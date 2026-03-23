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Roberto De Zerbi à Tottenham ? L'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille serait prêt à revenir en Premier League, mais à une condition
Des négociations sont en cours pour le poste chez les Spurs
Selon The Telegraph, Tottenham aurait déjà entamé des discussions avec De Zerbi concernant le poste d'entraîneur principal à titre définitif. Le tacticien italien est actuellement sans emploi après avoir quitté le club français d'un commun accord en février. Les Spurs se retrouvent dans une lutte acharnée pour éviter la relégation après leur défaite 3-0 à domicile face à Nottingham Forest dimanche, mais ils planifient activement leur maintien. De Zerbi est également considéré comme un candidat potentiel pour Manchester United et Liverpool, si Arne Slot venait à quitter Anfield, mais il est véritablement intrigué par le projet du club s'il parvient à éviter la relégation en Championship.
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L'avenir de Tudor reste incertain
La situation au niveau de l'encadrement reste très instable, l'avenir d'Igor Tudor en tant qu'entraîneur par intérim ayant été remis en question après la défaite du week-end. Depuis sa prise de fonction, le Croate a dirigé sept matches, essuyant cinq défaites et ne parvenant qu'à un seul match nul. Sa seule victoire, un succès 3-2 contre l'Atlético de Madrid, a eu le goût d'une défaite puisqu'elle a scellé l'élimination du club de la Ligue des champions après une défaite 5-2 lors du match aller. Cependant, la priorité immédiate du club est de le soutenir suite au décès de son père. Tottenham a publié un communiqué : « Tout le monde à Tottenham Hotspur est profondément attristé d’apprendre le décès du père d’Igor Tudor, Mario. Nos pensées et nos condoléances vont à Igor et à sa famille en cette période extrêmement difficile. »
L'évolution tactique de De Zerbi
À 46 ans, ce tacticien s'est forgé une solide réputation à travers l'Europe, notamment lors de ses récents passages à Brighton et à Marseille. Lors de son séjour sur la côte sud de l'Angleterre, il a dirigé 89 matches, remportant 38 victoires, avant d'exporter en France sa philosophie de jeu offensive et audacieuse. Avant son départ d'un commun accord en février, il a dirigé 69 matchs toutes compétitions confondues pour le club de Ligue 1, affichant un bilan impressionnant de 39 victoires. Malgré une dernière saison difficile, marquée par 12 défaites en 33 matchs, son style à haut risque reste très convoité.
- AFP
Quelle sera la suite dans la lutte contre la relégation ?
De retour après la trêve internationale, Tottenham doit désormais disputer une série de sept matchs décisifs pour assurer son maintien en Premier League. La lourde défaite 3-0 subie dimanche face à Nottingham Forest plonge les Spurs en pleine lutte pour le maintien, les laissant à la 17e place avec 30 points en 31 matchs. Leurs vainqueurs remontent à la 16e place avec 32 points, tandis que West Ham se trouve juste un point derrière Tottenham, à la 18e place. Le chemin immédiat vers le maintien commence à Sunderland, suivi d'un match à domicile contre Brighton, avant de se rendre chez les Wolves, derniers du classement avec 17 points. Burnley étant également en difficulté avec 20 points, les Spurs doivent retrouver leur forme rapidement.