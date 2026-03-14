Rob Mac dévoile le mot hilarant et classé X qu'il avait affiché dans le stade de Wrexham pour s'assurer de ne pas enfreindre la « règle » de commentaire lors de son passage sur Sky Sports

En partageant cette photo sur les réseaux sociaux, le créateur de *It’s Always Sunny in Philadelphia* a clairement indiqué que son objectif principal pour la soirée était de veiller à ce que l’émission reste « propre ». Mac a légendé la publication en déclarant : « Il n’y a qu’une seule règle ce soir », avec une photo de lui pointant du doigt une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Ne dites pas f*ck ». C’était une précaution nécessaire pour un duo connu pour son langage haut en couleur dans le documentaire Welcome to Wrexham, surtout compte tenu de l’ambiance survoltée d’un match crucial du championnat.

Les propriétaires ressentaient clairement la pression de cette nouvelle expérience, admettant être « terrifiés » lors d’une interview d’avant-match. Malgré leur renommée mondiale, ils ont avoué que la diffusion sportive en direct était une tout autre paire de manches.