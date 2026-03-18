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Robert Lewandowski bat le record de Lionel Messi en Ligue des champions grâce à un doublé lors de la victoire écrasante contre Newcastle
Barcelone se qualifie pour les quarts de finale avec panache
Les géants catalans ont scellé leur qualification mercredi grâce à une victoire écrasante (8-3) sur l'ensemble des deux matchs. Après un match nul tendu (1-1) à St James' Park lors du match aller, sauvé par un penalty de Lamine Yamal à la 96e minute, le match retour s'est soldé par une déroute spectaculaire. Bien qu'ils aient encaissé deux buts en première mi-temps, marqués par Anthony Elanga, les locaux ont magnifiquement réagi. Les buts de Raphinha et Marc Bernal ont annulé ceux des Magpies avant que Lamine Yamal ne transforme un penalty juste avant la mi-temps pour donner l'avantage aux hôtes.
Barcelone a ensuite livré une véritable leçon de football en seconde période, avec un doublé de Lewandowski encadré par des buts de Fermin Lopez et Raphinha, scellant ainsi une victoire 8-3 sur l'ensemble des deux matchs.
Surpasser une légende du club
Le doublé inscrit en seconde période par l'attaquant polonais n'a pas seulement assuré la victoire ; il a réécrit l'histoire. En trouvant le chemin des filets à la 56e et à la 61e minute, le joueur de 37 ans a porté à 41 le nombre de clubs différents qu'il a battus en Ligue des champions, dépassant ainsi le précédent record de 40 détenu par Messi. L'histoire d'amour du vétéran avec l'Europe a commencé il y a plus de 14 ans avec le Borussia Dortmund contre l'Olympiacos, et il totalise désormais 107 buts dans la compétition. Son efficacité devant le but continue de consolider son héritage en tant que l'un des buteurs les plus impitoyables que le continent ait jamais connus.
Une efficacité offensive constante dans toutes les compétitions
Cet exploit historique met en lumière l'influence durable et la longévité de ce vétéran, qui continue de défier son âge. En 36 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, il a inscrit 16 buts et délivré trois passes décisives. Son bilan comprend 11 buts en Liga, quatre en Europe et un en Supercoupe d'Espagne. De plus, son doublé contre les Magpies porte son total en Ligue des champions sous les couleurs des Blaugrana à 23. Il se rapproche désormais rapidement de la barre des 25 buts, détenue conjointement par Rivaldo et Luis Suárez, et vise à grimper encore plus haut dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club sur la scène européenne.
Une position dominante sur le marché national et les défis européens à venir
À l'horizon, un quart de finale alléchant les attend probablement contre l'Atlético Madrid, après leur victoire 5-2 lors du match aller face à Tottenham Hotspur. Sur le plan national, les Catalans occupent confortablement la tête de la Liga avec 70 points en 28 matches, conservant ainsi quatre points d'avance sur le Real Madrid. Leur quête de gloire nationale se poursuit avec un match à domicile contre le Rayo Vallecano le 22 mars, avant un choc crucial en championnat contre les hommes de Diego Simeone le 4 avril, quelques jours seulement avant que les deux équipes ne puissent s'affronter en Ligue des champions. Ce calendrier chargé prévoit ensuite un derby local contre l'Espanyol le 12 avril, alors que le club est en quête de titres sur plusieurs fronts.
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