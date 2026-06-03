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Robert Lewandowski à Manchester United ? Selon plusieurs sources, les Red Devils auraient été conseillés de privilégier un avant-centre du calibre de Kylian Mbappé plutôt que le prolifique Polonais, qui quittera Barcelone en tant que joueur libre
Sesko a retrouvé son niveau de forme après son transfert de 74 millions de livres sterling.
Les investissements considérables, tant en termes de confiance que d'argent, réalisés pour renforcer l'attaque n'ont guère porté leurs fruits à Old Trafford au cours de plusieurs mercatos frustrants. Des mesures allant dans la bonne direction ont toutefois été prises durant l'été 2025.
Matheus Cunha et Bryan Mbeumo ont connu des premières saisons fructueuses avec United, tandis que Michael Carrick, reprenant le flambeau laissé vacant par Ruben Amorim, se lançait à la conquête d’une qualification pour la Ligue des champions.
Benjamin Sesko, recruté 74 millions de livres (100 millions de dollars) en provenance de RB Leipzig, a propulsé les Red Devils au-delà de la ligne d’arrivée, inscrivant 10 de ses 12 buts en 16 apparitions en 2026.
On est en droit d’attendre encore mieux de ce puissant Slovène, à mesure que son potentiel se dévoile, mais la concurrence s’annonce rude alors que United se prépare à faire son retour dans l’élite européenne.
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Lewandowski serait-il un renfort judicieux pour Manchester United ?
Avec 109 buts en Ligue des champions, Robert Lewandowski pourrait être une recrue idéale pour Michael Carrick, d’autant plus qu’aucun transfert ne serait nécessaire. Mais le joueur de 37 ans a-t-il encore le niveau pour briller au « Théâtre des rêves » ?
Interrogé sur le sujet, Saha, ancien buteur des Red Devils, s’est exprimé en exclusivité pour GOAL en partenariat avec CasinoNews : « Je réfléchirais. C’est le genre de joueur qui possède une immense expérience en Ligue des champions. Il sera sans aucun doute d’une grande aide.
En championnat, il appréciera de jouer avec Sesko et de partager le poids de l’attaque ; cela l’aidera beaucoup. Il apportera aussi un vrai leadership et des standards élevés. Alors, pourquoi pas ? Reste son âge… Il faut en tenir compte. Il est capable d’inscrire 15 à 20 buts, peu importe la manière. Mais si l’idée est de bâtir un projet à long terme autour de lui, la réflexion mérite d’être approfondie.
« Comme pour Ibrahimović à son arrivée, on disait toujours : “Il partira dans deux ans”. Il faut tenir compte de ce genre de raisonnement. Je ne prétends pas détenir la réponse, mais si l’objectif est de réussir immédiatement votre retour en Ligue des champions, c’est le genre de nom qui impressionne et envoie un message fort. »
Pourquoi Manchester United a besoin d'un attaquant du calibre de Mbappé
L’énigmatique Suédois Zlatan Ibrahimović a marqué 28 buts pour Manchester United lors de la saison 2016-2017, après avoir rejoint le club en tant que joueur libre. Sous la houlette de José Mourinho, il a remporté le Community Shield, la Coupe de la Ligue et l’Europa League.
Lewandowski, professionnel chevronné capable de trouver les filets avec régularité, pourrait-il avoir un impact équivalent ? Saha nuance toutefois : « Le problème, c’est que Lewandowski conserve le même style que Sesko.
J’aimerais avoir un joueur capable de jouer avec lui, un peu dans un style 4-4-2, car je ne vois pas Sesko et Lewandowski évoluer ensemble. Il s’agira donc de partager un peu plus le poste.
C’est pourquoi, à mon avis, j’aurais préféré un autre profil. Mais pour aborder la Ligue des champions, il faut de l’expérience, tout en conservant la jeunesse. Cela pourrait donc fonctionner. »
Saha, qui a conquis la Premier League et la Ligue des champions avec United, précise le profil recherché par les Red Devils : « Idéalement, je prendrais un joueur du calibre de Kylian Mbappé, ou un profil similaire, quelqu’un capable de jouer comme Olivier Giroud aux côtés de Mbappé, et de se mouvoir sur tout le front de l’attaque.
« Avec ce type de joueur, Manchester United a toujours été dangereux : il y avait Dwight Yorke qui bougeait autour d’Andy Cole, puis quelqu’un autour de Ruud van Nistelrooy, et ça a toujours fonctionné. Quelle que soit la tactique, quelle que soit l’époque, cette formule marche. »
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Les Red Devils s’apprêtent à nouveau à sortir le chéquier lors du mercato estival.
Manchester United disposera d’une enveloppe financière dès l’ouverture du mercato estival, le 15 juin, et n’aura donc pas à se tourner vers le marché des joueurs libres pour réaliser une bonne affaire à moindre coût.
Recruter Lewandowski sans débourser un centime leur permettrait de réaffecter ces fonds à d’autres postes, notamment au milieu de terrain, tout en offrant au jeune Sesko un mentorat précieux qui pourrait épargner aux Red Devils un futur investissement pharaonique sur un autre numéro 9 clé en main.