Lewandowski a été aperçu sur le terrain mercredi dernier, même s'il a d'abord travaillé seul pour s'habituer à son nouvel équipement. Avant de rejoindre le groupe principal pour des séances tactiques complètes, le Polonais a passé du temps à tester l'ajustement et la visibilité de la protection en fibre de carbone. Ce masque spécialisé est conçu pour protéger l'os orbital délicat de tout impact supplémentaire ou fracture secondaire de l'orbite oculaire lors de duels physiques.

Le timing de son rétablissement est un coup de pouce significatif pour les géants catalans qui se préparent pour la 27e journée. Alors que le reste de l'équipe se concentrait sur la récupération après le match intense contre l'Atlético, Lewandowski a profité de la séance pour prouver qu'il était prêt. Il espère être pleinement intégré dans le onze de départ pour le match décisif de samedi soir, sachant que son efficacité devant le but sera essentielle pour que Barcelone maintienne son élan dans la course au titre.