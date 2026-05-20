La victoire 3-1 de ce week-end face au Real Betis a offert le cadre idéal pour les adieux de l’attaquant devant les fidèles supporters du Barça. Flick a veillé à ce que le légendaire buteur effectue un tour d’honneur solitaire à la 83e minute, permettant au stade de s’enflammer une dernière fois pour un joueur au cœur de la récente domination nationale du club.

Après le coup de sifflet final, Lewandowski s’est adressé à la foule aux côtés de sa famille, déclarant : « Pour moi, c’est une journée très émouvante et difficile. Quand je suis arrivé à Barcelone, je savais que ce club était immense, mais votre soutien a été incroyable. Dès le début, je me suis senti chez moi ici. Je n’oublierai jamais vos chants qui scandent mon nom. Merci à mes coéquipiers, aux entraîneurs et à tous ceux qui travaillent au club. Ce fut un honneur de jouer pour le Barça. Nous avons partagé de grands moments au cours de ces quatre années. Je suis très fier de tout ce que nous avons accompli. Aujourd’hui, je fais mes adieux à ce stade, mais le Barça restera toujours dans mon cœur. Visca el Barça et Visca Catalunya. »