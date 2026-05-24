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Roberto De Zerbi affirme qu’il restera à Tottenham même en cas de relégation de l’équipe hors de la Premier League
De Zerbi s'engage dans le projet à long terme des Spurs
Malgré la menace imminente d’une relégation catastrophique en deuxième division, De Zerbi a tenu à mettre fin aux rumeurs concernant son départ immédiat du Tottenham Hotspur Stadium. L’ancien entraîneur de Brighton a signé un contrat de cinq ans très avantageux lorsqu’il a remplacé l’entraîneur par intérim Igor Tudor, et il est déterminé à aller jusqu’au bout de son engagement, quel que soit le classement.
Interrogé lors de sa conférence de presse d’avant-match sur une éventuelle relégation, l’Italien a affirmé : « Oui, je confirme tout. Pour moi, c’est toujours un honneur d’être l’entraîneur de Tottenham, même si dimanche nous jouons pour éviter la relégation, ce n’est pas un problème. Je considère le football comme quelque chose qui va au-delà du classement, au-delà du niveau de jeu. »
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La mission de survie atteint son paroxysme
À deux journées de la fin, la situation de N17 est fragile. Les Spurs ne comptent que deux points d’avance sur la zone de relégation et seule une victoire contre Everton leur assurera le maintien. Un faux pas, et West Ham, en embuscade, pourrait les doubler au classement et les précipiter vers la sortie de l’élite.
De Zerbi affirme ne pas être surpris par l’ampleur de la tâche, compte tenu de l’état du club à son arrivée fin mars. « Je ne suis pas arrivé ici alors que l’équipe était en milieu de tableau », a-t-il expliqué. « La situation était la suivante : plus de matchs, mais une situation pas très différente. Si je suis venu, c’est parce que je pensais qu’il y avait les bonnes conditions, les bonnes qualités et les bons joueurs pour atteindre l’objectif. »
De Zerbi refuse de se limiter au simple regard sur le classement
La philosophie de l’Italien témoigne d’un attachement profond au projet plutôt qu’au prestige de la division. En affirmant que le football est « bien plus qu’un simple classement », il s’est rangé du côté des supporters qui aspirent désespérément à la stabilité après une période chaotique. C’est une prise de position audacieuse pour un entraîneur dont la cote reste élevée sur le marché européen.
Que West Ham évolue en Premier League ou en Championship, De Zerbi est formel : ni les performances du club ni sa position au classement ne le feront changer d’avis. « En signant un contrat de cinq ans, j’ai insisté pour rester au club "quoi qu’il arrive" la saison prochaine », a-t-il réitéré.
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Tout savoir sur la rencontre décisive face à Everton
Alors que les Spurs s’apprêtent à accueillir Everton, l’Italien exige une concentration totale, affirmant de manière surprenante que ce match de survie est plus stressant qu’une grande finale européenne. Après avoir remporté l’Europa League à Bilbao il y a tout juste un an, le contraste avec la situation actuelle au Tottenham Hotspur Stadium est saisissant.
« Disputer la finale de l’Europa League est plus simple que d’affronter Tottenham face à Everton, à 100 %. La pression n’a rien à voir, mais gagner ce match nous apporterait une fierté, une émotion et une satisfaction uniques », a conclu De Zerbi.