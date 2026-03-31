Roberto De Zerbi a conclu un accord de principe avec Tottenham pour succéder à Igor Tudor au poste d'entraîneur

La nomination de De Zerbi représente un pari tactique risqué pour une équipe en pleine lutte contre la relégation. Réputé pour sa philosophie complexe axée sur la possession du ballon, l'entraîneur originaire de Brescia a toujours eu du mal à mettre rapidement en œuvre ses idées lorsqu'il prenait les rênes en cours de saison. Lors de son passage à Brighton, il n'a remporté aucun de ses cinq premiers matchs, et ses précédentes expériences en cours de saison à Benevento et Palerme ont été marquées par de longues séries sans victoire. Les Spurs parient essentiellement que son « De Zerbi-ball », au potentiel énorme, pourra se concrétiser instantanément pour sauver leur saison.