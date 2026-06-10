Roberto Carlos estime que Lionel Messi pourrait continuer à jouer pour l’Argentine jusqu’à la Coupe du monde 2030 et livre son avis sur le retour de Neymar en sélection brésilienne

Dans une interview accordée au journal argentin Olé, Carlos a livré une prédiction captivante sur l’avenir international de Messi. L’ancien défenseur légendaire a exprimé une admiration sans réserve pour la superstar de l’Inter Miami, alors que le continent se prépare pour ce tournoi très attendu.

Huit fois Ballon d’Or, il a mené son pays au sacre mondial au Qatar en 2022 et vise désormais un deuxième exploit consécutif. Le meneur de jeu intemporel, auteur de 117 buts en 199 sélections avec l’Argentine, affiche toujours une forme éblouissante, avec 13 réalisations et sept passes décisives en 16 matchs cette saison. Carlos a souligné à quel point le capitaine incarne parfaitement l’esprit et l’excellence technique du football latino-américain sur la scène mondiale.