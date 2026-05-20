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Robert Lewandowski a adressé un message d’adieu émouvant à ses coéquipiers du FC Barcelone. L’attaquant polonais, les yeux embués, s’apprête à quitter le club catalan en tant que joueur libre
Un pronostic audacieux pour la Ligue des champions
Lors d’un discours émouvant prononcé à l’issue de la dernière séance d’entraînement avant d’affronter le Real Betis, Robert Lewandowski a préféré insister sur l’avenir du club plutôt que sur son départ imminent. Malgré quatre saisons en Catalogne sans remporter de trophée européen, l’attaquant est convaincu que l’effectif actuel a le potentiel pour conquérir l’Europe. Selon CadenaSER, il aurait déclaré à ses coéquipiers : « Vous êtes prêts à remporter la Ligue des champions. »
Selon Cadena SER, le vétéran buteur aurait fondu en larmes en prononçant ces mots, exprimant une immense fierté pour l’héritage qu’il laisse derrière lui. À l’issue de son intervention, l’ensemble de l’équipe première s’est approché du Polonais pour l’étreindre. Le capitaine Ronald Araujo et l’entraîneur Hansi Flick ont ensuite pris la parole pour rendre hommage au numéro neuf sortant, dont le professionnalisme servira de modèle aux jeunes talents du club.
- AFP
Des images fortes ont été captées au Camp Nou.
La victoire 3-1 de ce week-end face au Real Betis a offert le cadre idéal pour les adieux de l’attaquant devant les fidèles supporters du Barça. Flick a veillé à ce que le légendaire buteur effectue un tour d’honneur solitaire à la 83e minute, permettant au stade de s’enflammer une dernière fois pour un joueur au cœur de la récente domination nationale du club.
Après le coup de sifflet final, Lewandowski s’est adressé à la foule aux côtés de sa famille, déclarant : « Pour moi, c’est une journée très émouvante et difficile. Quand je suis arrivé à Barcelone, je savais que ce club était immense, mais votre soutien a été incroyable. Dès le début, je me suis senti chez moi ici. Je n’oublierai jamais vos chants qui scandent mon nom. Merci à mes coéquipiers, aux entraîneurs et à tous ceux qui travaillent au club. Ce fut un honneur de jouer pour le Barça. Nous avons partagé de grands moments au cours de ces quatre années. Je suis très fier de tout ce que nous avons accompli. Aujourd’hui, je fais mes adieux à ce stade, mais le Barça restera toujours dans mon cœur. Visca el Barça et Visca Catalunya. »
Ses coéquipiers et son entraîneur rendent hommage au joueur polonais lors de son départ.
L’influence de Lewandowski sur la jeune génération du vestiaire a été saluée dans une série d’hommages sur les réseaux sociaux. La jeune pépite Lamine Yamal a publié un message émouvant sur Instagram pour remercier son mentor : « Tu vas nous manquer, légende. » Frenkie de Jong a aussi exprimé sa gratitude, soulignant que l’attaquant avait inspiré de nombreuses personnes, tant sur le terrain qu’en dehors, tout au long de son passage au club.
Hans-Dieter Flick, qui a travaillé avec l’attaquant dans deux clubs différents, a abondé dans ce sens. L’ancien entraîneur du Bayern Munich l’a décrit comme un « véritable professionnel et un modèle », reconnaissant que le club catalan aura la lourde tâche de lui trouver un successeur à la hauteur de ses 119 buts marqués en 192 matchs sous le maillot blaugrana.
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Un palmarès impressionnant en Catalogne
Robert Lewandowski quitte le FC Barcelone avec un palmarès solide : sept trophées gagnés en deux saisons. Il compte notamment trois Liga, une Copa del Rey et trois Supercopas d’Espagne. Arrivé à 33 ans en provenance du Bayern Munich, il a su maintenir un niveau de performance élevé jusqu’à ses dernières semaines au club grâce à une condition physique exemplaire.
Si sa prochaine destination n’est pas encore officiellement confirmée, des rumeurs persistantes évoquent des offres lucratives de la Ligue professionnelle saoudienne et l’intérêt de la Major League Soccer. Quel que soit le choix final du buteur, son statut d’icône moderne du FC Barcelone est acquis : il a maintenu le club au sommet du football espagnol malgré une profonde transition institutionnelle.