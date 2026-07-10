Le joueur de 46 ans pourrait être approché lorsqu’il s’agira de remplacer O’Neill. L’ancien attaquant des Hoops, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » offre aux clients irlandais la chance de remporter jusqu’à 100 000 € – a déclaré à GOAL, interrogé sur une possible candidature de Keane chez les Bhoys : « Je l’espère. J’ai connu Robbie quand il était tout jeune ; à l’époque, je jouais en équipe d’Irlande et il venait en attaque pour jouer à mes côtés.

Robbie est allé chercher de l’expérience, ce qui est parfois nécessaire. Les postes en Premier League ne se décrochent pas facilement : les propriétaires ont l’embarras du choix et se disent souvent : “C’est exactement ce qu’il nous faut”.

Je suis convaincu que Robbie et le Celtic formeraient un duo complémentaire. J’aime l’idée que Martin O’Neill reste au club pour encadrer un entraîneur comme lui. Soyons clairs : Martin serait un atout, pas un frein.

Je me souviens de Steve Staunton quand il a obtenu le poste et qu’il a eu Sir Bobby Robson à ses côtés pendant un court moment. C’était dommage, car Bobby était en mauvaise forme à l’époque. Il aurait été préférable d’avoir un Bobby Robson capable d’aider réellement Steve Staunton. Mais Bobby était en fin de carrière quand il a fait cela.

« L’expérience d’un mentor est précieuse, surtout pour gérer le conseil d’administration et les dirigeants, sources de frustration pour nombre d’entraîneurs. »