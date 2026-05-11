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Robert Lewandowski admet qu’il envisagerait un transfert en « division inférieure » alors que des rumeurs le lient à la MLS ; l’attaquant du FC Barcelone fait le point à l’approche de l’expiration de son contrat
La porte s’ouvre sur le monde des divisions inférieures.
Lors des célébrations du titre de champion après la victoire du Barça contre le Real Madrid, Robert Lewandowski a laissé entendre que son passage au Camp Nou pourrait toucher à sa fin. Interrogé par la chaîne polonaise Eleven Sports, l’attaquant chevronné a reconnu que l’idée de rejoindre un championnat moins exigeant physiquement constituait une option crédible.
« Un championnat de niveau inférieur pourrait être une option. J’ai presque 38 ans, mais je me sens toujours en forme, alors j’y réfléchis. Je dois envisager qu’il soit peut-être temps de jouer tout en profitant de la vie. Cette possibilité pourrait se présenter, et je ne l’exclus pas », a expliqué l’avant-centre, déjà évoqué à plusieurs reprises du côté du Chicago Fire en MLS.
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Le compte à rebours du contrat
Des doutes subsistent sur la prolongation de l’aventure blaugrana de Lewandowski : selon plusieurs sources, le club lui aurait proposé une prolongation de contrat accompagnée d’une baisse de salaire.
« Que vais-je faire à l’automne ? Je ne sais pas. Je viens d’apprendre qu’il me reste 51 jours de contrat, j’ai donc encore le temps. Je vais écouter quelques offres supplémentaires, puis je prendrai une décision », a-t-il déclaré.
La fierté d'une carrière réussie
Lewandowski, qui a débuté le Clásico sur le banc, a profité de l’occasion pour revenir sur l’impressionnant palmarès qu’il a construit au fil des ans. Pour l’ancienne star du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, remporter des titres est devenu une habitude source de grande satisfaction, tant sur le plan personnel que professionnel. « J’ai remporté un total de 14 championnats, je les ai gagnés avec tous les clubs où j’ai joué, cela m’impressionne beaucoup et j’en suis fier », a souligné Lewandowski.
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La réponse de Lewandowski à Szczesny
Robert Lewandowski a accueilli avec philosophie les récents conseils de son compatriote et coéquipier au FC Barcelone, Wojciech Szczesny, qui lui suggérait de hang up his boots pour explorer d’autres horizons professionnels. Dans un sourire, l’attaquant polonais a affirmé disposer encore de suffisamment d’énergie pour repousser l’échéance de la retraite.
« Vous savez comment est Wojtek : aujourd’hui, il dit une chose, demain, il en dira une autre. Ce n’est pas comme si je me réveillais le matin avec des courbatures. J’apprécie ma situation actuelle et j’en profite. On verra bien ce qui se passera, mais ce qui est clair, c’est que je vais continuer à jouer », a conclu l’attaquant polonais.