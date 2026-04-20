L’attaquant français Ekitike devrait être écarté des terrains pendant au moins neuf mois après s’être rompu le tendon d’Achille. Un long chemin vers la guérison attend ce talentueux joueur de 23 ans, qui a inscrit 17 buts lors de sa première saison sur la côte de Merseyside. Isak, la recrue la plus chère de l’histoire du club, est certes revenu de sa fracture de la jambe, mais le Suédois, acheté 125 millions de livres (169 millions de dollars), a passé toute la saison à retrouver son rythme et n’a marqué que trois buts en vingt matchs.

S’ajoute le cas Salah : Liverpool a libéré l’international égyptien de sa dernière année de contrat, et le club devra donc remplacer cet attaquant de 257 buts, champion d’Angleterre et d’Europe.

Selon les rumeurs, Arne Slot – ou tout autre entraîneur en poste lors du prochain mercato – pourrait se tourner vers Robert Lewandowski, l’ex-avant-centre du Borussia Dortmund et du Bayern Munich ayant déjà prouvé sa valeur au plus haut niveau.