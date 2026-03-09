Robert Lewandowski révèle pourquoi il a arrêté de manger du chocolat et rend hommage à sa femme Anna pour le rôle clé qu'elle a joué dans l'incroyable carrière de la star du FC Barcelone

Si le dévouement de l'attaquant est incontestable, il attribue à sa femme, Anna, la remarquable endurance qui lui permet de continuer à concourir au plus haut niveau alors que ses contemporains prennent leur retraite. Ancienne médaillée mondiale de karaté devenue nutritionniste de renom, Anna a joué un rôle fondamental dans l'amélioration de son état physique et mental dès le premier jour.

« Je pensais en savoir beaucoup sur la nutrition et les modes de vie sains », se souvient Lewandowski. « Elle est ma première psychologue : après un bon ou un mauvais match, c'est la première personne à qui je parle, non seulement du football, mais aussi de mon état d'esprit. Ce que je pense, ce que je ressens. C'est important pour moi de pouvoir parler à quelqu'un comme ça. Elle me connaît très bien et elle peut me dire ce que je peux faire, non seulement dans le cadre du football, mais aussi avec mes coéquipiers ou mes entraîneurs. Même si elle ne tire pas au but, elle fait partie de moi. » Lorsqu'on lui a demandé s'il serait toujours au sommet de son art à 37 ans s'il avait épousé quelqu'un d'autre, la star du FC Barcelone s'est montrée remarquablement sincère quant à l'influence de sa femme. « Je ne sais pas, mais elle m'aide beaucoup ! Surtout au début de ma carrière, car elle m'a aidé à voir la différence entre faire telle chose ou ne pas la faire. Sans son aide, je n'aurais peut-être pas atteint le niveau où je suis aujourd'hui. »