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Robbie Williams réalise un rêve d’enfance alors que Port Vale et Panini lancent un autocollant « shiny » exclusif
Robbie Williams a droit à sa propre « shiny » Panini
Port Vale s'est associé à Panini pour sortir un autocollant exclusif à l'effigie de la superstar mondiale Robbie Williams. Cet objet de collection marque le premier match à domicile depuis que le chanteur est officiellement devenu sponsor de son club de jeunesse cet été.
Ce sticker « shiny » sur mesure célèbre la relation unique entre ces deux noms emblématiques de Stoke-on-Trent. Les supporters auront une première occasion de se procurer cet objet avant le match de samedi.
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Réaliser un rêve d’enfance
Katie Gritt, responsable du marketing sportif chez Panini, a révélé que ce projet permet de concrétiser un important objectif personnel pour le chanteur. « Nous sommes ravis d’offrir à nos supporters ce sticker Panini en édition limitée Port Vale x Robbie Williams ! », a déclaré Gritt. « Pouvoir collaborer avec le club et avec Robbie de cette manière, en réalisant un rêve d’enfance de Robbie, celui de devenir un brillant Panini, est la façon parfaite de célébrer le sponsoring de Robbie sur le maillot de Port Vale cette saison ! »
Dan Townley, responsable du contenu et des opérations médias de Port Vale, a souligné la relation continue du club avec la marque après la sortie du 150e anniversaire la saison dernière. « Nous sommes fiers de travailler une nouvelle fois en étroite collaboration avec l’équipe de Panini pour créer un nouvel objet de collection exclusif », a-t-il ajouté. « Nous sommes ravis de pouvoir célébrer un partenariat très spécial pour le club d’une manière aussi unique. et nous espérons que les supporters aimeront ce sticker autant que nous. »
Des liens de plus en plus étroits avec le club
Williams a considérablement accru son soutien à Port Vale avant l’exercice en cours. Ses initiales figurent désormais en bonne place sur le devant des maillots de match du club ainsi que sur les manches de ses tenues d’entraînement. Au-delà du sponsoring des équipements, ce supporter de toujours a renforcé ses engagements en dehors du terrain. Il a récemment été nommé tout premier ambassadeur de la branche caritative du club, la Port Vale Foundation.
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Tranmere Rovers attendent
Les supporters peuvent se procurer l’autocollant en édition limitée au stand Panini de la Holdcroft Motors Fanzone ce samedi. Cette sortie coïncide avec le prochain match à domicile de Port Vale contre Tranmere Rovers.
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