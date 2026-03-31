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Roberto De Zerbi a conclu un accord de principe avec Tottenham pour succéder à Igor Tudor au poste d'entraîneur
Le revirement spectaculaire
Le club du nord de Londres a réagi rapidement pour combler le vide laissé par Tudor, dont le mandat intérimaire a pris fin dimanche après seulement 44 jours et sept matchs catastrophiques à la tête de l'équipe. Selon Gianluca Di Marzio, De Zerbi et Tottenham sont parvenus à un accord de principe, l'ancien entraîneur de Marseille ayant donné son accord définitif moins de deux mois après avoir quitté la France. Alors que la direction de Tottenham avait initialement identifié l'entraîneur de 46 ans comme une cible prioritaire pour l'été, la situation précaire du club au classement – à seulement un point au-dessus des trois derniers de la Premier League – l'a contraint à accélérer sa nomination.
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En voie de conclure un accord de cinq ans
Même si De Zerbi n'est pas encore à Londres, les grandes lignes d'un projet à long terme sont déjà en place. L'offre de contrat de cinq ans traduit une volonté de stabilité, le conseil d'administration considérant l'ancien entraîneur de Brighton comme le candidat idéal pour mettre en œuvre une philosophie durable. Selon Sky Sports, les discussions se sont poursuivies mardi pour finaliser la composition de son staff technique, le club souhaitant parvenir à un accord global cette semaine afin de permettre au nouvel entraîneur de se rendre au Royaume-Uni et de prendre ses fonctions avant le retour de plusieurs joueurs clés de leurs sélections nationales.
Un pari risqué ?
La nomination de De Zerbi représente un pari tactique risqué pour une équipe en pleine lutte contre la relégation. Réputé pour sa philosophie complexe axée sur la possession du ballon, l'entraîneur originaire de Brescia a toujours eu du mal à mettre rapidement en œuvre ses idées lorsqu'il prenait les rênes en cours de saison. Lors de son passage à Brighton, il n'a remporté aucun de ses cinq premiers matchs, et ses précédentes expériences en cours de saison à Benevento et Palerme ont été marquées par de longues séries sans victoire. Les Spurs parient essentiellement que son « De Zerbi-ball », au potentiel énorme, pourra se concrétiser instantanément pour sauver leur saison.
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Une épreuve de survie extrême
De Zerbi pourrait faire ses débuts sur le banc de Tottenham lors du déplacement crucial à Sunderland le 12 avril, un match où tout autre résultat qu'une victoire pourrait voir les Spurs glisser dans la zone de relégation. Cette rencontre marque le début d'une série de sept matchs sans répit pour conclure la saison 2025-2026, qui pourrait constituer le test ultime de la capacité de l'Italien à inculquer un système tactique complexe à une équipe actuellement en manque de confiance.