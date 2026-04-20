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Robert Lewandowski à Liverpool ? Malgré la blessure d’Hugo Ekitike et la perspective d’un transfert gratuit en provenance de Barcelone, l’attaquant chevronné constituerait tout de même un mauvais choix pour les Reds
Liverpool doit-il recruter un autre attaquant lors du prochain mercato ?
L’attaquant français Ekitike devrait être écarté des terrains pendant au moins neuf mois après s’être rompu le tendon d’Achille. Un long chemin vers la guérison attend ce talentueux joueur de 23 ans, qui a inscrit 17 buts lors de sa première saison sur la côte de Merseyside. Isak, la recrue la plus chère de l’histoire du club, est certes revenu de sa fracture de la jambe, mais le Suédois, acheté 125 millions de livres (169 millions de dollars), a passé toute la saison à retrouver son rythme et n’a marqué que trois buts en vingt matchs.
S’ajoute le cas Salah : Liverpool a libéré l’international égyptien de sa dernière année de contrat, et le club devra donc remplacer cet attaquant de 257 buts, champion d’Angleterre et d’Europe.
Selon les rumeurs, Arne Slot – ou tout autre entraîneur en poste lors du prochain mercato – pourrait se tourner vers Robert Lewandowski, l’ex-avant-centre du Borussia Dortmund et du Bayern Munich ayant déjà prouvé sa valeur au plus haut niveau.
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L’ancien buteur du Bayern, Robert Lewandowski, serait-il l’atout offensif dont Anfield aurait besoin ?
Interrogé sur la pertinence d’un tel transfert, l’ancien attaquant des Reds Owen – désormais ambassadeur de Casino.org, plateforme de référence pour trouver des casinos britanniques – a confié à GOAL : « Je ne pense pas que Liverpool agisse ainsi. On dit qu’ils ont besoin d’un avant-centre, mais je ne les vois pas en recruter un.
Vous avez déjà deux avant-postes pour lesquels vous avez déboursé une somme considérable, et vous peinez déjà à les aligner simultanément. L’un est de retour à son meilleur niveau, l’autre est à l’infirmerie depuis un moment, mais son absence ne devrait pas durer toute la saison ; il pourrait même revenir dès le début du nouvel exercice, vers la fin de l’année. En attendant, vous avez déjà investi une somme record pour Isak.
« Deux blessures de longue durée pour leurs deux recrues les plus chères, c’est un coup dur, mais je serais surpris qu’ils recrutent un autre grand nom à ce poste. Je pense qu’il y a d’autres priorités. »
Selon Owen, l’avant-centre prolifique Lewandowski ne se satisferait pas d’un rôle secondaire.
Interrogé sur la possibilité que Robert Lewandowski, qui fêtera ses 38 ans en août, accepte un rôle de soutien à Anfield – avec un temps de jeu forcément limité –, Michael Owen a exprimé ses doutes : « Je n’en suis pas sûr. Je ne le vois pas faire. Ce type de joueur, je ne suis pas sûr qu’il soit heureux de rester sur le banc et de ne pas jouer beaucoup. Avec Ekitike et Isak déjà présents, je ne vois pas ça.
Je suis favorable à un renfort à court terme, par exemple pour pallier une longue blessure ou intégrer un jeune, mais pas pour ajouter un autre numéro 9. Or, l’effectif de Liverpool est déjà déséquilibré : ajouter un autre avant-centre risquerait de créer une surcharge à un poste déjà complexe à gérer. En cas de retour de tous les joueurs à leur meilleur niveau, certains devraient même être repositionnés.
Recruter un autre avant-centre ? Non, je n’en vois pas l’intérêt. L’effectif est déjà déséquilibré, et ajouter un élément à ce poste ne ferait qu’aggraver la situation. »
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Quelles sont les principales priorités de Liverpool en matière de recrutement ?
Robert Lewandowski disposerait de plusieurs options alors qu’il s’apprête à quitter le Camp Nou, des formations de Saudi Pro League et de MLS ayant manifesté leur intérêt. Le buteur polonais aurait ainsi l’occasion d’assurer son temps de jeu au Moyen-Orient ou aux États-Unis.
Liverpool, qui ne peut offrir de telles garanties, devrait donc se tourner vers d’autres cibles lors du prochain mercato. Un ailier est la priorité absolue, alors que Mohamed Salah s’apprête à partir, et les fonds disponibles, qu’il s’agisse du transfert ou du salaire, seront sans doute alloués à ce poste plutôt qu’à un autre avant-centre.