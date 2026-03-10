AFP
Robert Lewandowski « pas même sûr à 50 % » de sa prochaine décision, l'attaquant du FC Barcelone admettant qu'il « ne sait pas » s'il souhaite rester au Camp Nou
Lewandowski s'exprime sur les rumeurs concernant son départ du Camp Nou
Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, Lewandowski continue d'être un élément central de l'attaque du FC Barcelone. Le vétéran attaquant a disputé 33 matches toutes compétitions confondues jusqu'à présent cette saison, marquant 14 buts et délivrant une passe décisive. Son contrat actuel avec les Blaugrana expirant à la fin de cette saison, les spéculations concernant son avenir s'intensifient. Malgré l'échéance qui approche, le capitaine polonais fait preuve d'une patience et d'une prudence remarquables quant à son avenir professionnel.
Interrogé par The Athleticsur son envie de rester à Barcelone, il a répondu : « Je ne sais pas. Parce que je dois le ressentir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire (sur ma décision), car je ne suis même pas sûr à 50 % de la direction que je veux prendre. Ce n'est pas le moment.
Avec mon expérience et mon âge, je n'ai pas à me décider maintenant. Je ne sais pas encore quelle décision je vais prendre. C'est probablement dans trois mois que je devrai me décider. Mais je ne ressens aucun stress. Je dois le sentir. Je dois commencer à le sentir, puis ce sera plus facile pour moi quand nous parlerons de mon avenir. »
Le changement tactique de Flick a un impact sur la star chevronnée
Le joueur de 37 ans a vu son temps de jeu réduit sous Hansi Flick cette saison, se retrouvant souvent derrière Ferran Torres dans la hiérarchie. Alors qu'il avait inscrit 42 buts la saison dernière, son rendement a considérablement baissé au cours de la campagne actuelle. Ce changement tactique a soulevé des questions quant à savoir si le légendaire attaquant correspondait toujours à la vision à long terme d'un club qui serait à la recherche d'un nouveau numéro neuf de classe mondiale pour mener l'attaque en 2026.
Intérêt de la MLS et des géants européens
Malgré l'incertitude qui règne en Catalogne, Lewandowski reste un homme très convoité à travers le monde. Des clubs de poids tels que l'AC Milan et l'Atlético Madrid suivraient la situation de près, tandis que des offres lucratives provenant d'Arabie saoudite et d'Amérique du Nord restent sur la table. Selon certaines informations, plusieurs clubs seraient impatients de s'attacher ses services s'il décidait de mettre un terme à sa brillante carrière européenne. L'attaquant a d'ailleurs admis qu'à ce stade de sa vie, son processus de prise de décision était totalement différent de celui de ses jeunes années.
« Je ne décide de la voie à suivre que si je le sens. Pour l'instant, je ne sais pas et je n'y pense pas », a-t-il ajouté. « Le fait d'avoir joué au Barça ces dernières années m'a permis de voir à quel point le club fait preuve de dévouement et travaille en coulisses pour aller de l'avant. Il y a un fort sentiment d'ambition et de confiance en l'avenir, ce qui motive énormément tous les membres de l'équipe. »
Les obstacles financiers au recrutement du Barça
La volonté du FC Barcelone de remplacer Lewandowski pourrait être compliquée par ses contraintes financières actuelles. Le club a été associé à des transferts très coûteux pour des joueurs comme Julian Alvarez, mais l'évaluation de 150 millions d'euros de l'Atlético Madrid rend un tel accord presque impossible.
D'autres cibles telles que Dusan Vlahovic semblant vouloir rester dans leurs clubs actuels, Lewandowski pourrait encore trouver un moyen de rester, d'autant plus qu'il serait prêt à accepter une réduction de salaire pour aider le club à équilibrer ses comptes.
Pour l'instant, l'attaquant se concentre sur des objectifs à court terme, visant à marquer 10 buts supplémentaires avant la fin de la saison afin de prouver qu'il possède toujours l'instinct d'élite nécessaire pour le football de haut niveau. Alors que le Barça se prépare pour un match crucial de Ligue des champions contre Newcastle et pour la course au titre national, le joueur et le club se préparent à une conversation décisive concernant la saison 2026-27.
