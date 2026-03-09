Getty/GOAL
Traduit par
Robert Lewandowski révèle pourquoi il a arrêté de manger du chocolat et rend hommage à sa femme Anna pour le rôle clé qu'elle a joué dans l'incroyable carrière de la star du FC Barcelone
Alimenter l'avenir : régime alimentaire et discipline
Le parcours de Lewandowski vers une endurance incroyable a commencé au début de la vingtaine, lorsqu'il s'est rendu compte que le talent naturel seul ne suffisait pas pour mener une carrière de haut niveau. Après avoir remarqué que son petit-déjeuner habituel composé de cornflakes et de lait le rendait léthargique, il a revu son alimentation en supprimant complètement le gluten et le lactose. Cette discipline alimentaire stricte n'a d'égale que sa mentalité implacable ; il attribue sa constance stupéfiante à un état d'esprit entièrement concentré sur ce qui va suivre. « Peu importe le nombre de buts que j'avais déjà marqués : ce qui comptait, c'était les buts que j'allais marquer. Peu importe le nombre de titres que j'ai remportés : c'est le prochain titre que je dois remporter », a-t-il déclaré dans une interview accordée à The Athletic. C'est précisément grâce à cette combinaison de force physique et mentale que, même si Hansi Flick gère activement la charge de travail du joueur de 37 ans lors des matchs très chargés, le vétéran continue d'afficher une moyenne remarquable d'un but toutes les 96 minutes en Liga cette saison.
- Getty Images Sport
Le doux sacrifice
« Je pensais que comme j'étais mince – mince mais musclé –, je pouvais continuer à manger du chocolat. Je pensais pouvoir manger tout ce que je voulais, car je n'avais pas de graisse », poursuit Lewandowski. « Mais quand je m'entraînais, je n'avais aucune force, et je ne comprenais pas pourquoi. Je dormais bien, mais je ne pouvais pas m'entraîner avec la même intensité que mes coéquipiers. J'ai donc commencé à changer. Et après seulement quelques semaines, cela a fait une énorme différence. »
Anna : L'arme secrète derrière les buts
Si le dévouement de l'attaquant est incontestable, il attribue à sa femme, Anna, la remarquable endurance qui lui permet de continuer à concourir au plus haut niveau alors que ses contemporains prennent leur retraite. Ancienne médaillée mondiale de karaté devenue nutritionniste de renom, Anna a joué un rôle fondamental dans l'amélioration de son état physique et mental dès le premier jour.
« Je pensais en savoir beaucoup sur la nutrition et les modes de vie sains », se souvient Lewandowski. « Elle est ma première psychologue : après un bon ou un mauvais match, c'est la première personne à qui je parle, non seulement du football, mais aussi de mon état d'esprit. Ce que je pense, ce que je ressens. C'est important pour moi de pouvoir parler à quelqu'un comme ça. Elle me connaît très bien et elle peut me dire ce que je peux faire, non seulement dans le cadre du football, mais aussi avec mes coéquipiers ou mes entraîneurs. Même si elle ne tire pas au but, elle fait partie de moi. » Lorsqu'on lui a demandé s'il serait toujours au sommet de son art à 37 ans s'il avait épousé quelqu'un d'autre, la star du FC Barcelone s'est montrée remarquablement sincère quant à l'influence de sa femme. « Je ne sais pas, mais elle m'aide beaucoup ! Surtout au début de ma carrière, car elle m'a aidé à voir la différence entre faire telle chose ou ne pas la faire. Sans son aide, je n'aurais peut-être pas atteint le niveau où je suis aujourd'hui. »
- Getty Images Sport
Un avenir incertain à Barcelone
L'avenir de l'attaquant fait toujours l'objet d'intenses débats, le Chicago Fire étant apparemment intéressé par son transfert aux États-Unis. Interrogé sur sa situation contractuelle, l'attaquant est resté calme, déclarant : « Je ne sais pas [si je veux rester au Barça]. Parce que je dois le sentir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la direction que je veux prendre. Ce n'est pas pour le moment.
Je ne me mets pas la pression. À 25 ou 30 ans, cela aurait probablement été différent. Avec mon expérience et mon âge, je n'ai pas à prendre de décision maintenant. Je ne sais pas encore quelle direction prendre. Je devrai probablement me décider dans trois mois. Mais je ne ressens aucun stress. Je dois le sentir. Je dois commencer à le ressentir, alors ce sera plus facile pour moi quand nous parlerons de mon avenir. »
Publicité