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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Robert Lewandowski explique pourquoi Lamine Yamal n'a pas pu donner le « meilleur de lui-même » lors de la Coupe du monde 2026 : le jeune prodige du FC Barcelone a en effet joué un rôle davantage de soutien dans le triomphe historique de l'Espagne

R. Lewandowski
L. Yamal
Espagne
Coupe du monde
FC Barcelone
LaLiga

L'ancien attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a expliqué pourquoi Lamine Yamal n'avait pas pu se montrer à son meilleur niveau lors du triomphe de l'Espagne à la Coupe du monde 2026. Ce jeune prodige avait fait son entrée dans la compétition après une longue période d'indisponibilité due à une blessure, mais le vétéran polonais a salué la contribution décisive de son ancien coéquipier à la victoire de la « Roja ».

  • Une blessure freine un jeune prodige

    Lamine Yamal a pris part à la Coupe du monde 2026 après avoir soigné une blessure aux ischio-jambiers contractée en fin de saison avec le FC Barcelone en Liga. Le sélectionneur Luis de la Fuente a géré sa charge de travail en limitant son temps de jeu lors des premiers matchs, même si le joueur de 19 ans a tout de même disputé huit rencontres tout au long du tournoi. Il a marqué un but en 616 minutes et a réussi 35 dribbles, un record du tournoi, aidant ainsi l'Espagne à venir à bout du Portugal, de la France, puis de l'Argentine en finale.

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  • Lamine YamalGetty Images

    Lewandowski analyse la forme de Yamal

    Lewandowski, ancien coéquipier de Yamal à Barcelone, a expliqué pourquoi le jeune joueur n’a pas encore atteint son meilleur niveau aux États-Unis. Interrogé sur la performance de l’ailier lors du tournoi, le vétéran attaquant polonais a confié à ESPN : « Honnêtement, non, nous n’avons pas vu le meilleur de lui-même lors de cette compétition. » À mes yeux, sa meilleure version, le véritable Lamine, ne correspond pas à la saison écoulée mais à celle d’il y a deux ans : c’était, selon moi, la meilleure incarnation de Lamine Yamal.

    « Il est encore jeune, il est arrivé à la Coupe du monde après une blessure et il n’a pas joué pendant environ huit semaines. C’est difficile quand on n’a pas joué pendant huit semaines et qu’on doit commencer à jouer en Coupe du monde : on n’a pas le temps de s’entraîner, on passe directement d’un match à l’autre. Mais il a montré de très bonnes qualités. Les joueurs espagnols et l’équipe ont aidé Lamine, et Lamine a également aidé toute l’équipe. Je pense que cette collaboration était parfaite. »

  • La connexion barcelonaise génère un véritable élan de soutien

    Lewandowski, dont la Pologne n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi, a admis avoir soutenu l’Espagne lors de la finale contre l’Argentine en raison des liens étroits qui l’unissent à ses anciens coéquipiers du Camp Nou.

    Expliquant son choix de soutenir la Roja plutôt que l’Albiceleste de Lionel Messi, l’attaquant a révélé : « Je connais bien les joueurs espagnols et j’ai passé tellement de temps à Barcelone avec eux que je les ai naturellement soutenus.

    Bien sûr, chez les Argentins, je ne connais que Leo personnellement, mais je sais qu’il a remporté la dernière Coupe du monde. C’est pour ça que je soutiens l’équipe nationale espagnole : quand on joue avec eux, qu’on passe beaucoup de temps ensemble, c’est plus facile de soutenir cette équipe.

    « J’étais heureux car je savais qu’ils étaient prêts à remporter la Coupe du monde. Ils sont très jeunes et l’avenir s’ouvre devant eux. »

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  • Inter Miami CF v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    De nouveaux défis nous attendent

    Après ses obligations internationales et la trêve estivale, Yamal va s’attacher à retrouver sa meilleure forme physique en vue de la nouvelle saison avec Barcelone. De son côté, Lewandowski a entamé un nouveau chapitre en MLS avec le Chicago Fire. Il a fait ses débuts contre l’Inter Miami CF et a fait part de son ambition d’apporter un succès immédiat à son nouveau club : « Je suis prêt à relever ce défi et à aider mes coéquipiers et mon nouveau club à franchir une nouvelle étape, mais aussi à remporter des titres. »

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