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Roberto Carlos estime que Lionel Messi pourrait continuer à jouer pour l’Argentine jusqu’à la Coupe du monde 2030 et livre son avis sur le retour de Neymar en sélection brésilienne
Carlos rend hommage à une icône sud-américaine
Dans une interview accordée au journal argentin Olé, Carlos a livré une prédiction captivante sur l’avenir international de Messi. L’ancien défenseur légendaire a exprimé une admiration sans réserve pour la superstar de l’Inter Miami, alors que le continent se prépare pour ce tournoi très attendu.
Huit fois Ballon d’Or, il a mené son pays au sacre mondial au Qatar en 2022 et vise désormais un deuxième exploit consécutif. Le meneur de jeu intemporel, auteur de 117 buts en 199 sélections avec l’Argentine, affiche toujours une forme éblouissante, avec 13 réalisations et sept passes décisives en 16 matchs cette saison. Carlos a souligné à quel point le capitaine incarne parfaitement l’esprit et l’excellence technique du football latino-américain sur la scène mondiale.
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Une légende du Real Madrid prédit une longévité exceptionnelle
L’ancien international brésilien a affirmé que le prochain tournoi ne marquerait pas forcément la fin de carrière de ce légendaire attaquant. Pour étayer son propos, Carlos a salué le professionnalisme et le rigoureux régime physique de l’icône, suggérant qu’une participation historique à la Coupe du monde 2030 restait tout à fait envisageable pour la superstar.
Il a déclaré : « C’est un spectacle de voir Messi. C’est un joueur d’une immense qualité qui incarne le football sud-américain. Laissons-le en profiter, car cela pourrait être sa dernière Coupe du monde. Il pourrait facilement en disputer une autre, il prend tellement soin de lui qu’au final, il pourrait jouer encore plus longtemps. »
Neymar demeure un maillon indispensable au succès de la Seleção.
Outre ses éloges à l'égard du capitaine de l'Albiceleste, Carlos s'est penché sur les préparatifs en cours de son pays natal. Le légendaire arrière latéral a livré son avis détaillé sur Neymar, meilleur buteur de tous les temps de la Seleção avec 79 buts en 128 sélections.
Bien qu’il ait été récemment victime de nombreuses blessures, ce qui l’a limité à six buts en 15 matchs de championnat, et qu’il ne soit pas encore à 100 %, Ancelotti l’a tout de même inclus dans la liste finale.
À ce sujet, Carlos a déclaré : « Il faut voir si Neymar se remet à 100 %. L'équipe a besoin de lui, qu'il joue ou non, car même sur le banc, il apporte beaucoup à l'équipe. Et s'il entre sur le terrain, c'est un spectacle. »
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Quelle est la prochaine étape pour les géants sud-américains ?
Le Brésil entamera sa campagne dans le groupe C face au Maroc le 14 juin, avant de défier Haïti le 20 juin et l’Écosse le 25 juin. De son côté, Lionel Messi et ses coéquipiers argentins débuteront leur parcours dans le groupe J contre l’Algérie le 17 juin, puis affronteront l’Autriche le 22 juin et la Jordanie le 28 juin.