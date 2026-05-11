Lors des célébrations du titre de champion après la victoire du Barça contre le Real Madrid, Robert Lewandowski a laissé entendre que son passage au Camp Nou pourrait toucher à sa fin. Interrogé par la chaîne polonaise Eleven Sports, l’attaquant chevronné a reconnu que l’idée de rejoindre un championnat moins exigeant physiquement constituait une option crédible.

« Un championnat de niveau inférieur pourrait être une option. J’ai presque 38 ans, mais je me sens toujours en forme, alors j’y réfléchis. Je dois envisager qu’il soit peut-être temps de jouer tout en profitant de la vie. Cette possibilité pourrait se présenter, et je ne l’exclus pas », a expliqué l’avant-centre, déjà évoqué à plusieurs reprises du côté du Chicago Fire en MLS.