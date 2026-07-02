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« Roberto De Zerbi a été un facteur déterminant », explique Sandro Tonali, qui a choisi Tottenham plutôt que Manchester City juste avant de finaliser son transfert estimé à 100 millions de livres sterling en provenance de Newcastle
L'influence de De Zerbi
Tonali a trouvé un accord pour quitter Newcastle contre un montant qui pourrait, d'après certaines sources, atteindre 100 millions de livres sterling, la détermination de Roberto De Zerbi ayant finalement fait pencher la balance en faveur des Spurs.
Interrogé par Sky Sports au sujet de ce transfert, Tonali a expliqué en quoi le projet des Spurs correspondait parfaitement à l’étape suivante de sa carrière. « Roberto De Zerbi a été déterminant », a-t-il affirmé. « Je suis son travail depuis longtemps et sa vision du football me parle profondément. Quand je lui ai parlé, j’ai su que c’était là que je voulais être. »
- AFP
Dans le football, comme sur le terrain, les considérations familiales orientent souvent les choix de carrière des joueurs et peuvent modifier à jamais leur trajectoire de vie.
Au-delà des aspects purement footballistiques, Tonali a révélé qu’un changement dans sa situation familiale a été déterminant dans sa décision, après trois saisons passées dans le nord-est de l’Angleterre. « C’était un choix de vie avec ma famille, car nous étions à Newcastle depuis trois ans, et l’année dernière, notre vie a changé avec la naissance de notre enfant », a-t-il expliqué.
« Nous avons donc choisi de donner un nouveau cap à notre vie, et De Zerbi a été décisif. Il a fait son travail, et il l’a très bien fait. Il l’a fait non seulement en tant que natif de Brescia et ami, mais aussi en démontrant véritablement qu’il avait beaucoup d’expérience derrière lui et qu’il s’investissait pleinement dans ce projet. »
Newcastle s'apprête à engranger un bénéfice considérable
Selon ESPN, les Spurs ont trouvé un accord sur une indemnité de base de 92,5 millions de livres sterling, à laquelle s’ajoutent 7,5 millions de livres de bonus liés aux performances, portant le total de la transaction à environ 100 millions de livres. Newcastle avait recruté Tonali en provenance de l’AC Milan en 2023 pour 55 millions de livres, ce qui signifie que les Magpies devraient réaliser une plus-value d’environ 45 millions de livres sur ce joueur de 26 ans.
Le milieu de terrain percevra plus de 275 000 livres par semaine et doit se rendre à Londres pour y passer sa visite médicale et finaliser les dernières formalités. Il a ajouté : « Newcastle voulait ce qu’il y avait de mieux pour moi, et nous voulions le meilleur accord possible pour eux, donc je pense qu’une fois qu’on s’engage dans cette voie, c’est différent. Nous sommes donc tous satisfaits, et je suis prêt à relever ce nouveau défi. »
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Un mercato agité pour les Spurs
Après avoir finalisé l’arrivée de Tonali et recruté Martin Dubravka, Marcos Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke et Mateus Fernandes lors de ce mercato, Tottenham continue de se renforcer.
Les Spurs s’intéressent désormais à Eli Junior Kroupi (Bournemouth), dont la polyvalence est précieuse, puisqu’il peut jouer aussi bien en attaque qu’à gauche dans le couloir. Mais il n’est pas le seul joueur étudié : Rafael Leão (AC Milan) et Savinho (Manchester City) figurent également sur la short-list, tandis qu’un autre attaquant central pourrait être recruté pour concurrencer Richarlison et Dominic Solanke.