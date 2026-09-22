Toujours selon le portail français, les raisons derrière le choix de Zidane sont en réalité doubles. D’abord, comme indiqué, il y a la volonté de changer quelque chose par rapport aux convocations de Deschamps, sélectionneur dont Thuram était un fidèle.

Et puis il y a un problème qui, en réalité, concerne aussi l’Inter, car Zidane reproche à Thuram sa trop grande irrégularité dans la zone de vérité, avec des périodes de grande réussite devant le but alternées avec d’autres de grande opacité, au point qu’en sélection sa moyenne est de 3 buts en 32 sélections.

Et aujourd’hui, en Ligue 1, Esteban Lepaul de Rennes (3 buts en 5 matches) est en train de monter en puissance, et ce n’est pas un hasard s’il a été convoqué à sa place à Clairefontain.