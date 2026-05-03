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Rob Mac s’est dit « fier » de Wrexham malgré la déception des barrages, alors que les Red Dragons ont fait mentir les « curieux » pronostics de relégation émis en début de saison
Selon les pronostics, Wrexham devrait être relégué.
L'incroyable ascension de Wrexham dans la hiérarchie du football anglais a connu un rare coup d'arrêt samedi : le match nul 2-2 concédé contre Middlesbrough a privé les Dragons d'une place dans les barrages du Championship. Ce résultat, combiné à la victoire de Hull City sur Norwich, a relégué les Gallois à la septième place, à une marche seulement de la lutte pour la promotion en Premier League. Si l’atmosphère était logiquement morose au Racecourse Ground, Rob Mac a profité de l’occasion pour souligner la trajectoire exceptionnelle du club. En début de saison, nombre d’observateurs estimaient que le passage en Championship serait trop ambitieux pour le club gallois, certaines prévisions le donnant même en lutte pour éviter la relégation, certains allant jusqu’à suggérer que cette chute serait « amusante ».
À la veille du match, l’entraîneur a lancé un défi à son groupe : « Demain, nous prouverons que les sceptiques ont tort. » Un message clair, direct, digne d’un vestiaire de football, qui résume l’enjeu du match : taire les critiques par les faits.
Contrairement à certaines attentes, les hommes de Phil Parkinson ont passé la majeure partie de la saison à rivaliser avec les cadors établis de la division. Rob Mac a exprimé sa fierté pour le groupe et son satisfaction quant au parcours des Dragons tout au long de la saison. Sur son compte Instagram, il a déclaré : « Je suis tellement fier de cette équipe et honoré d'avoir atteint ce niveau, notre meilleur classement de l'histoire du club. Phil l'a très bien dit avant ce match : « C'est notre cohésion qui nous a déjà menés loin. » Allez la ville ! »
Parkinson promet un retour en force
L’entraîneur Phil Parkinson a fait preuve de philosophie après cette défaite, rappelant que son équipe avait déjà dépassé les attentes pour son retour en deuxième division après 43 ans d’absence. Les Red Dragons ont montré une combativité remarquable lors de la finale contre Boro, les buts de Josh Windass et Sam Smith leur permettant de sortir la tête haute du Racecourse Ground. Selon Parkinson, ce groupe n’en est qu’à ses débuts à ce niveau.
« Au regard de ce que les joueurs nous ont donné comme groupe, je ne crois pas qu’on puisse leur reprocher quoi que ce soit », a analysé Parkinson. « Cette équipe, dans sa composition actuelle, aura encore plus de poids après une préparation estivale commune. Nous chercherons bien sûr à nous renforcer pour élargir nos options, mais nous allons d’abord souffler, puis revenir plus forts. »
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Les regards sont déjà tournés vers l’avenir et la saison 5.
La saison 2025-2026 sera bientôt suivie par un public international, puisque ce parcours a été filmé pour la série « Welcome to Wrexham », plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards. La cinquième saison de l’émission retracera la campagne de recrutement estivale et la course à la Premier League de cette saison. Avec la construction de la nouvelle tribune Kop et les améliorations en cours au sein du centre de formation, les propriétaires estiment que les bases d’un succès durable sont désormais solidement en place.
Parkinson, artisan des deux montées successives, garde le cap sur l’objectif à long terme : « Je pense que nos supporters ont de nombreuses raisons d’être optimistes pour l’avenir du club. La nouvelle tribune Kop, l’académie… tout cela ne fait que commencer », a-t-il ajouté.