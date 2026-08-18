Katie Gritt, responsable du marketing sportif chez Panini, a révélé que ce projet permet de concrétiser un important objectif personnel pour le chanteur. « Nous sommes ravis d’offrir à nos supporters ce sticker Panini en édition limitée Port Vale x Robbie Williams ! », a déclaré Gritt. « Pouvoir collaborer avec le club et avec Robbie de cette manière, en réalisant un rêve d’enfance de Robbie, celui de devenir un brillant Panini, est la façon parfaite de célébrer le sponsoring de Robbie sur le maillot de Port Vale cette saison ! »

Dan Townley, responsable du contenu et des opérations médias de Port Vale, a souligné la relation continue du club avec la marque après la sortie du 150e anniversaire la saison dernière. « Nous sommes fiers de travailler une nouvelle fois en étroite collaboration avec l’équipe de Panini pour créer un nouvel objet de collection exclusif », a-t-il ajouté. « Nous sommes ravis de pouvoir célébrer un partenariat très spécial pour le club d’une manière aussi unique. et nous espérons que les supporters aimeront ce sticker autant que nous. »



