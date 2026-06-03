Les investissements considérables, tant en termes de confiance que d'argent, réalisés pour renforcer l'attaque n'ont guère porté leurs fruits à Old Trafford au cours de plusieurs mercatos frustrants. Des mesures allant dans la bonne direction ont toutefois été prises durant l'été 2025.

Matheus Cunha et Bryan Mbeumo ont connu des premières saisons fructueuses avec United, tandis que Michael Carrick, reprenant le flambeau laissé vacant par Ruben Amorim, se lançait à la conquête d’une qualification pour la Ligue des champions.

Benjamin Sesko, recruté 74 millions de livres (100 millions de dollars) en provenance de RB Leipzig, a propulsé les Red Devils au-delà de la ligne d’arrivée, inscrivant 10 de ses 12 buts en 16 apparitions en 2026.

On est en droit d’attendre encore mieux de ce puissant Slovène, à mesure que son potentiel se dévoile, mais la concurrence s’annonce rude alors que United se prépare à faire son retour dans l’élite européenne.