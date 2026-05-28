Malgré leur exposition médiatique et leur attachement émotionnel au club, Mac et Reynolds ont toujours refusé de s’ingérer dans les affaires sportives. Le duo affirme ne prendre « aucune décision footballistique », laissant à l’entraîneur Phil Parkinson et à son équipe de recrutement la gestion de la dimension technique. Cette frontière claire a permis à Parkinson d’instaurer un environnement professionnel à STōK Cae Ras, à l’abri des ingérences souvent observées dans d’autres franchises détenues par des célébrités.

Ce modèle de gouvernance a porté ses fruits la saison passée : pour son retour en deuxième division après 43 ans d’absence, Wrexham a conclu l’exercice à la septième place, à seulement deux points des playoffs.

« J’adore ça », a déclaré Mac à The Athletic. « Je suis enthousiaste. J’essaie vraiment de laisser de l’espace à Phil. Comme nous le faisons toute la saison. Nous ne prenons aucune décision footballistique, comme vous le savez. Nous restons simplement en dehors de tout ça.

« Chaque fois que je parle à Phil, même en pleine saison, c’est toujours sur le plan personnel. Je prends de ses nouvelles et je lui demande s’il a besoin d’un coup de main pour parler aux gars. »