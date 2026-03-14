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Rob Mac dévoile le mot hilarant et classé X qu'il avait affiché dans le stade de Wrexham pour s'assurer de ne pas enfreindre la « règle » de commentaire lors de son passage sur Sky Sports
Une règle stricte pour le stand
En partageant cette photo sur les réseaux sociaux, le créateur de *It’s Always Sunny in Philadelphia* a clairement indiqué que son objectif principal pour la soirée était de veiller à ce que l’émission reste « propre ». Mac a légendé la publication en déclarant : « Il n’y a qu’une seule règle ce soir », avec une photo de lui pointant du doigt une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Ne dites pas f*ck ». C’était une précaution nécessaire pour un duo connu pour son langage haut en couleur dans le documentaire Welcome to Wrexham, surtout compte tenu de l’ambiance survoltée d’un match crucial du championnat.
Les propriétaires ressentaient clairement la pression de cette nouvelle expérience, admettant être « terrifiés » lors d’une interview d’avant-match. Malgré leur renommée mondiale, ils ont avoué que la diffusion sportive en direct était une tout autre paire de manches.
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Des avis mitigés de la part des fans
La rubrique « Live from Wrexham with Rob & Ryan », animée par David Prutton, a offert aux supporters une expérience unique et improvisée, parallèlement à la couverture traditionnelle. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été largement positives, de nombreux supporters ayant trouvé que ce changement de rythme apportait une bouffée d’air frais.
Cependant, tout le monde n'a pas été convaincu par cette émission expérimentale, certains critiques suggérant que les commentaires devraient être laissés aux professionnels. Un téléspectateur mécontent a fait valoir que le duo devrait être tenu « aussi loin que possible des commentaires », déplorant que la célébrité leur ait ouvert des portes que d'autres ont mis des années à essayer de déverrouiller. Malgré le tollé, l'émission a réussi à capturer plusieurs moments clés, notamment la joie des propriétaires lorsque Nathan Broadhead a ouvert le score pour l'équipe locale.
Retour sur un parcours de cinq ans
Cet événement a marqué le cinquième anniversaire de la finalisation de l'acquisition du club par le duo, début 2021. Depuis lors, ils ont supervisé une ascension spectaculaire dans les divisions du football anglais, obtenant trois promotions consécutives pour atteindre le Championship. Leur approche très impliquée s'est même étendue au marché des transferts par le passé, le manager Phil Parkinson ayant précédemment révélé qu'ils avaient personnellement discuté avec des cibles clés telles que Paul Mullin et Elliot Lee pour leur vendre la vision ambitieuse du club alors qu'ils évoluaient en National League.
Le club a parcouru un long chemin depuis les débuts de la reprise, lorsque David Beckham aurait dû expliquer la règle du hors-jeu aux propriétaires. Même s’ils en sont peut-être encore à apprendre les subtilités tactiques, leur engagement envers les Red Dragons est incontestable.
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La promotion reste l'objectif ultime
Si ces débuts en tant que commentateurs ont été très divertissants, l'attention reste résolument tournée vers le terrain, alors que Wrexham vise une place historique en Premier League. La victoire 2-0 contre Swansea a permis de consolider leur position dans les places de barrages, gardant ainsi vivant le rêve d'une quatrième promotion consécutive. À quelques journées seulement de la fin de la saison, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés pour l'équipe de Parkinson, qui cherche à poursuivre son ascension digne d'un conte de fées.
Wrexham sera de retour sur le terrain le 17 mars, lors d'un déplacement à Watford, avec l'intention de capitaliser sur l'élan acquis lors de son grand match de vendredi soir sous les projecteurs. Pour Reynolds et Mac, cette expérience de commentateurs a constitué un nouveau chapitre de leur histoire remarquable, prouvant que, qu'ils soient dans la loge d'honneur ou dans la cabine des commentateurs, ils restent les propriétaires les plus en vue du football mondial. Les Red Dragons occupent la sixième place du classement, en position idéale pour un dernier sprint vers l'élite.
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