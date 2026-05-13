L’avenir de Robert Lewandowski au Camp Nou suscite beaucoup d’intérêt depuis que le club saoudien d’Al-Hilal, évoluant en Ligue professionnelle saoudienne, lui a soumis une offre de contrat officielle. Selon WP Sportowe Fakty, le club de Riyad veut recruter le joueur de 37 ans pour renforcer son attaque avec une nouvelle icône mondiale.

Si la Juventus, l’AC Milan et le Chicago Fire (MLS) ont également été cités ces dernières semaines, Al-Hilal a pris l’avantage. Le club saoudien serait sur le point d’obtenir sa signature, des sources indiquant que l’attaquant serait « sur le point d’accepter » une offre qui mettrait fin à son aventure en Liga.