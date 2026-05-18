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Robert Lewandowski a fondu en larmes après son dernier match au Camp Nou, alors que le FC Barcelone rendait un dernier hommage à son attaquant sur le départ
Des adieux émouvants au Camp Nou
L’attaquant polonais n’a pu contenir son émotion à plusieurs reprises, surtout lorsque le public a scandé son nom à plein poumons dans tout le stade. Un hommage mérité pour celui qui mène l’attaque blaugrana depuis 2022, et l’image marquante de la soirée restera celle de Lewandowski en larmes, saluant pour la dernière fois ses supporters à domicile.
Hansi Flick a veillé à ce que le buteur reçoive l’hommage qu’il mérite, en le titularisant contre le Real Betis puis en le remplaçant à la 83^e minute pour lui offrir un tour d’honneur solitaire. Même s’il n’a pas trouvé le chemin des filets lors de cette victoire 3-1, le stade est resté bondé longtemps après le coup de sifflet final, les supporters refusant de partir sans avoir une dernière fois aperçu leur numéro neuf.
« Le Barça restera toujours dans mon cœur »
Après la rencontre, l’attaquant a pris le micro pour s’adresser au public, entouré de sa femme et de ses enfants. Il avait déjà confirmé son départ à l’issue de la saison, estimant sa mission accomplie après avoir conquis sept titres en Espagne. Son discours a été un remerciement sincère à la ville qui l’a accueilli à bras ouverts durant une période de transition pour le club.
« C’est une journée à la fois émouvante et difficile. Je savais que le club était immense, mais votre soutien a été incroyable », a-t-il déclaré. « Dès le début, je me suis senti chez moi. Je n’oublierai jamais vos chants qui scandent mon nom. Merci à mes coéquipiers, aux entraîneurs et à tous ceux qui travaillent au club. Ce fut un honneur de jouer pour le Barça. Nous avons partagé de grands moments au cours de ces quatre années. Je suis très fier de tout ce que nous avons accompli. Aujourd’hui, je fais mes adieux à ce stade, mais le Barça restera toujours dans mon cœur. Visca el Barça et Visca Catalunya. »
Flick salue un véritable professionnel
Avant la rencontre, Flick, qui a déjà entraîné l’avant-centre au Bayern Munich, a multiplié les éloges à son sujet. Le technicien allemand a présenté Lewandowski comme un « véritable professionnel et un modèle » pour les jeunes joueurs du groupe. Il a toutefois reconnu qu’même si le club doit désormais se projeter vers l’avenir, remplacer un joueur de cette dimension constituera une mission quasi impossible pour le service de recrutement.
« L’entretien s’est bien déroulé. Il s’est adressé au groupe et a fait ses adieux », a expliqué le technicien catalan. « Ce fut une période formidable. Je lui ai dit que j’avais remporté tous les titres avec lui. Au total, nous en avons gagné neuf. C’est un vrai professionnel, un modèle qui prend soin de lui, et c’est pourquoi il joue à ce niveau. Il a envie de changement, il veut partir. C’est une bonne chose pour lui comme pour le club. C’est une grande personne et un grand joueur. »
Et Flick d’ajouter : « Remplacer Lewandowski ne sera pas facile : c’est le meilleur avant-centre de la décennie. Nous verrons si nous trouvons un successeur, mais ce ne sera pas simple. »
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Un héritage de ambitions et de leadership
Robert Lewandowski quitte le FC Barcelone en ayant gravé son nom dans les annales du club : 14e meilleur buteur de l’histoire avec 119 réalisations. Au-delà du trophée Pichichi et des titres de Liga, son leadership de vétéran a guidé un effectif jeune vers la maturité. Alors qu’il traversait une dernière haie d’honneur formée par ses coéquipiers, le respect mutuel entre le joueur et le club était palpable pour les spectateurs présents.
Si sa prochaine destination fait l’objet de nombreuses spéculations, avec des offres colossales en provenance d’Arabie saoudite et un intérêt de la MLS, son empreinte en Catalogne reste gravée dans le marbre. La soirée s’est conclue par une ovation : ses coéquipiers l’ont soulevé au milieu du terrain, ponctuant quatre années qui ont ramené le Barça sur le toit de l’Espagne.