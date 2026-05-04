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Robert Sánchez est contre la montre pour être prêt à affronter Liverpool, Chelsea ayant activé les protocoles de commotion cérébrale suite à sa blessure contre Nottingham Forest
Sanchez passe actuellement des examens médicaux
Sanchez doit passer une série de tests médicaux au sein du club dans les prochains jours, Chelsea suivant rigoureusement les protocoles sur les commotions cérébrales dans l’espoir de le voir disponible pour affronter Liverpool ce week-end. La participation du gardien à l’un des matchs les plus importants de la saison reste toutefois incertaine, l’équipe médicale de Cobham pilotant son rétablissement.
Le gardien a dû céder sa place à la 66e minute lors de la défaite 3-1 concédée à domicile face à Nottingham Forest lundi, après un choc de têtes avec le milieu des Foresters Morgan Gibbs-White, lequel a subi une profonde entaille au visage. Bien que Sanchez ait d’abord voulu poursuivre le match avec un bandage, le staff médical a finalement opté pour son remplacement par Filip Jorgensen.
Des directives strictes de retour à la compétition ont été déclenchées.
Bien que la Premier League ait confirmé qu’aucun des deux joueurs n’a été remplacé pour cause de commotion cérébrale, Sanchez devra tout de même passer une série de tests à intervalles réguliers dans les prochains jours. Chelsea doit en effet respecter à la lettre les « directives de reprise du jeu » de la FA avant de pouvoir le déclarer apte pour le match de championnat de samedi contre Liverpool à Anfield. Ces protocoles stricts ont pour but de protéger les joueurs en veillant à ce qu’aucun athlète ne reprenne une activité physique impliquant des contacts avant d’avoir été totalement débarrassé de tout symptôme neurologique.
Selon The Standard, le club doit attendre les résultats de ces tests, menés par le staff médical à Cobham, pour confirmer sa participation au voyage à Anfield. Les directives sont strictes : tout joueur qui échoue à l’une des étapes doit observer un repos d’au moins douze jours. Le délai étant très court entre la défaite contre Forest et la rencontre sur la pelouse de Merseyside, le moindre contretemps lors des évaluations écarterait presque automatiquement Sanchez de ce rendez-vous.
Nottingham Forest doit également composer avec des blessures
Les conséquences de cette collision ne se limitent pas à l’infirmerie de Stamford Bridge. Morgan Gibbs-White a subi une profonde entaille à la tête qui a nécessité plusieurs points de suture. Les médecins de Forest devront encore l’examiner avant de décider s’il pourra disputer le match retour de la demi-finale de la Ligue Europa contre Aston Villa, jeudi à Villa Park. L’après-midi a été ponctué de nombreux pépins physiques pour les deux équipes, qui se disputaient des points cruciaux en Premier League.
Plus tôt dans la rencontre de lundi, un choc de têtes entre Jesse Derry, qui effectuait ses débuts avec Chelsea, et le défenseur de Forest Zach Abbott a laissé le premier inconscient et a nécessité son évacuation sur civière. Transporté à l’hôpital, il a repris conscience et a subi des examens de précaution. Abbott a été le seul joueur dont le remplacement a été officiellement enregistré en application du protocole de commotion cérébrale, ce qui souligne l’intensité physique de l’affrontement.
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Conséquences sur les ambitions européennes de Chelsea
L’éventuelle absence de Sanchez réduirait les chances de Chelsea, dont les espoirs de terminer dans le top 5 ont officiellement été enterrés à trois journées de la fin.
Quatre points derrière Bournemouth, sixième, les Blues se rendent à Anfield ce samedi pour défier Liverpool, puis accueilleront Tottenham et se rendront à Sunderland lors des deux dernières journées. Une qualification en Ligue des champions reste mathématiquement possible : il faudrait terminer 6^e et compter sur une victoire d’Aston Villa en Europa League, accompagnée d’une place dans le top 5.