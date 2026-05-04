Sanchez doit passer une série de tests médicaux au sein du club dans les prochains jours, Chelsea suivant rigoureusement les protocoles sur les commotions cérébrales dans l’espoir de le voir disponible pour affronter Liverpool ce week-end. La participation du gardien à l’un des matchs les plus importants de la saison reste toutefois incertaine, l’équipe médicale de Cobham pilotant son rétablissement.

Le gardien a dû céder sa place à la 66e minute lors de la défaite 3-1 concédée à domicile face à Nottingham Forest lundi, après un choc de têtes avec le milieu des Foresters Morgan Gibbs-White, lequel a subi une profonde entaille au visage. Bien que Sanchez ait d’abord voulu poursuivre le match avec un bandage, le staff médical a finalement opté pour son remplacement par Filip Jorgensen.