Robert Lewandowski « pas même sûr à 50 % » de sa prochaine décision, l'attaquant du FC Barcelone admettant qu'il « ne sait pas » s'il souhaite rester au Camp Nou

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, Lewandowski continue d'être un élément central de l'attaque du FC Barcelone. Le vétéran attaquant a disputé 33 matches toutes compétitions confondues jusqu'à présent cette saison, marquant 14 buts et délivrant une passe décisive. Son contrat actuel avec les Blaugrana expirant à la fin de cette saison, les spéculations concernant son avenir s'intensifient. Malgré l'échéance qui approche, le capitaine polonais fait preuve d'une patience et d'une prudence remarquables quant à son avenir professionnel.

Interrogé par The Athleticsur son envie de rester à Barcelone, il a répondu : « Je ne sais pas. Parce que je dois le ressentir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire (sur ma décision), car je ne suis même pas sûr à 50 % de la direction que je veux prendre. Ce n'est pas le moment.

Avec mon expérience et mon âge, je n'ai pas à me décider maintenant. Je ne sais pas encore quelle décision je vais prendre. C'est probablement dans trois mois que je devrai me décider. Mais je ne ressens aucun stress. Je dois le sentir. Je dois commencer à le sentir, puis ce sera plus facile pour moi quand nous parlerons de mon avenir. »