S'exprimant auprès de Kicker.de, Andrich a confirmé qu'il était au courant des rumeurs de départ, mais a souligné qu'il n'avait aucune raison d'envisager un transfert tant qu'il se sentait valorisé par le club.

Clarifiant sa position concernant les informations sur un transfert et le leadership au sein de l'équipe, Andrich a déclaré : « Bien sûr, j'en entends parler par quelques canaux, mais à l'extérieur, il n'y a pas que de moi dont on parle, il y a aussi d'autres joueurs. Tant que je n'ai pas le sentiment que le club veut se débarrasser de moi, et je n'ai pas ce sentiment à l'heure actuelle, je ne me préoccupe pas d'un transfert.

« Je me considère comme le numéro un dès lors que je suis confirmé dans ce rôle. Bien sûr, je pars du principe pour le moment que je vais rester capitaine. Je n'ai encore rien entendu d'autre. Mais tant que rien n'est communiqué officiellement, tout peut encore arriver. Eddy [Tapsoba] et moi avons porté le brassard récemment, cela pourrait se décider entre nous. »