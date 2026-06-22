Roberto Carlos affirme que le Brésil « va beaucoup s'améliorer » avec le retour de Neymar sur le terrain et prédit que l'équipe ira jusqu'en finale de la Coupe du monde

Le champion du monde 2002 est convaincu que le niveau du Brésil s’élèvera dès le retour sur le terrain de son joueur star. Malgré un début de phase de groupes mitigé, ponctué d’un nul contre le Maroc et d’une victoire face à Haïti, l’ancien arrière gauche du Real Madrid assure qu’une place en finale est à la portée des quintuples champions du monde. Si le groupe n’a pas encore trouvé son meilleur niveau, la présence de Neymar, 34 ans, est perçue comme l’élément déclencheur.

« Nous ne avons pas encore réussi à produire notre meilleur football, mais, comme on le dit toujours en Coupe du monde, nous progressons pas à pas. Le retour de Neymar est une inconnue, mais je suis convaincu que sa présence élèvera le niveau de l’équipe », a déclaré Roberto Carlos à Kun Agüero lors de l’émission « Casa del Kun ».

« Vinicius est au sommet de sa forme. Le sélectionneur suit désormais de près Matheus Cunha, Endrick… La défense est solide avec Marquinhos et Gabriel. Bref, petit à petit, nous construisons la meilleure équipe brésilienne pour aller le plus loin possible. »

Et d’ajouter : « Avec ce groupe, si nous poursuivons notre progression, nous pouvons atteindre la finale. Ou, à défaut, disputer une nouvelle finale, ce qui serait déjà majeur pour notre pays. »