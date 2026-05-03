Rob Mac s’est dit « fier » de Wrexham malgré la déception des barrages, alors que les Red Dragons ont fait mentir les « curieux » pronostics de relégation émis en début de saison

L’entraîneur Phil Parkinson a fait preuve de philosophie après cette défaite, rappelant que son équipe avait déjà dépassé les attentes pour son retour en deuxième division après 43 ans d’absence. Les Red Dragons ont montré une combativité remarquable lors de la finale contre Boro, les buts de Josh Windass et Sam Smith leur permettant de sortir la tête haute du Racecourse Ground. Selon Parkinson, ce groupe n’en est qu’à ses débuts à ce niveau.

« Au regard de ce que les joueurs nous ont donné comme groupe, je ne crois pas qu’on puisse leur reprocher quoi que ce soit », a analysé Parkinson. « Cette équipe, dans sa composition actuelle, aura encore plus de poids après une préparation estivale commune. Nous chercherons bien sûr à nous renforcer pour élargir nos options, mais nous allons d’abord souffler, puis revenir plus forts. »