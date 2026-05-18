Robert Lewandowski a fondu en larmes après son dernier match au Camp Nou, alors que le FC Barcelone rendait un dernier hommage à son attaquant sur le départ

Avant la rencontre, Flick, qui a déjà entraîné l’avant-centre au Bayern Munich, a multiplié les éloges à son sujet. Le technicien allemand a présenté Lewandowski comme un « véritable professionnel et un modèle » pour les jeunes joueurs du groupe. Il a toutefois reconnu qu’même si le club doit désormais se projeter vers l’avenir, remplacer un joueur de cette dimension constituera une mission quasi impossible pour le service de recrutement.

« L’entretien s’est bien déroulé. Il s’est adressé au groupe et a fait ses adieux », a expliqué le technicien catalan. « Ce fut une période formidable. Je lui ai dit que j’avais remporté tous les titres avec lui. Au total, nous en avons gagné neuf. C’est un vrai professionnel, un modèle qui prend soin de lui, et c’est pourquoi il joue à ce niveau. Il a envie de changement, il veut partir. C’est une bonne chose pour lui comme pour le club. C’est une grande personne et un grand joueur. »

Et Flick d’ajouter : « Remplacer Lewandowski ne sera pas facile : c’est le meilleur avant-centre de la décennie. Nous verrons si nous trouvons un successeur, mais ce ne sera pas simple. »







