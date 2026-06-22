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Roberto Carlos affirme que le Brésil « va beaucoup s'améliorer » avec le retour de Neymar sur le terrain et prédit que l'équipe ira jusqu'en finale de la Coupe du monde
Le retour de Neymar relance les ambitions de titre du club.
Le champion du monde 2002 est convaincu que le niveau du Brésil s’élèvera dès le retour sur le terrain de son joueur star. Malgré un début de phase de groupes mitigé, ponctué d’un nul contre le Maroc et d’une victoire face à Haïti, l’ancien arrière gauche du Real Madrid assure qu’une place en finale est à la portée des quintuples champions du monde. Si le groupe n’a pas encore trouvé son meilleur niveau, la présence de Neymar, 34 ans, est perçue comme l’élément déclencheur.
« Nous ne avons pas encore réussi à produire notre meilleur football, mais, comme on le dit toujours en Coupe du monde, nous progressons pas à pas. Le retour de Neymar est une inconnue, mais je suis convaincu que sa présence élèvera le niveau de l’équipe », a déclaré Roberto Carlos à Kun Agüero lors de l’émission « Casa del Kun ».
« Vinicius est au sommet de sa forme. Le sélectionneur suit désormais de près Matheus Cunha, Endrick… La défense est solide avec Marquinhos et Gabriel. Bref, petit à petit, nous construisons la meilleure équipe brésilienne pour aller le plus loin possible. »
Et d’ajouter : « Avec ce groupe, si nous poursuivons notre progression, nous pouvons atteindre la finale. Ou, à défaut, disputer une nouvelle finale, ce qui serait déjà majeur pour notre pays. »
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Réduire l'écart avec l'Argentine
Malgré son optimisme, Carlos reste réaliste sur le rapport de force actuel entre le Brésil et ses rivaux les plus redoutables. Il reconnaît que l’Argentine de Lionel Scaloni, tenante du titre, détient pour l’instant l’avantage grâce à sa continuité tactique et au génie intemporel de Lionel Messi. Le légendaire arrière latéral admet que la Seleção doit élever son niveau de jeu si elle veut reconquérir le trône du football sud-américain.
« Oublions un instant le passé. Regardons le présent : vous êtes les champions du monde en titre. Le Brésil doit s’améliorer pour battre l’Argentine, l’actuel champion du monde », analyse Carlos. « Je pense que l’Argentine a une longueur d’avance, d’abord parce qu’elle possède un sélectionneur en place depuis longtemps et qu’elle peut compter sur Messi, une référence mondiale pour notre époque. »
Ancelotti et l'assise défensive
La transition menée par Carlo Ancelotti fait beaucoup parler au Brésil. Carlos a révélé que plusieurs légendes se mobilisent pour soutenir le projet de l’Italien. Le défenseur chevronné a souligné que la charnière Marquinhos-Gabriel constituait un atout majeur, tout en rappelant que Neymar, de retour, reste un joueur clé, dont la présence accompagne l’émergence de jeunes talents comme Endrick et Vinicius Junior.
« La CBF a fait appel à un entraîneur qui a remporté des titres partout où il est passé, afin de profiter de l’expérience d’un technicien au palmarès aussi riche que celui d’Ancelotti », explique Carlos. « Derrière lui, Cafu, moi-même, Ronaldo, Kaká, Bebeto et Ricardo Rocha sommes là pour le soutenir et aider à encadrer un groupe de jeunes talents avec l’objectif de conquérir un titre majeur. »
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Il a fait taire les détracteurs dans son pays.
Le retour à la forme de Neymar n’a pas été sans embûches, notamment en raison des remarques de personnalités brésiliennes de haut rang. Son absence lors des premiers matchs, due à une blessure au mollet, a même valu à la star de Santos des railleries bon enfant de la part du président brésilien, qui l’a surnommé en plaisantant « le premier international convoqué depuis son canapé ». Malgré ces péripéties, l’ambiance au sein du groupe reste solidement protectrice envers l’attaquant.
Ancelotti a depuis confirmé que l’attaquant devrait faire son retour pour le dernier match de groupe contre l’Écosse. Avec Vinicius Junior actuellement au sommet de sa forme et une défense qui reste « solide », Carlos estime que l’équipe est désormais bien armée pour gérer la pression des huitièmes de finale. L’accent reste mis sur une progression régulière, avec pour objectif ultime de mettre fin à 24 ans d’attente pour le Brésil avant de remporter à nouveau la Coupe du monde.