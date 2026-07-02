« Roberto De Zerbi a été un facteur déterminant », explique Sandro Tonali, qui a choisi Tottenham plutôt que Manchester City juste avant de finaliser son transfert estimé à 100 millions de livres sterling en provenance de Newcastle

Tonali a trouvé un accord pour quitter Newcastle contre un montant qui pourrait, d'après certaines sources, atteindre 100 millions de livres sterling, la détermination de Roberto De Zerbi ayant finalement fait pencher la balance en faveur des Spurs.

Interrogé par Sky Sports au sujet de ce transfert, Tonali a expliqué en quoi le projet des Spurs correspondait parfaitement à l’étape suivante de sa carrière. « Roberto De Zerbi a été déterminant », a-t-il affirmé. « Je suis son travail depuis longtemps et sa vision du football me parle profondément. Quand je lui ai parlé, j’ai su que c’était là que je voulais être. »







