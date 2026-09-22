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Emanuele Tramacere
Traduit par

RMC Sport - Pourquoi Thuram n’a pas été convoqué par l’équipe de France de Zidane : il y a un double problème à résoudre aussi avec l’Inter

Inter
M. Thuram
France

En France, on en est sûrs : Thuram ne s’attendait pas à la non-convocation de Zidane, mais il y a deux raisons à ce choix

Après avoir digéré la déception de la 4e place lors de la dernière Coupe du monde, alors qu’elle partait favorite pour la victoire finale, la France a dit au revoir à Didier Deschamps et a officiellement lancé le nouveau cycle estampillé Zinedine Zidane.

Les premiers choix effectués avec cette nouvelle liste pour cette longue trêve font déjà parler, tant la rupture avec le cycle précédent est évidente. Et parmi les exclusions, y compris certaines inattendues, figure aussi celle de l’attaquant de l’InterMarcus Thuram.

  • EXCLUSION INATTENDUE

    Selon RMC Sport en France, l’exclusion du « Tikus » a aussi et surtout été inattendue pour le joueur lui-même, qui ne pensait pas être écarté d’un groupe dont il fait partie depuis longtemps.

    Un choix différent par rapport, par exemple, à ceux concernant Saliba et Tchouameni, le premier blessé et le second loin de sa meilleure forme avec le Real Madrid, puisque l’attaquant de l’Inter est pleinement apte et disponible.

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  • DEUX PROBLÈMES, DONT UN AUSSI POUR L’INTER

    Toujours selon le portail français, les raisons derrière le choix de Zidane sont en réalité doubles. D’abord, comme indiqué, il y a la volonté de changer quelque chose par rapport aux convocations de Deschamps, sélectionneur dont Thuram était un fidèle.

    Et puis il y a un problème qui, en réalité, concerne aussi l’Inter, car Zidane reproche à Thuram sa trop grande irrégularité dans la zone de vérité, avec des périodes de grande réussite devant le but alternées avec d’autres de grande opacité, au point qu’en sélection sa moyenne est de 3 buts en 32 sélections.

    Et aujourd’hui, en Ligue 1, Esteban Lepaul de Rennes (3 buts en 5 matches) est en train de monter en puissance, et ce n’est pas un hasard s’il a été convoqué à sa place à Clairefontain.



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