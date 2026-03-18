Robert Lewandowski bat le record de Lionel Messi en Ligue des champions grâce à un doublé lors de la victoire écrasante contre Newcastle

Les géants catalans ont scellé leur qualification mercredi grâce à une victoire écrasante (8-3) sur l'ensemble des deux matchs. Après un match nul tendu (1-1) à St James' Park lors du match aller, sauvé par un penalty de Lamine Yamal à la 96e minute, le match retour s'est soldé par une déroute spectaculaire. Bien qu'ils aient encaissé deux buts en première mi-temps, marqués par Anthony Elanga, les locaux ont magnifiquement réagi. Les buts de Raphinha et Marc Bernal ont annulé ceux des Magpies avant que Lamine Yamal ne transforme un penalty juste avant la mi-temps pour donner l'avantage aux hôtes.

Barcelone a ensuite livré une véritable leçon de football en seconde période, avec un doublé de Lewandowski encadré par des buts de Fermin Lopez et Raphinha, scellant ainsi une victoire 8-3 sur l'ensemble des deux matchs.