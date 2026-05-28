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Rob Mac et Ryan Reynolds accompagnent les joueurs de Wrexham vers la renommée mondiale, tout en précisant, en tant que copropriétaires, qu’ils ne prennent « aucune décision sportive » au sein du club de Championship
Mac et Reynolds préservent une stricte distance professionnelle.
Malgré leur exposition médiatique et leur attachement émotionnel au club, Mac et Reynolds ont toujours refusé de s’ingérer dans les affaires sportives. Le duo affirme ne prendre « aucune décision footballistique », laissant à l’entraîneur Phil Parkinson et à son équipe de recrutement la gestion de la dimension technique. Cette frontière claire a permis à Parkinson d’instaurer un environnement professionnel à STōK Cae Ras, à l’abri des ingérences souvent observées dans d’autres franchises détenues par des célébrités.
Ce modèle de gouvernance a porté ses fruits la saison passée : pour son retour en deuxième division après 43 ans d’absence, Wrexham a conclu l’exercice à la septième place, à seulement deux points des playoffs.
« J’adore ça », a déclaré Mac à The Athletic. « Je suis enthousiaste. J’essaie vraiment de laisser de l’espace à Phil. Comme nous le faisons toute la saison. Nous ne prenons aucune décision footballistique, comme vous le savez. Nous restons simplement en dehors de tout ça.
« Chaque fois que je parle à Phil, même en pleine saison, c’est toujours sur le plan personnel. Je prends de ses nouvelles et je lui demande s’il a besoin d’un coup de main pour parler aux gars. »
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Gérer l’éblouissement des projecteurs
Le succès de la série documentaire Disney+ « Welcome to Wrexham » a propulsé les joueurs locaux au rang de célébrités internationales. Cette notoriété sans précédent pour des footballeurs des divisions inférieures pose des défis spécifiques que les copropriétaires estiment pouvoir aider à surmonter, grâce à leur expérience de l’industrie du divertissement.
Reynolds et Mac ont donc pris sous leur aile le groupe pour le guider à travers les écueils de la vie publique. Ils savent qu’un joueur passant d’une existence tranquille de footballeur de division inférieure à celle d’une personnalité mondiale peut facilement se perdre.
« Nous passons beaucoup de temps avec les joueurs, mais nous ne parlons jamais tactique ni football », précise Mac.
« Ces jeunes hommes se retrouvent sous les feux des projecteurs. Nous y sommes habitués, même si nous sommes désormais des hommes d’âge mûr. Nous avons déjà traversé cette phase, nous savons donc ce que c’est. Et parfois, notre expérience peut leur être utile. »
Gérer les attentes liées au championnat
Alors que Wrexham découvre la Championship, la pression de maintenir sa dynamique positive n’a jamais été aussi forte. Les propriétaires savent que la concurrence est bien plus rude en deuxième division, où le club affronte des formations historiques aux budgets colossaux, mais ils restent fidèles au modèle de croissance durable mis en place depuis leur arrivée en 2021. L’objectif demeure de bâtir une équipe capable de s’imposer au plus haut niveau sans renoncer à son identité.
« Je ne nous imagine pas nous disputer. Nous évoquions encore hier l’été et la saison prochaine. Nous nous envoyons des SMS quatre fois par jour et nous nous parlons une fois par semaine », explique Mac.
« En six ans, depuis que nous avons uni nos forces pour racheter Wrexham, nous n’avons eu qu’un seul désaccord mineur. Nous consultons nos conseillers et leurs recommandations sont généralement claires. »
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La Coupe du monde approche, et l’enthousiasme est à son comble.
La Coupe du monde 2026 se tiendra cet été aux États-Unis et au Canada. Mac attend avec impatience cette compétition et prévoit d’assister à plusieurs matchs près de chez lui, à Los Angeles.
« C’est le plus grand tournoi au monde », affirme Rob Mac. « On sent une différence aux États-Unis cette année par rapport aux précédentes. Cela tient en grande partie au fait que la compétition se déroule en Amérique du Nord. Et cela s’explique aussi par la visibilité dont bénéficie le football mondial depuis seulement quatre ans — sans parler des huit dernières. C’est une période vraiment passionnante pour ce sport dans le pays. »