Après avoir digéré la déception de la 4e place lors de la dernière Coupe du monde, alors qu’elle partait favorite pour la victoire finale, la France a dit au revoir à Didier Deschamps et a officiellement lancé le nouveau cycle estampillé Zinedine Zidane.
Les premiers choix effectués avec cette nouvelle liste pour cette longue trêve font déjà parler, tant la rupture avec le cycle précédent est évidente. Et parmi les exclusions, y compris certaines inattendues, figure aussi celle de l’attaquant de l’InterMarcus Thuram.