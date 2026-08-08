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Robert Andrich brise le silence sur les rumeurs de départ du Bayer Leverkusen alors que le capitaine clarifie sa position sur son avenir
Andrich écarte un départ cet été
Le capitaine du Bayer Leverkusen, Andrich, a fermement insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de quitter le club lors du mercato estival, malgré les nombreuses spéculations des médias. Le milieu de terrain de 31 ans, qui reste sous contrat jusqu’en juin 2028, a disputé 198 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée en provenance de l’Union Berlin en 2021. Andrich a été une figure centrale du doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne sans défaite du Bayer Leverkusen lors de la saison 2023-2024 avant d’assumer le brassard de capitaine principal tout au long de la saison 2025-2026.
- AFP
Le capitaine répond aux spéculations sur un transfert
S'exprimant auprès de Kicker.de, Andrich a confirmé qu'il était au courant des rumeurs de départ, mais a souligné qu'il n'avait aucune raison d'envisager un transfert tant qu'il se sentait valorisé par le club.
Clarifiant sa position concernant les informations sur un transfert et le leadership au sein de l'équipe, Andrich a déclaré : « Bien sûr, j'en entends parler par quelques canaux, mais à l'extérieur, il n'y a pas que de moi dont on parle, il y a aussi d'autres joueurs. Tant que je n'ai pas le sentiment que le club veut se débarrasser de moi, et je n'ai pas ce sentiment à l'heure actuelle, je ne me préoccupe pas d'un transfert.
« Je me considère comme le numéro un dès lors que je suis confirmé dans ce rôle. Bien sûr, je pars du principe pour le moment que je vais rester capitaine. Je n'ai encore rien entendu d'autre. Mais tant que rien n'est communiqué officiellement, tout peut encore arriver. Eddy [Tapsoba] et moi avons porté le brassard récemment, cela pourrait se décider entre nous. »
La stabilité revient sous Novell
Les propos d'Andrich apportent un calme bienvenu après une période agitée sur le banc à la suite du départ de Xabi Alonso, durant laquelle Erik ten Hag n'a tenu que trois matches avant d'être remplacé par Kasper Hjulmand, qui est lui aussi parti depuis. Sous les ordres du nouvel entraîneur Carles Martinez Novell, l'atmosphère au sein du vestiaire du Werkself serait bien plus apaisée par rapport aux bouleversements de l'été dernier.
Évoquant la dynamique actuelle dans le vestiaire, Andrich a ajouté : « Nous avons actuellement une très bonne ambiance dans l'équipe ; il n'y a pas de tensions comme l'été dernier, quand il y a eu autant de changements. Dans les phases difficiles, nous devons davantage rester unis à l'avenir, et nous mettre en position de simplement répondre après 15 ou 20 minutes compliquées. »
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Le match de coupe lance la campagne
Leverkusen lancera sa campagne compétitive 2026-2027 contre le club de troisième division Wehen Wiesbaden au premier tour de la Coupe d'Allemagne, le 22 août. Une semaine après cette rencontre de coupe nationale, l'équipe de Novell se déplacera pour affronter le SV Elversberg lors de son ouverture de Bundesliga. Cette série initiale de matches constituera un test important pour Andrich et ses coéquipiers, afin de démontrer leur stabilité tactique et leur fraîcheur physique après une période de changement d'entraîneur.
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