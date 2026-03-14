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Rob Mac révèle, de manière assez surprenante, qu'il a passé un appel vidéo à David Beckham depuis l'intérieur du stade lors de la défaite de Wrexham face à Chelsea en Coupe d'Angleterre
Un appel hollywoodien depuis les tribunes
Le parcours de Wrexham sous la houlette de Ryan Reynolds et Rob Mac a été tout simplement digne d’un film, mais cette dernière anecdote vient ajouter une nouvelle dimension à leur récente déception en FA Cup. Lors d’une intervention sur Sky Sports, le duo est revenu sur son élimination au cinquième tour face au géant de la Premier League, Chelsea, dévoilant la présence d’un invité virtuel de marque.
Rob Mac a admis que, tandis que l'action se déroulait sur le terrain, il s'efforçait de maintenir une connexion vidéo avec Beckham, l'icône de Manchester United et du Real Madrid. Cependant, le rugissement assourdissant de la foule du nord du Pays de Galles s'est avéré être un obstacle de taille pour le propriétaire de l'Inter Miami.
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L'euphorie des supporters prend le pas sur la communication
À propos de cet incident, Rob Mac a déclaré : « Oui, on va beaucoup utiliser FaceTime pendant le match. En fait, pendant le match contre Chelsea, David Beckham était en FaceTime avec nous, et on essayait tous de se parler, mais il ne nous entendait pas. »
La fierté de l'hippodrome
Si l'apparition de Beckham a apporté une touche de légèreté, la réalité sur le terrain a été celle d'un combat acharné au cours duquel Wrexham a mené deux fois au score avant de s'incliner finalement 4-2 en prolongation. Malgré cette défaite, Reynolds est resté impressionné par les efforts déployés par son équipe face à un adversaire de haut niveau.
« C'était un moment très, très important, je pense, pour nous tous », a déclaré Reynolds. « Et le fait que nous ayons poussé Chelsea en prolongation, qu'il leur ait fallu des prolongations, un carton rouge et six remplacements pour nous éliminer, c'était un sentiment que je ne pense pas pouvoir… les mots sont trop maladroits pour décrire ce sentiment pour cette communauté, cette ville et ce stade.
« L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais en de rares occasions, il arrive que le perdant quitte le stade en vainqueur. Et j'ai eu l'impression que ce club, cette ville, cette équipe, tout le monde était là ensemble à ce moment-là, et qu'ils avaient le sentiment d'avoir gagné. C'était tout simplement une immense victoire, indéniable, d'avoir disputé un match comme celui-là, avec un tel niveau de tension. Les joueurs de Chelsea se sont comportés avec une classe absolue. On est restés sur le terrain après le match, on a discuté, et je ne sais pas, j’ai ressenti une véritable humanité à ce moment-là, où tout le monde avait beaucoup de respect les uns pour les autres, et c’était tout simplement magnifique. »
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À la poursuite du rêve de la Premier League
Wrexham occupe actuellement une place prometteuse au classement du championnat, alors qu'il vise une quatrième promotion consécutive, ce qui serait remarquable. Les Red Dragons occupent la sixième place avec 60 points en 37 matches et pourraient renforcer encore leurs chances de promotion lorsqu'ils affronteront Watford mardi.
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