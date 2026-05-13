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Robert Lewandowski se voit proposer un contrat mirobolant par la Ligue professionnelle saoudienne alors que l'attaquant s'apprête à quitter Barcelone
Al-Hilal est en pole position pour recruter la star du FC Barcelone.
L’avenir de Robert Lewandowski au Camp Nou suscite beaucoup d’intérêt depuis que le club saoudien d’Al-Hilal, évoluant en Ligue professionnelle saoudienne, lui a soumis une offre de contrat officielle. Selon WP Sportowe Fakty, le club de Riyad veut recruter le joueur de 37 ans pour renforcer son attaque avec une nouvelle icône mondiale.
Si la Juventus, l’AC Milan et le Chicago Fire (MLS) ont également été cités ces dernières semaines, Al-Hilal a pris l’avantage. Le club saoudien serait sur le point d’obtenir sa signature, des sources indiquant que l’attaquant serait « sur le point d’accepter » une offre qui mettrait fin à son aventure en Liga.
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Des conditions financières vertigineuses sont sur la table
Cette offre sans précédent, même dans l’actuelle frénésie dépensière de la Pro League saoudienne, propose à Robert Lewandowski un salaire astronomique de 90 millions d’euros par saison. Ce contrat, le plus lucratif de sa carrière, dépasserait de loin ses émoluments actuels en Catalogne.
Si des réserves géopolitiques, évoquées par le journal espagnol AS, pourraient encore freiner le joueur, l’argument financier semble désormais l’emporter. Un départ de l’avant-centre, actuellement le mieux rémunéré du FC Barcelone, permettrait par ailleurs au club catalan de soulager significativement sa masse salariale.
Une éventuelle réunion avec des icônes du football européen
Si Lewandowski finalise son transfert à Al-Hilal, il intégrera un effectif ambitieux entraîné par l’ancien coach de l’Inter, Simone Inzaghi. Le club possède déjà un groupe de joueurs de renom : l’ex-avant-centre du Real Madrid et lauréat du Ballon d’Or Karim Benzema, ainsi que Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves et Kalidou Koulibaly.
Le club de Riyad s’est montré très actif sur le marché des transferts, ajoutant Theo Hernandez et Darwin Núñez à un effectif qui compte également Malcom. Rejoindre une équipe aussi prestigieuse permettrait à Lewandowski de rester au cœur d’un projet visant à dominer le football asiatique, même s’il quitte les ligues d’élite européennes.
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Le prix à payer pour une aventure au Moyen-Orient
Un départ vers l’Arabie saoudite mettrait fin à la chasse aux records de Lewandowski en Ligue des champions, où il compte parmi les plus grands buteurs de l’histoire. Rejoindre la Saudi Pro League, c’est tourner le dos au plus haut niveau européen pour devenir le nouveau visage des ambitions d’Al-Hilal.