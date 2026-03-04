AFP
Robert Lewandowski devra porter un masque facial lors de son retour à Barcelone, l'attaquant vétéran ayant été autorisé à jouer après une fracture osseuse
Le retour de Lewandowski donne un coup de pouce après l'élimination en coupe
Le joueur de 37 ans a été contraint de regarder depuis le banc alors que le Barça était sur le point de réussir un retour sensationnel contre l'Atlético Madrid, encourageant ses coéquipiers depuis les tribunes alors qu'ils se battaient dans un match très intense. Son absence s'est fait cruellement sentir dans le dernier tiers du terrain, Barcelone ayant été éliminé des demi-finales de la Copa del Rey après une défaite 4-3 au score cumulé, alors qu'il avait remporté le match 3-0 ce soir-là. Malgré cette élimination, les dernières nouvelles médicales en provenance du centre d'entraînement suggèrent que Hansi Flick pourra compter sur son attaquant vedette pour la série de matchs à venir, à commencer par un déplacement difficile face à l'Athletic Club samedi prochain.
Préparation pour San Mames
Lewandowski a été aperçu sur le terrain mercredi dernier, même s'il a d'abord travaillé seul pour s'habituer à son nouvel équipement. Avant de rejoindre le groupe principal pour des séances tactiques complètes, le Polonais a passé du temps à tester l'ajustement et la visibilité de la protection en fibre de carbone. Ce masque spécialisé est conçu pour protéger l'os orbital délicat de tout impact supplémentaire ou fracture secondaire de l'orbite oculaire lors de duels physiques.
Le timing de son rétablissement est un coup de pouce significatif pour les géants catalans qui se préparent pour la 27e journée. Alors que le reste de l'équipe se concentrait sur la récupération après le match intense contre l'Atlético, Lewandowski a profité de la séance pour prouver qu'il était prêt. Il espère être pleinement intégré dans le onze de départ pour le match décisif de samedi soir, sachant que son efficacité devant le but sera essentielle pour que Barcelone maintienne son élan dans la course au titre.
Un look familier pour le Polonais
Si la vue d'un Lewandowski masqué peut choquer certains fans, il s'agit d'une routine que l'attaquant a déjà menée à bien par le passé. Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur du Borussia Dortmund doit recourir à une protection orthopédique. En mai 2015, alors qu'il jouait pour le Bayern Munich, il avait été contraint de porter un masque similaire après avoir subi des fractures du septum nasal et de la mâchoire. Il est intéressant de noter qu'il avait porté cette protection lors du match contre Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions.
Cette expérience devrait lui être utile pour s'adapter aux légères limitations de la vision périphérique qu'entraîne le port d'une protection faciale. Le staff médical est convaincu que la fracture est suffisamment stable pour lui permettre de jouer, à condition que le masque reste en place pendant les 90 minutes. Flick devrait surveiller de près l'attaquant lors des derniers entraînements de la semaine afin de s'assurer qu'il ne ressent aucune gêne susceptible de nuire à ses performances lors du match décisif à Bilbao.
Changements logistiques et rotation des équipes
Le retour de leur numéro neuf intervient à un moment où le club connaît des changements logistiques. Barcelone a modifié ses plans de déplacement, choisissant de voler directement de Bilbao à Newcastle après le match du week-end afin de rationaliser ses préparatifs pour ses engagements européens. Il est essentiel que Lewandowski soit en forme et protégé pour ce programme de déplacements intense, d'autant plus que d'autres jeunes joueurs comme Marc Bernal continuent de se démarquer et d'apporter une touche offensive en l'absence de leaders vétérans dans le dernier tiers.
Alors que les Blaugrana entrent dans la phase décisive de la saison, la disponibilité de leur joueur le plus expérimenté leur apporte un soutien psychologique alors qu'ils cherchent à protéger leur avance de quatre points sur le Real Madrid. Alors que leurs rivaux font face à leurs propres problèmes de blessures impliquant des stars telles que Kylian Mbappé et Jude Bellingham, Barcelone sera soulagé de voir son talisman de retour dans l'équipe. Même s'il arrive masqué, la simple présence de Lewandowski donnera du fil à retordre aux défenseurs de l'Athletic Club alors que la course à la suprématie en Liga s'intensifie.
