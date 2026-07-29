Dans un entretien accordé au média polonais SportoweFakty, Zahavi a expliqué la proposition formulée en cours de saison qui a été présentée au buteur de légende. « Robert avait sur la table une offre de deux ans d'une valeur de 100 millions d'euros par saison », a révélé l'agent. Interrogé sur les raisons du refus de Lewandowski, Zahavi a simplement répondu : « Parce qu'il voulait jouer pour le FC Barcelone. »

Fait intéressant, Zahavi a admis que le Moyen-Orient était en réalité la destination privilégiée de l'attaquant s'il devait quitter la Catalogne, principalement pour des raisons logistiques qui lui permettraient de rester plus proche de son pays natal. « C'est vrai, Robert voulait jouer en Arabie saoudite, a-t-il ajouté. Principalement à cause de la facilité de vie là-bas : le faible décalage horaire entre Riyad et Varsovie, et la distance plus courte jusqu'à la Pologne par rapport aux États-Unis. Nous savions aussi que beaucoup d'argent nous y attendait. »

Cependant, Lewandowski n'avait aucune intention d'abandonner Barcelone en plein milieu de la saison. Zahavi a alors dû prévenir l'ancien joueur du Bayern Munich que l'offre ne l'attendrait probablement plus à l'été. Il a ajouté : « Les Saoudiens ont changé leur approche des dépenses... La guerre a aussi compliqué la situation. J'ai donc été honnête avec Robert et je lui ai finalement dit : “Je dois être honnête avec toi. Je connais tout le monde là-bas, je connais le marché, et la situation va être difficile.” »