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Robert Lewandowski est vivement encouragé à rejoindre Manchester United après son départ du FC Barcelone, Rio Ferdinand ayant lancé un appel en ce sens sur les réseaux sociaux
Ferdinand réclame un transfert à Old Trafford
Sur les réseaux sociaux, Ferdinand a fait part de son souhait de voir son ancien club recruter Lewandowski, libre de tout contrat. Alors que l’international polonais s’apprête à rejoindre le marché des agents libres, l’ancien défenseur estime que ce joueur de 37 ans offrirait à Michael Carrick une opportunité rare de renforcer l’attaque avec une expérience de haut niveau et un palmarès impressionnant.
Dans un message publié sur X, l’ancien défenseur central souligne l’impact que l’ex-star du Bayern Munich pourrait avoir sur l’effectif, notamment pour accompagner la progression du jeune attaquant Benjamin Sesko. « Quel type, quel joueur ! », s’exclame Ferdinand. « Une option expérimentée pour la saison prochaine en Ligue des champions et une aide précieuse pour le développement de Sesko ? »
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Mission accomplie pour Lewandowski
Le buteur chevronné a confirmé samedi son départ des Blaugrana, mettant fin à un séjour de quatre ans couronné de succès en Espagne. Malgré son âge avancé, Lewandowski est resté un joueur prolifique, inscrivant 119 buts en 191 apparitions sous les couleurs du club. Il a toutefois vu son rôle diminuer sous les ordres de Hansi Flick cette saison, n’étant titularisé qu’à 15 reprises sur ses 29 apparitions en Liga.
Dans un message d’adieu émouvant, l’avant-centre a exprimé sa gratitude pour son passage en Catalogne. « Après quatre années riches en défis et en travail acharné, il est temps de tourner la page. Je pars avec le sentiment du devoir accompli : quatre saisons, trois titres de champion. Je n’oublierai jamais l’amour que m’ont témoigné les supporters dès mes premiers jours. La Catalogne est ma place sur terre. Merci à tous ceux que j’ai rencontrés au cours de ces quatre belles années », a posté l’attaquant.
La Premier League suscite-t-elle un intérêt grandissant ?
Alors que Rio Ferdinand milite ouvertement pour un transfert au « Théâtre des rêves », Manchester United pourrait toutefois devoir affronter une concurrence acharnée de la part de ses rivaux de Premier League. L’ancien milieu de terrain de Chelsea et de l’équipe d’Angleterre, Joe Cole, voit lui aussi en l’attaquant polonais une solution idéale pour pallier le manque d’efficacité des Blues, estimant qu’il serait le mentor parfait pour leur jeune effectif.
« Je m’intéresserais à Lewandowski. Son contrat à Barcelone se termine, il faudrait le recruter pour un an », a déclaré Cole. « Ça pourrait marcher, quelqu’un qui viendrait aider les jeunes joueurs. C’est un grand nom, il a cette stature et serait une présence imposante dans le vestiaire. Je pense qu’il pourrait vraiment aider Joao Pedro et Liam Delap. »
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Les options restent ouvertes pour l’avenir.
La course pour s'attacher les services de Lewandowski s'annonce acharnée, l'intérêt s'étendant de l'Europe au Moyen-Orient et à l'Amérique du Nord. Alors que Ferdinand et Cole espèrent le voir terminer sa carrière en Premier League, les offres financières alléchantes de la Saudi Pro League et l'intérêt manifesté par des clubs de la MLS comme le Chicago Fire restent des facteurs déterminants alors que l'attaquant s'apprête à fêter son 38e anniversaire en août.
En coulisses, le FC Barcelone se tourne déjà vers l’avenir : Joao Pedro, actuellement à Chelsea, est présenté comme un candidat crédible pour prendre la relève en Catalogne. Lewandowski se concentre pour l’instant sur un dernier adieu émouvant face au Real Betis. Mais l’appel lancé par Rio Ferdinand sur les réseaux sociaux assure que les supporters de Manchester United resteront particulièrement attentifs à la prochaine décision du vétéran.