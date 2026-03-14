Rob Mac révèle, de manière assez surprenante, qu'il a passé un appel vidéo à David Beckham depuis l'intérieur du stade lors de la défaite de Wrexham face à Chelsea en Coupe d'Angleterre

Si l'apparition de Beckham a apporté une touche de légèreté, la réalité sur le terrain a été celle d'un combat acharné au cours duquel Wrexham a mené deux fois au score avant de s'incliner finalement 4-2 en prolongation. Malgré cette défaite, Reynolds est resté impressionné par les efforts déployés par son équipe face à un adversaire de haut niveau.

« C'était un moment très, très important, je pense, pour nous tous », a déclaré Reynolds. « Et le fait que nous ayons poussé Chelsea en prolongation, qu'il leur ait fallu des prolongations, un carton rouge et six remplacements pour nous éliminer, c'était un sentiment que je ne pense pas pouvoir… les mots sont trop maladroits pour décrire ce sentiment pour cette communauté, cette ville et ce stade.

« L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais en de rares occasions, il arrive que le perdant quitte le stade en vainqueur. Et j'ai eu l'impression que ce club, cette ville, cette équipe, tout le monde était là ensemble à ce moment-là, et qu'ils avaient le sentiment d'avoir gagné. C'était tout simplement une immense victoire, indéniable, d'avoir disputé un match comme celui-là, avec un tel niveau de tension. Les joueurs de Chelsea se sont comportés avec une classe absolue. On est restés sur le terrain après le match, on a discuté, et je ne sais pas, j’ai ressenti une véritable humanité à ce moment-là, où tout le monde avait beaucoup de respect les uns pour les autres, et c’était tout simplement magnifique. »