Goal.com
En directBillets
Live Scores, Stats, and the Latest News
CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Robert Lewandowski se voit proposer un contrat mirobolant par la Ligue professionnelle saoudienne alors que l'attaquant s'apprête à quitter Barcelone

R. Lewandowski
Al Hilal
FC Barcelone
Saudi Pro League
LaLiga
Mercato

Robert Lewandowski se rapproche d'un départ retentissant de Barcelone, alors que l'intérêt de la Ligue professionnelle saoudienne ne cesse de croître. L'attaquant chevronné serait sur le point d'accepter une offre financière qui changerait sa vie pour rejoindre le Moyen-Orient cet été.

  • Al-Hilal est en pole position pour recruter la star du FC Barcelone.

    L’avenir de Robert Lewandowski au Camp Nou suscite beaucoup d’intérêt depuis que le club saoudien d’Al-Hilal, évoluant en Ligue professionnelle saoudienne, lui a soumis une offre de contrat officielle. Selon WP Sportowe Fakty, le club de Riyad veut recruter le joueur de 37 ans pour renforcer son attaque avec une nouvelle icône mondiale.

    Si la Juventus, l’AC Milan et le Chicago Fire (MLS) ont également été cités ces dernières semaines, Al-Hilal a pris l’avantage. Le club saoudien serait sur le point d’obtenir sa signature, des sources indiquant que l’attaquant serait « sur le point d’accepter » une offre qui mettrait fin à son aventure en Liga.

    • Publicité
  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Des conditions financières vertigineuses sont sur la table

    Cette offre sans précédent, même dans l’actuelle frénésie dépensière de la Pro League saoudienne, propose à Robert Lewandowski un salaire astronomique de 90 millions d’euros par saison. Ce contrat, le plus lucratif de sa carrière, dépasserait de loin ses émoluments actuels en Catalogne.

    Si des réserves géopolitiques, évoquées par le journal espagnol AS, pourraient encore freiner le joueur, l’argument financier semble désormais l’emporter. Un départ de l’avant-centre, actuellement le mieux rémunéré du FC Barcelone, permettrait par ailleurs au club catalan de soulager significativement sa masse salariale.

  • Une éventuelle réunion avec des icônes du football européen

    Si Lewandowski finalise son transfert à Al-Hilal, il intégrera un effectif ambitieux entraîné par l’ancien coach de l’Inter, Simone Inzaghi. Le club possède déjà un groupe de joueurs de renom : l’ex-avant-centre du Real Madrid et lauréat du Ballon d’Or Karim Benzema, ainsi que Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves et Kalidou Koulibaly.

    Le club de Riyad s’est montré très actif sur le marché des transferts, ajoutant Theo Hernandez et Darwin Núñez à un effectif qui compte également Malcom. Rejoindre une équipe aussi prestigieuse permettrait à Lewandowski de rester au cœur d’un projet visant à dominer le football asiatique, même s’il quitte les ligues d’élite européennes.


  • Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le prix à payer pour une aventure au Moyen-Orient

    Un départ vers l’Arabie saoudite mettrait fin à la chasse aux records de Lewandowski en Ligue des champions, où il compte parmi les plus grands buteurs de l’histoire. Rejoindre la Saudi Pro League, c’est tourner le dos au plus haut niveau européen pour devenir le nouveau visage des ambitions d’Al-Hilal.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET