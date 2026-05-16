Sur les réseaux sociaux, Ferdinand a fait part de son souhait de voir son ancien club recruter Lewandowski, libre de tout contrat. Alors que l’international polonais s’apprête à rejoindre le marché des agents libres, l’ancien défenseur estime que ce joueur de 37 ans offrirait à Michael Carrick une opportunité rare de renforcer l’attaque avec une expérience de haut niveau et un palmarès impressionnant.

Dans un message publié sur X, l’ancien défenseur central souligne l’impact que l’ex-star du Bayern Munich pourrait avoir sur l’effectif, notamment pour accompagner la progression du jeune attaquant Benjamin Sesko. « Quel type, quel joueur ! », s’exclame Ferdinand. « Une option expérimentée pour la saison prochaine en Ligue des champions et une aide précieuse pour le développement de Sesko ? »







