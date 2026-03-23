Roberto De Zerbi à Tottenham ? L'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille serait prêt à revenir en Premier League, mais à une condition

La situation au niveau de l'encadrement reste très instable, l'avenir d'Igor Tudor en tant qu'entraîneur par intérim ayant été remis en question après la défaite du week-end. Depuis sa prise de fonction, le Croate a dirigé sept matches, essuyant cinq défaites et ne parvenant qu'à un seul match nul. Sa seule victoire, un succès 3-2 contre l'Atlético de Madrid, a eu le goût d'une défaite puisqu'elle a scellé l'élimination du club de la Ligue des champions après une défaite 5-2 lors du match aller. Cependant, la priorité immédiate du club est de le soutenir suite au décès de son père. Tottenham a publié un communiqué : « Tout le monde à Tottenham Hotspur est profondément attristé d’apprendre le décès du père d’Igor Tudor, Mario. Nos pensées et nos condoléances vont à Igor et à sa famille en cette période extrêmement difficile. »