’est toujours un honneur d’être l’entraîneur de Tottenham, même si dimanche nous jouons pour éviter la relégation, ce n’est pas un problème. Je considère le football comme quelque chose qui va au-delà du classement, au-delà du niveau de jeu. »