Lewandowski a également profité de l'occasion pour réfléchir à l'évolution du football moderne, suggérant que l'environnement footballistique actuel présente des défis différents pour les attaquants en herbe.

« Le monde change », a-t-il déclaré. « Le poste d'attaquant a évolué. On ne peut pas apprendre à devenir un grand attaquant à l'académie. Il faut être différent. Il faut penser différemment. »

Lewandowski a souligné que les attaquants d'élite doivent faire confiance à leur instinct et agir librement plutôt que de suivre des instructions tactiques rigides. Il s'est souvenu d'une conversation passée avec Pep Guardiola lorsqu'ils travaillaient ensemble au Bayern, où l'entraîneur lui avait conseillé de se fier à son instinct naturel dans la surface de réparation.

« Il m'a dit que je savais exactement où je devais aller », se souvient Lewandowski. « J'ai besoin de liberté. Si j'ai la liberté, je peux donner le meilleur de moi-même. »