Robert Lewandowski livre son verdict honnête sur Harry Kane alors que l'attaquant du Bayern Munich menace de battre son record de buts en Bundesliga
Kane se rapproche d'un record historique
Lewandowski a révélé qu'il suivait de près la quête de Kane pour battre son record de buts marqués en Bundesliga, alors que le capitaine anglais continue d'illuminer le football allemand avec le Bayern.
L'attaquant polonais, aujourd'hui âgé de 37 ans et jouant pour Barcelone, a établi un record remarquable lors de la saison 2020-2021 avec le Bayern, marquant 41 buts en championnat en seulement 29 apparitions, dépassant ainsi le record du légendaire Gerd Müller. Avec Kane qui mène désormais l'attaque du Bayern de manière prolifique, la possibilité que ce record soit battu se renforce de semaine en semaine.
La fierté, pas l'amertume
Lewandowski insiste sur le fait qu'il n'éprouve aucune rancœur envers Kane. Au contraire, il considère cette situation comme une source de fierté renouvelée pour ses propres exploits.
S'adressant à Sky Sports, Lewandowski a salué la régularité et l'impact de l'international anglais. « Harry Kane marque toujours beaucoup de buts, il joue très bien et fait un excellent travail », a-t-il déclaré. « Et puis j'ai vu que j'avais fait cela en 29 matchs... Si j'avais joué 34 matchs, j'imagine que j'aurais pu marquer encore plus ! Grâce à lui, je peux être encore plus fier de mon record maintenant ! »
Le monde changeant des attaquants
Lewandowski a également profité de l'occasion pour réfléchir à l'évolution du football moderne, suggérant que l'environnement footballistique actuel présente des défis différents pour les attaquants en herbe.
« Le monde change », a-t-il déclaré. « Le poste d'attaquant a évolué. On ne peut pas apprendre à devenir un grand attaquant à l'académie. Il faut être différent. Il faut penser différemment. »
Lewandowski a souligné que les attaquants d'élite doivent faire confiance à leur instinct et agir librement plutôt que de suivre des instructions tactiques rigides. Il s'est souvenu d'une conversation passée avec Pep Guardiola lorsqu'ils travaillaient ensemble au Bayern, où l'entraîneur lui avait conseillé de se fier à son instinct naturel dans la surface de réparation.
« Il m'a dit que je savais exactement où je devais aller », se souvient Lewandowski. « J'ai besoin de liberté. Si j'ai la liberté, je peux donner le meilleur de moi-même. »
Kane absent pour le match contre Gladbach
Kane manquera le match de Bundesliga de vendredi contre le Borussia Mönchengladbach en raison d'une blessure au mollet, a confirmé jeudi l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany.
L'international anglais, qui affiche une forme exceptionnelle cette saison, devrait être apte à disputer mardi le match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta.
L'absence de Kane représente un revers dans sa quête du record de Lewandowski en Bundesliga. L'attaquant du Bayern a déjà marqué 30 buts dans la compétition cette saison, mais il devra en marquer 11 autres lors des neuf derniers matchs du Bayern après le match contre Gladbach pour égaler le record de Lewandowski.
