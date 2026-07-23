Robert Lewandowski explique pourquoi Lamine Yamal n'a pas pu donner le « meilleur de lui-même » lors de la Coupe du monde 2026 : le jeune prodige du FC Barcelone a en effet joué un rôle davantage de soutien dans le triomphe historique de l'Espagne

Lewandowski, ancien coéquipier de Yamal à Barcelone, a expliqué pourquoi le jeune joueur n’a pas encore atteint son meilleur niveau aux États-Unis. Interrogé sur la performance de l’ailier lors du tournoi, le vétéran attaquant polonais a confié à ESPN : « Honnêtement, non, nous n’avons pas vu le meilleur de lui-même lors de cette compétition. » À mes yeux, sa meilleure version, le véritable Lamine, ne correspond pas à la saison écoulée mais à celle d’il y a deux ans : c’était, selon moi, la meilleure incarnation de Lamine Yamal.

« Il est encore jeune, il est arrivé à la Coupe du monde après une blessure et il n’a pas joué pendant environ huit semaines. C’est difficile quand on n’a pas joué pendant huit semaines et qu’on doit commencer à jouer en Coupe du monde : on n’a pas le temps de s’entraîner, on passe directement d’un match à l’autre. Mais il a montré de très bonnes qualités. Les joueurs espagnols et l’équipe ont aidé Lamine, et Lamine a également aidé toute l’équipe. Je pense que cette collaboration était parfaite. »