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Robbie Keane x Martin O’Neill : le Celtic sollicite les conseils de l’ancien attaquant des Hoops en matière de duo d’entraîneurs, après avoir vu l’ancien international irlandais « faire ses preuves »
O'Neill a mené l'équipe au doublé championnat-coupe en tant qu'entraîneur par intérim.
Après le départ de Brendan Rodgers en octobre 2025, puis le bref passage de Wilfried Nancy, qui n’a dirigé l’équipe que huit matchs en 33 jours, O’Neill a été appelé à plusieurs reprises la saison dernière pour ramener la stabilité chez le géant de l’Old Firm.
Il a stabilisé le navire en tant qu’intérimaire, puis conduit son équipe vers le doublé : titre de champion d’Écosse et coupe nationale. Logiquement, un contrat permanent lui a été proposé.
- Getty
Keane, ancien joueur prêté par le Celtic, a fait ses premières armes en tant qu'entraîneur.
Un contrat d’un an, assorti d’une option de prolongation de douze mois, a été officialisé. Les prétentions des autres candidats à un poste de premier plan à Glasgow ont été écartées, la stabilité et la continuité étant jugées plus cruciales qu’un nouveau pari risqué.
L’ancien international irlandais Keane a été envisagé un temps ; il avait déjà porté les couleurs du club lors d’un prêt au « Paradise » en tant que joueur. Il a fait ses premières armes d’entraîneur au Maccabi Tel-Aviv puis au Ferencváros, avec des résultats impressionnants.
Keane pourrait-il épauler O’Neill à Parkhead ?
Le joueur de 46 ans pourrait être approché lorsqu’il s’agira de remplacer O’Neill. L’ancien attaquant des Hoops, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » offre aux clients irlandais la chance de remporter jusqu’à 100 000 € – a déclaré à GOAL, interrogé sur une possible candidature de Keane chez les Bhoys : « Je l’espère. J’ai connu Robbie quand il était tout jeune ; à l’époque, je jouais en équipe d’Irlande et il venait en attaque pour jouer à mes côtés.
Robbie est allé chercher de l’expérience, ce qui est parfois nécessaire. Les postes en Premier League ne se décrochent pas facilement : les propriétaires ont l’embarras du choix et se disent souvent : “C’est exactement ce qu’il nous faut”.
Je suis convaincu que Robbie et le Celtic formeraient un duo complémentaire. J’aime l’idée que Martin O’Neill reste au club pour encadrer un entraîneur comme lui. Soyons clairs : Martin serait un atout, pas un frein.
Je me souviens de Steve Staunton quand il a obtenu le poste et qu’il a eu Sir Bobby Robson à ses côtés pendant un court moment. C’était dommage, car Bobby était en mauvaise forme à l’époque. Il aurait été préférable d’avoir un Bobby Robson capable d’aider réellement Steve Staunton. Mais Bobby était en fin de carrière quand il a fait cela.
« L’expérience d’un mentor est précieuse, surtout pour gérer le conseil d’administration et les dirigeants, sources de frustration pour nombre d’entraîneurs. »
- AFP
Un tremplin : quelle sera la prochaine étape pour Keane ?
Keane pourrait d’abord chercher un nouveau tremplin dans le football britannique avant de postuler pour un poste aussi prestigieux que celui du Celtic. Il aura à cœur de rester dans le coup, tout en acquérant une expérience inestimable au passage.
Si sa cote continue de grimper, il est probable que son parcours professionnel le ramène en Écosse – peut-être avec O’Neill toujours aux commandes, mais promu à un poste de direction afin de distiller ses précieux conseils à ceux qui occuperont le banc de touche.
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