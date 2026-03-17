Robert Lewandowski serait prêt à accepter une baisse de salaire pour RESTER à Barcelone, malgré l'intérêt manifesté par la MLS et l'Arabie saoudite

Lewandowski aurait clairement fait part de son souhait de prolonger son séjour au Camp Nou, même si cela implique une baisse de salaire. Le prolifique Polonais reste dans le viseur de clubs de la Major League Soccer, notamment le Chicago Fire, ainsi que de plusieurs formations ambitieuses de la Saudi Pro League. Cependant, la priorité de l'attaquant est d'assurer la stabilité de sa famille, qui s'est pleinement intégrée à la vie barcelonaise.

À l'approche de son 38e anniversaire en août prochain, l'ancien joueur du Bayern Munich fait preuve d'un pragmatisme rare concernant son rôle. Il serait prêt à accepter une baisse de salaire et une place potentiellement secondaire dans la hiérarchie de l'effectif du Barça afin d'aider le club à faire face aux contraintes actuelles du fair-play financier.