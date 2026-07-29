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Robert Lewandowski a rejeté une offre de transfert de 200 M€ en Arabie saoudite alors qu’il était à Barcelone, affirme l’agent de la star de la MLS
Le refus de l’Arabie saoudite à 200 M€ dévoilé
Dans une interview révélatrice, le super-agent Pini Zahavi a levé le voile sur les finances extraordinaires auxquelles Lewandowski a renoncé lors de sa dernière année au Camp Nou. L’icône polonaise, qui a récemment bouclé son transfert vers la franchise de Major League Soccer du Chicago Fire, s’est vu offrir l’opportunité de devenir l’un des sportifs les mieux payés de la planète.
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Pourquoi Lewandowski a dit non
Dans un entretien accordé au média polonais SportoweFakty, Zahavi a expliqué la proposition formulée en cours de saison qui a été présentée au buteur de légende. « Robert avait sur la table une offre de deux ans d'une valeur de 100 millions d'euros par saison », a révélé l'agent. Interrogé sur les raisons du refus de Lewandowski, Zahavi a simplement répondu : « Parce qu'il voulait jouer pour le FC Barcelone. »
Fait intéressant, Zahavi a admis que le Moyen-Orient était en réalité la destination privilégiée de l'attaquant s'il devait quitter la Catalogne, principalement pour des raisons logistiques qui lui permettraient de rester plus proche de son pays natal. « C'est vrai, Robert voulait jouer en Arabie saoudite, a-t-il ajouté. Principalement à cause de la facilité de vie là-bas : le faible décalage horaire entre Riyad et Varsovie, et la distance plus courte jusqu'à la Pologne par rapport aux États-Unis. Nous savions aussi que beaucoup d'argent nous y attendait. »
Cependant, Lewandowski n'avait aucune intention d'abandonner Barcelone en plein milieu de la saison. Zahavi a alors dû prévenir l'ancien joueur du Bayern Munich que l'offre ne l'attendrait probablement plus à l'été. Il a ajouté : « Les Saoudiens ont changé leur approche des dépenses... La guerre a aussi compliqué la situation. J'ai donc été honnête avec Robert et je lui ai finalement dit : “Je dois être honnête avec toi. Je connais tout le monde là-bas, je connais le marché, et la situation va être difficile.” »
Changements de direction sportive
Malgré le souhait du joueur de rester, la hiérarchie sportive ne pouvait pas lui promettre le temps de jeu régulier qu’exigeait l’attaquant polonais.
En développant les raisons pour lesquelles Lewandowski a finalement quitté le Barça, Zahavi a déclaré : « Joan Laporta voulait que Robert reste. Mais Laporta ne se mêle pas du travail des entraîneurs. Ce sont Deco et Hansi Flick qui décident de l’effectif. Et ils ne pouvaient pas garantir à Robert une place dans le onze de départ, ce qui était plus important pour lui que l’argent même. Vous le connaissez, il veut toujours jouer, être une pièce maîtresse de l’équipe... donc à un certain moment, nous avons commencé à envisager d’autres options. »
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Une nouvelle vie avec le Chicago Fire
Au final, l’absence d’une place de titulaire garantie s’est révélée être l’élément décisif pour Lewandowski, qui estime encore avoir beaucoup à offrir au plus haut niveau. Cependant, son départ outre-Atlantique a déjà rencontré un obstacle inattendu, avec des conditions environnementales dangereuses qui ont forcé le report de ses débuts en MLS et de ses retrouvailles avec son ancien coéquipier au Bayern Munich, Thomas Muller.
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