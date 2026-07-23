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Robert Lewandowski explique pourquoi Lamine Yamal n'a pas pu donner le « meilleur de lui-même » lors de la Coupe du monde 2026 : le jeune prodige du FC Barcelone a en effet joué un rôle davantage de soutien dans le triomphe historique de l'Espagne
Une blessure freine un jeune prodige
Lamine Yamal a pris part à la Coupe du monde 2026 après avoir soigné une blessure aux ischio-jambiers contractée en fin de saison avec le FC Barcelone en Liga. Le sélectionneur Luis de la Fuente a géré sa charge de travail en limitant son temps de jeu lors des premiers matchs, même si le joueur de 19 ans a tout de même disputé huit rencontres tout au long du tournoi. Il a marqué un but en 616 minutes et a réussi 35 dribbles, un record du tournoi, aidant ainsi l'Espagne à venir à bout du Portugal, de la France, puis de l'Argentine en finale.
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Lewandowski analyse la forme de Yamal
Lewandowski, ancien coéquipier de Yamal à Barcelone, a expliqué pourquoi le jeune joueur n’a pas encore atteint son meilleur niveau aux États-Unis. Interrogé sur la performance de l’ailier lors du tournoi, le vétéran attaquant polonais a confié à ESPN : « Honnêtement, non, nous n’avons pas vu le meilleur de lui-même lors de cette compétition. » À mes yeux, sa meilleure version, le véritable Lamine, ne correspond pas à la saison écoulée mais à celle d’il y a deux ans : c’était, selon moi, la meilleure incarnation de Lamine Yamal.
« Il est encore jeune, il est arrivé à la Coupe du monde après une blessure et il n’a pas joué pendant environ huit semaines. C’est difficile quand on n’a pas joué pendant huit semaines et qu’on doit commencer à jouer en Coupe du monde : on n’a pas le temps de s’entraîner, on passe directement d’un match à l’autre. Mais il a montré de très bonnes qualités. Les joueurs espagnols et l’équipe ont aidé Lamine, et Lamine a également aidé toute l’équipe. Je pense que cette collaboration était parfaite. »
La connexion barcelonaise génère un véritable élan de soutien
Lewandowski, dont la Pologne n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi, a admis avoir soutenu l’Espagne lors de la finale contre l’Argentine en raison des liens étroits qui l’unissent à ses anciens coéquipiers du Camp Nou.
Expliquant son choix de soutenir la Roja plutôt que l’Albiceleste de Lionel Messi, l’attaquant a révélé : « Je connais bien les joueurs espagnols et j’ai passé tellement de temps à Barcelone avec eux que je les ai naturellement soutenus.
Bien sûr, chez les Argentins, je ne connais que Leo personnellement, mais je sais qu’il a remporté la dernière Coupe du monde. C’est pour ça que je soutiens l’équipe nationale espagnole : quand on joue avec eux, qu’on passe beaucoup de temps ensemble, c’est plus facile de soutenir cette équipe.
« J’étais heureux car je savais qu’ils étaient prêts à remporter la Coupe du monde. Ils sont très jeunes et l’avenir s’ouvre devant eux. »
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De nouveaux défis nous attendent
Après ses obligations internationales et la trêve estivale, Yamal va s’attacher à retrouver sa meilleure forme physique en vue de la nouvelle saison avec Barcelone. De son côté, Lewandowski a entamé un nouveau chapitre en MLS avec le Chicago Fire. Il a fait ses débuts contre l’Inter Miami CF et a fait part de son ambition d’apporter un succès immédiat à son nouveau club : « Je suis prêt à relever ce défi et à aider mes coéquipiers et mon nouveau club à franchir une nouvelle étape, mais aussi à remporter des titres. »
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