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Robert Lewandowski serait prêt à accepter une baisse de salaire pour RESTER à Barcelone, malgré l'intérêt manifesté par la MLS et l'Arabie saoudite
La fidélité d'un vétéran au projet catalan
Lewandowski aurait clairement fait part de son souhait de prolonger son séjour au Camp Nou, même si cela implique une baisse de salaire. Le prolifique Polonais reste dans le viseur de clubs de la Major League Soccer, notamment le Chicago Fire, ainsi que de plusieurs formations ambitieuses de la Saudi Pro League. Cependant, la priorité de l'attaquant est d'assurer la stabilité de sa famille, qui s'est pleinement intégrée à la vie barcelonaise.
À l'approche de son 38e anniversaire en août prochain, l'ancien joueur du Bayern Munich fait preuve d'un pragmatisme rare concernant son rôle. Il serait prêt à accepter une baisse de salaire et une place potentiellement secondaire dans la hiérarchie de l'effectif du Barça afin d'aider le club à faire face aux contraintes actuelles du fair-play financier.
- AFP
Le lien avec Zahavi et la victoire de Laporta
L'avenir du numéro 9 du Barça est étroitement lié à celui de son agent, Pini Zahavi. Ce super-agent a récemment été aperçu à Barcelone, même si son objectif premier était de soutenir son ami proche Joan Laporta lors des élections présidentielles du club. Après la victoire écrasante de Laporta, l'ambiance entre le camp de Lewandowski et la direction du club reste au beau fixe.
Alors que les discussions contractuelles officielles ont été mises en veilleuse pendant les célébrations électorales, Zahavi devrait bientôt reprendre les négociations avec le directeur sportif Deco. L'objectif est de trouver un terrain d'entente qui respecte le statut légendaire de l'attaquant tout en respectant les exigences strictes du club en matière de masse salariale, selon Mundo Deportivo.
La stabilité sous la houlette de Hansi Flick
Lewandowski n'est pas le seul client de Zahavi à occuper une place centrale dans la vision à long terme du FC Barcelone. La direction tient également à assurer l'avenir de l'entraîneur Flick, dont le contrat actuel court jusqu'en 2027. Laporta considère le tacticien allemand comme la pierre angulaire de son projet sportif et souhaite prolonger son mandat d'au moins un an.
Cependant, Flick a toujours préféré les engagements de courte durée afin de conserver une certaine flexibilité personnelle. Concilier le souhait de l'entraîneur d'être évalué saison après saison et le besoin de stabilité institutionnelle du club constituera une tâche majeure pour la direction nouvellement réélue au cours des prochaines semaines.
- (C)Getty Images
Et maintenant ?
Lewandowski espère jouer un rôle clé alors que le Barça vise le doublé Liga et Ligue des champions en mai. L'équipe de Flick compte actuellement quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga et s'apprête à accueillir Newcastle mercredi pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le score cumulé étant de 1-1.
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